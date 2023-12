Záchrana české textilky. Pracovali spolu v módním byznysu, letos se rozhodli vzkřísit jihlavskou Modetu

Uložit 0

Textilní průmysl byl kdysi chloubou Česka, kvetl tu především v osmdesátých letech minulého století. Jihočeský, Jihomoravský, Liberecký i Karlovarský kraj díky němu prosperovaly, jenže v době, kdy se naše hranice otevřely zbytku světa a přílivu módy ze zahraničí, začalo celé odvětví chřadnout. Některé textilky skončily, jiné v posledních letech sotva přežívaly, což je i případ jihlavské Modety. Loni v lednu do ní však investovali Eliška Kišová a Oldřich Bajer. Rozhodli se, že jí vdechnou nový život.

Oblast Jihlavska má v textilním průmyslu pestrou minulost, která začala už v 16. století, kdy byla dokonce největším střediskem soukenictví ve střední Evropě. Příběh Modety se ale začal psát o poznání později, kolem roku 1900. Silná byla v období první republiky, ale i za komunismu, kdy se v ní vyráběly plavky a spodní prádlo pro spoustu značek. Právě díky oblečení z elastických materiálů si své renomé udržela i během 90. let.

V posledních letech se v souvislosti s Modetou ale řešilo především to, co bude s areálem, v němž se nachází. Od roku 2016 totiž patří městu, nachází se vedle ZOO, takže se objevily plány, podle kterých by se textilka proměnila na kulturně kreativní centrum, jež by mohlo nalákat ty, kdo jezdí do Jihlavy za zvířaty v pavilonech. Zvažovanou variantou ale stále bylo i to, že by textilní výroba mohla v části továrny zůstat.

Právě z té se nakonec stala realita. Na začátku roku 2022 se Eliška Kišová a Oldřich Bajer, kteří spolu pracovali v módním byznysu, rozhodli, že do textilky investují, aby ji zachránili. „Textilní výroba v Česku se dostala za posledních dvacet let prakticky na dno, dalo by se říci do stádia vyhynulého druhu. Poptávka po lokální výrobě, po značkách, které jsou vyrobené u nás v České republice, ale roste,“ přibližuje jeden z důvodů Eliška Kišová.

Foto: Modeta Továrna, ve které se Modeta nachází, sousedí s jihlavskou ZOO

Oba také vnímali, že nabírá na obrátkách trend značek, které se díky e-commerce dokážou dostat k zákazníkovi přímo, prostřednictvím vlastního prodejního kanálu. Říkali si, že dává smysl budovat módní značky, které mají svůj vlastní vývoj, design a výrobu – že tak se dá lokální módní byznys stavět co nejefektivněji. Takový přístup totiž snáze naláká i další firmy, které hledají lokální výrobu pro svou módu.

Právě v tom tkví velká výhoda Modety. Je jednou z posledních komplexních textilních výrobních kapacit v Česku. Její součástí je modelárna, střihárna, specializovaná šicí dílna i zázemí pro logistiku a odbavování balíčků z e-shopu. Jakmile tak Kišová a Bajer naskočili do soukolí Modety, začali ji kompletně transformovat. Zaměřili se na finanční stabilizaci firmy, kterou převzali v ne úplně skvělé kondici.

„V podstatě ji nyní budujeme od základů, snažíme se zefektivnit výrobní procesy, zvýšit produktivitu práce a zlepšit servis pro naše zákazníky. Stěžejním bodem je určitě digitalizace podniku, kde jsme učinili velký pokrok. Softwary i hardwary jsme zmodernizovali, čímž se určité procesy v běhu celé firmy výrazně urychlily,“ přibližuje Kišová.

Modetu proměnili i z hlediska výrobního prostoru, který zmenšili vzhledem k vysokým cenám energií a jiných nákladů. Ale díky tomu, že se Modeta nachází v regionu, kde má textilní výroba hluboce zapuštěné kořeny, spousta pracovníků, zejména šiček, se rozhodla ve firmě zůstat. Mnohé zaměstnankyně a zaměstnanci v ní působí desítky let, jde tak o velmi cennou součást aktuálního know-how textilky.

Stylové župany či výbava na jógu

I díky tomu mohli v Modetě rovnou naskočit nejen na znovuobnovení již existujících módních značek, jako jsou Modeta a Axiswear, ale i na představení značek nových. První vlaštovkou je Teplo°, která reaguje na výzvy, jimž jsme čelili v posledních letech: pandemie covidu, která nás donutila zůstat doma (a mnozí v domácích podmínkách zůstávají i po jejím odeznění), a vysoké ceny energií, kvůli nimž si ne každý doma pořádně zatopí. Teplo° je tak značka zaměřená ryze na domácí oblečení.

„Po covidové době se práce na home office stala poměrně běžnou záležitostí a my jsme chtěli, kromě jiného, přinést do domácího oblékání trochu té kultury. Teplo° je navíc reakcí na aktuální situaci v cenách energií a také na nutnost měnit životní styl směrem k udržitelnosti. Produkty mají za úkol zpříjemnit chladnější dny i se staženým termostatem,“ vysvětluje Kišová.

Foto: Modeta / Teplo° Novinkou v portfoliu Modety je značka Teplo°

S novou značkou na český trh uvedli také zcela nový produkt. Jmenuje se Jupano a inspiruje se japonským stylem, severským přístupem k pohodlí a českým domovem. Jde v podstatě o prodlouženou verzi kimona, která je výrazně teplejší. „Můžete v něm lenošit doma, odskočit si do večerky, ale i do baru na skleničku. Inspirací pro vznik Jupana nám byly filmy s Oldřichem Novým a jeho proslulá elegance v každé situaci,“ usmívá se Kišová.

V rámci Modety jde o první značku, která vznikla pod taktovkou kreativního dua. Prodeje se zatím pohybují v rámci desítek kusů, do konce ledna 2024 by ale chtěli prodat tisíc kusů oblečení napříč celým portfoliem – od Jupana po spodní prádlo. Tržby by pak mohly přesáhnout 1,2 milionu korun. Nadto chystají i další nové značky, k nimž však zatím nechtějí nic prozrazovat. Co se týče celkového obratu firmy, ten letošní cílí zhruba na 20 milionů korun, což je 2,5násobek toho, na čem tady Kišová a Bajer začínali.

A co se týče původních značek Modeta a Axiswear, Kišová zmiňuje, že chtějí pokračovat v jejich tradici, jen je plánují oživit, přinést nové střihy i produkty. Axiswear může nabídnout módní kousky celé rodině, Modeta je pak spíše prémiová značka pro aktivní ženy. Aktuálně se tak chtějí v Modetě zaměřit na kousky pro dámy, které hledají oblečení na jógu, procházky přírodou, ale i do fitka a samozřejmě také na plavání. Ty jsou totiž důležitou součástí portfolia značky.

Foto: Modeta V Modetě zůstali důležití zaměstnanci a zaměstnankyně

Modeta ale nebude živá jen z vlastních značek. Elišce Kišové a Oldřichu Bajerovi se podařilo najít nové klienty, pro které v Jihlavě šijí jejich kolekce. Jde například o značky Girls Without Clothes, Kinoko, Mooq nebo Yoginy. Získání nových zákazníků přitom podle slov Kišové nebylo vůbec jednoduché. Některé značky je dokonce zpočátku odmítly kvůli zdánlivě vysokým cenám.

„Následně nás pro spolupráci opět oslovily. Důvody byly jednoduché: levnější výroba jim přinesla nižší kvalitu a vysoké vratky, což bylo nevýhodné nejen z pohledu financí, ale v konečném důsledku to poškodilo jejich reputaci. Naši zákazníci mají totiž několik společných rysů. Lpí na kvalitě výsledného produktu, vítají naši flexibilitu, což v realitě znamená, že od prvního návrhu kolekce přes fitting a technickou dokumentaci až po realizaci uplyne velmi krátká doba, a navíc mají vše pod jednou střechou,“ vysvětluje Kišová.

Nyní v Modetě rozvíjejí také spolupráci s módními agenturami či designéry, jejichž výsledkem jsou zajímavé projekty zaměřené převážně na udržitelnost, a pracují s dodavateli recyklovaných či cirkulárních materiálů. Materiály obecně jsou přitom striktně lokální. Většina pochází přímo z Česka, popřípadě z jiných evropských zemí, zejména z Itálie.

„Chtěli bychom, aby se z Modety stala opora vznikajících a sílících českých módních značek. Jak v navrhování a výrobě, tak v zázemí pro prodej. Nicméně i kvůli makroekonomickým trendům je třeba říci, že právě tento segment nyní zažívá těžké období a náš přístup k otáčení Modety je o překonávání každého měsíce. Snažíme se roztlačit káru proti kopci a uvidíme, zda je před námi rovinka, nebo ještě prudší kopec,“ uzavírá Oldřich Bajer.