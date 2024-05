Začíná třetí řada Bridgertonových! V pohádce o sexy smetánce budete od prvního dílu fandit ošklivému káčátku

Uložit 0

První dvě řady rádoby historické romance Bridgertonovi, která spíš než skutečné dějiny připomíná Sex ve městě zasazený do zidealizovaného 19. století v Anglii, se na Netflixu staly obrovským hitem. Po dvou letech od druhé série je tu třetí. A máme dobrou zprávu, pořád je to stejná slaďárna.

Původně knižní příběhy z anglické vyšší společnosti se točí kolem titulní rodiny – která zahrnuje rovnou osm sourozenců! – a sezony, během níž se pravidelně před královnou představují mladé slečny na vdávání. Společně navštěvují nejrůznější bály, sedánky a další akce, kde se seznamují s muži na ženění, a panovnice nad tím vším bdí. A taky pletichaří, stejně jako skoro všechny matky a ženy, které nemají jinak moc co na práci.

A právě to vždycky fascinovalo Penelope Featheringtonovou, která to v Bridgertonových ale neměla vůbec lehké. Jí velmi blízký krasavec Colin Bridgerton se nechal slyšet, že by si ji nevzal. Ale nově se nabídne, že jí pomůže ženicha najít… Do toho se rozhádala s Eloise Bridgertonovou, která navíc odhalila její tajnou identitu. Penelope je totiž tajemná lady Whistledownová, zdroj těch nejšťavnatějších drbů anglické smetánky, které publikuje ve svých skandálních novinách.

Nesmělá a tradiční ideál krásy nenaplňující Penelope je ústřední postavou třetí řady populárního seriálu, kterou si ode dneška pustíte na Netflixu. Tedy vlastně jenom její polovinu, nová série Bridgertonových je na streamovací službě rozdělena na dvě čtyřdílné části. A samozřejmě, ten čtvrtý díl vás prostě donutí předplatné Netflixu obnovit či nezrušit. Počkat si na druhou půlku třetí řady totiž musíte do 13. června.

My už první čtyři epizody máme za sebou. A i když rozhodně nejsme cílová skupina, musíme říct, že když na laškovnou hru Bridgertonových znovu přistoupíte, budete se opět bavit. Bridgertonovi jsou stále pohádka pro dospělé, v níž se rozbíhá vedle toho hlavního i několik vedlejších příběhů. Všechny se ale točí kolem lásky a hledání štěstí a vy si můžete vybrat ten, kterému budete fandit.

Dámy pořád převážně dělají och a ach při pohledu na mužné gentlemany (a jiné se tomu povzneseně smějí), sourozenci Bridgertonovi se špičkují, milenci si padají do náručí, hledají se dobré partie a vyznává se láska. Tak explicitní jako Sex ve městě sice tahle „historická“ romance není, nemá k němu ale daleko. Rozhodně blíž než k devatenáctému století. A to i když dobové kostýmy hýří barvami, interiéry jsou impozantní a snad každý záběr má výsostně sladkou příchuť anglické smetánky.

Je to zkrátka jedno velké guilty pleasure, jak se hezky česky říká. Seriál, na který nadšeně koukáte, ačkoliv je vám jasné, že je vlastně přinejlepším naivní. Ale vůbec to nevadí! Protože prostě chcete vědět, jestli milostný trojúhelník nezíská další úhly, jestli se přehlížená Penelope promění na klenot sezony – a hlavně jestli tohle ošklivé káčátko najde, co hledá.

Vlastně se chce říct, že třetí řadě můžou správně naladění diváci jen těžko něco vytknout. Nejokatější nedostatek je snad délka padesátiminutových epizod. Tahle odlehčená, místy přeslazená a občas napínavá telenovelka by si zasloužila být ještě o něco svižnější. Dvojnásob s přihlédnutím k tomu, že i bez znalosti knižní předlohy nejspíš víte, co se stane komu a s kým a jak moc vášnivé to bude.

A na závěr dovolte poznámku pro škarohlídy, kterým vadí, že královna – jejíž vladařsky znuděný nezájem je zdrojem naprosto skvělých okamžiků – je černoška, že po ulicích Londýna chodí dámy-asiatky anebo že Bridgertonovi jsou trochu hloupá červená knihovna. Kdo tohle řeší, úplně míjí pointu seriálu. Nejsou historickým dramatem. Jsou lehoulince peprnou pohádkou, ve které jde o to, kdo komu padá do náruče. A v tom případě chcete těch náručí mít co nejvíc a co nejrozmanitějších. Ať to není nuda.