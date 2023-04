Začínal jsem mystery shoppingem v McDonald’s, říká Vratislav Kalenda z Appliftingu

Do čeho investují, jaká byla jejich první práce, kam si rádi zajdou na dobré jídlo či jaký největší fuckup ve své kariéře zažili? Na toto a mnohem více se v rámci formátu Karlínských 20 ptáme zajímavých osobností nejen českého byznysu. Sled otázek a odpovědí přibližuje ty, o kterých se u nás můžete běžně dočíst, v netradičním světle a dává nahlédnout pod pokličku jejich kariérních úspěchů. Proč Karlínských? Protože právě v této čtvrti, kde sídlíme i my, se často řeší otázky, které jinde v Praze nepadnou.

Tentokrát na Karlínských 20 odpovídá Vratislav Kalenda, CEO vývojářské společnosti Applifting, která se řadí mezi nejrychleji rostoucí technologické firmy v Česku a kterou její zakladatelé budují na takzvaných tyrkysových principech, jež stojí na maximální otevřenosti, kdy například všichni navzájem znají výši svých platů. Jaká kniha Kalendovi otevřela oči? Proč jezdí se starou dieselovou Octavií? A proč si ještě nekoupil PlayStation?

***

V kolik chodíte spát a kolik toho průměrně naspíte?

I když jsem spíše sova, snažím se chodit spát maximálně mezi půlnocí a jednou. Chci mít svých sedm hodin spánku jistých. Před osmou mě ale z postele nikdo nedostane. I proto nemám rád schůzky před devátou, to vždycky ráno trpím.

Jakou aplikaci v telefonu otvíráte ihned po probuzení?

Mám svoje dvě hlavní. Prvně Slack, což je vlastně strašné, ale díky němu hned naskočím na pracovní vlnu a sjedu si update toho, co se za posledních sedm hodin ve firmě stalo. Pak hned Twitter, který mám jako zdroj zpráv. Navíc na něm sleduju mikropodnikatele, tedy lidi, co v jednom člověku staví milionové společnosti. Beru si od nich inspiraci, jak přemýšlet o byznysu.

Na jakém přístroji během dne pracujete nejčastěji a jaké nástroje v něm používáte nejvíc?

Dlouhé roky jsem věrný jablku, takže mám M1 MacBook a iPhone 13. Zásadní nástroje jsou Slack, Notion, Google Drive, mail a kalendář, protože s ním prostě pracuji nejvíce. Jinak poslední dobou kvůli brainstormingu a urovnání myšlenek ChatGPT. Ze srandy pak mám i BeReal. A protože dělám vlastní muziku, tak YouTube. Inspiruju se na něm od lidí, kteří to dělají lépe než já.

Jaký outfit nosíte ve většině případů a máte oblíbený model tenisek?

Jednoduché věci, u kterých nemusím přemýšlet, co si vezmu. Takže zásadně černé triko s džínsy tmavých odstínů a na nohách sneakers. Tahle jednoduchost mi každé ráno snižuje kognitivní zátěž.

Foto: Applifting Vratislav Kalenda a Filip Kirschner, spoluzakladatelé studia Applifting

Pět věcí, které nikdy nesmí chybět ve vašem batohu?

Pět pevných věcí v batohu snad ani nemám. Jedna zásadní je pro mě notebook a příslušenství k němu. Po kapsách pak mobil, AirPods, klíče. A protože nemám peněženku, tak karty.

Máte nějaký vychytaný osobní lifehack, o který byste se chtěl podělit?

Největší lifehack jsem udělal s botami. Jednou jsem si v německém Adidasu vyzkoušel sneakersy. Seděly dokonale, tak jsem si hned koupil pět párů. Problém vyřešen na pár let dopředu.



Jmenujte jednu knihu a jeden film/seriál, které byste doporučil všem.

Z knih mě v životě nejvíc nakopla asi $100M Offers: How To Make Offers So Good People Feel Stupid Saying No od Alexe Hormoziho. Člověk se v ní dozví pár stěžejních pravd, a když si je uvědomí, je to game changer. Například to, že lidé nekupují vaši službu. Kupují hodnotu, kterou jim přinese. Tu pak porovnávají s její cenou. Umění je vymyslet, jak dodávat zákazníkům desetkrát více hodnoty, než stojí vaše služba. Protože pak je rozhodování zákazníka jednoduché. A o tom je celá kniha. A z filmů mám rád Interstellar nebo Marťan. Ze seriálů Rick & Morty.

Jakou hudbu si pustíte pro uklidnění? A která vás naopak nakopne?

Na uklidnění lo-fi a na nakopnutí britský liquid style DnB. Konkrétně třeba Sub Focus nebo Moonboy.

Kam vyrazit na nejlepší dovolenou?

Prvně doopravdy na tu dovolenou jet dřív než po devíti letech ve firmě. Zjistil jsem, že mi vyhovují poutě. Teď jsem šel pouť z Porta do Santiaga a bylo to top.

Jakou hi-tech novinku chcete mít doma v obýváku, ale ještě ji tam nemáte?

Už hodně dlouho si chci pořídit PlayStation, ale mám problém být na sebe hodný. Podle mě jsem si ho ještě nezasloužil.

Jaký vůz parkujete ve své garáži?

Auto je pro mě způsob, jak se dostat z bodu A do bodu B, takže jsem zatím velmi spokojený se svojí starou dieselovou Octavií.

Applifting Applifting je mezinárodní softwarové studio s pobočkou v Praze a… Klíčoví lidé Volné pozice Applifting Více o firmě

Jak jste si vydělal první peníze?

Ty jo, to je dávno. Asi když mi bylo patnáct v tátově firmě Image Lab. Dělal jsem pro něj tehdy mystery shopping v McDonaldovi. To jsem si kupoval burgery a zjišťoval jsem, jestli se mě ptali, zda si dám i hranolky. Začal jsem tedy mystery shoppingem. Postupně jsem se ale v rámci tátovy firmy dostal k tahání síťových kabelů na půdě ve 40stupňovým vedru. Tak začala moje IT kariéra.

Co byla ta vůbec nejpodivnější práce, za kterou jste dostal zaplaceno?

Jednou jsem se měl někomu nahackovat do systému. Sice to zní jako ze špionážního filmu, ale byl to byznys a bylo to už v rámci Appliftingu, kdy jsme měli dělat základní security assessment a penetrační test. Chvíli to vypadalo, že to je šíleně zabezpečené, ale nakonec se to za asi čtyři hodiny povedlo.

Investujete?

Asi méně, než by se čekalo. Vážně jenom trošku do bitcoinu. Moje největší a zároveň nejrizikovější investice je Applifting.

Jaký největší fail vás potkal v profesní kariéře, na který nyní vzpomínáte s úsměvem?

Ono toho po cestě bylo asi hodně. Ale ten největší – a vlastně docela nedávný – mě straší ještě dnes. To jsme se takhle před rokem snažili v Appliftingu založit byznysové oddělení, přičemž celá firma z toho byla taková, jemně řečeno, nesvá. Já to prostě nikomu nedokázal prodat. Do svobodné firmy dostat byznys development. Kdo to kdy slyšel. Teď po roce to funguje naprosto dokonale.

Vaše nejlepší kariérní rozhodnutí?

Dát šanci a důvěru mým kolegům, aby založili nové triby a staly se společníky v Appliftingu.

Kdo v Česku vás inspiruje?

Nejvíc asi celý Productboard v čele s Hubertem Palánem. Pak třeba kluci z Better Stacku a STRV. I když nikdo konkrétní, neznám je všechny osobně, inspirující je spíš to, jak jsou firmy vedeny a jak vytváří svůj produkt. Nebo třeba i TTC Teleport, kteří vlastně v pár lidech tvoří 60 procent trafficu na internetu. To je neskutečné.