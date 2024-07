Začínali v Excelu, teď mají mašinu na peníze. České FTMO letí vzhůru: tržby 5 miliard, zisk 2,3 miliardy

Uložit 0

Jejich rodiče pořád úplně nevědí, co přesně dělají. Když ale Otakar Šuffner s Markem Vašíčkem přijedou třeba do Dubaje, jsou ve svém světě za celebrity a lidé se s nimi fotí. Dva třicátníci z Prahy vybudovali přední technologickou firmu zaměřenou na rozvoj dovedností a znalostí pro obchodování na finančních trzích, která lidem po celém světě dává možnost vydělat si obchodováním na demo účtu. Drtivá většina uživatelů neprojde jejich přísnými testy, protože trading není pro každého. Kdo se však osvědčí, může si díky platformě FTMO sáhnout na velké peníze. A velké peníze generuje i sama česká firma, která před deseti lety začala prokopávat úplně nové odvětví.

Otakar Šuffner a Marek Vašíček vybudovali z pohledu čísel impozantní byznys. Jen v loňském roce FTMO dosáhlo obratu ve výši téměř pět miliard korun (meziroční růst zhruba o pětinu) a zisk EBITDA, tedy před započtením úroků, daní a odpisů, se zvýšil na 2,3 miliardy korun (růst zhruba o čtvrtinu). Oba údaje jsou rekordní, přičemž zejména ten druhý je působivý. V poměru k tržbám u nás příliš mnoho dalších podniků s takovou ziskovostí nenajdeme. V technologickém světě se FTMO rovná, nebo dokonce překonává firmy, jako je Seznam, Livesport nebo CDN77 Zdeňka Cendry, a patří k největším plátcům daní v Česku.

Díky čemu jsou tak úspěšní? „Je v tom deset let know-how, které nám nikdo nevezme. Mnoho našich konkurentů dnes vzniká přes noc, ale také rychle zaniká, není to snadný byznys,“ popisuje Marek Vašíček. Před deseti lety byli s Otakarem Šuffnerem dva mladíci po vysoké škole, kteří se pokoušeli živit tradingem. „Tehdy jsme neměli moc peněz a byla nízká pravděpodobnost, že by se obchodováním na finančních trzích v naší pozici dalo živit, protože dostat se do velkých společností je pro běžného smrtelníka prakticky nereálné,“ vzpomíná Vašíček.

Pak objevili v jiné oblasti byznys model, který se jim zalíbil, a napadlo je ho vyzkoušet právě v rychlém nákupu a prodeji akcií, měn, komodit či derivátů. „Když jsme v roce 2015 začínali, nikdo absolutně nevěděl, co děláme. Nakonec jsme pomohli založit celé nové odvětví, do kterého teď začínají vstupovat i velké brokerské domy,“ říká spoluzakladatel FTMO. „Občas si říkáme, kolik náš nápad dnes po celém světě přímo či nepřímo zaměstnává lidí. Nejen u přímých konkurentů, ale řady dalších firem, které na tento byznys naskočily. Je to příjemný pocit,“ doplňuje Otakar Šuffner.

Pro nejlepší je to dobrý byznys

Zakladatelé FTMO přitakávají, že vysvětlit lidem, kteří se ve světě tradingu nepohybují, co přesně dělají, je pořád ještě výzva. Situace se ale zlepšuje. Zatímco před deseti lety neměli ponětí ani velké brokerské domy a další lidé z branže, dnes už je naopak FTMO v tomto světě zavedenou značkou, která je zároveň lídrem trhu. V čem tedy tkví byznys model české firmy? Jde o inovaci tradičního proprietary tradingu (proprietárního obchodování), v rámci něhož instituce využívají vlastní kapitál k obchodování na finančních trzích.

V pojetí FTMO se jedná o nový způsob, kde lidé obchodují na demu a neriskují své peníze, čímž dala společnost vzniknout modernímu prop tradingu. Na jeho platformu se může připojit jakýkoliv aspirující obchodník, kterému firma poskytne demo účet s virtuálním kapitálem, který je navázaný na dění na reálných trzích. Vstupní bariéry tu na rozdíl od velkých brokerských domů prakticky nejsou. Vyzkoušet si obchodování může na platformě FTMO každý.

Otakar Šuffner, spoluzakladatel FTMO

Pokud si však chce sáhnout na potenciální odměnu, musí projít náročným testovacím procesem, během kterého musí splnit několik milníků, třeba s ohledem na návratnost investovaných prostředků. Pokud všechny klíčové parametry splní, může dostat takzvaný FTMO Account, kdy již získává reálnou odměnu na základě výsledků ze svého demo účtu, a to až do výše 80 procent zhodnocení. Interní obchodní oddělení FTMO následně rozhodne, zda jeho obchody překlopí na reálné obchody či nikoli.

„Hledáme šikovné obchodníky, kterým dáváme příležitost živit se tradingem. Lidé si mohou prostřednictvím našich demo účtů vydělat peníze, které jsou diametrálně odlišné, než kdyby obchodovali sami na vlastním účtu s pár tisíci dolarů. Když pak ve větších objemech dosáhnou třeba na pětiprocentní zhodnocení, už to dává smysl a mohou se tím živit,“ vysvětluje Marek Vašíček, který ve firmě plní roli technologického šéfa. Na začátku se přitom s kolegou Otakarem, který firmu vede jako CEO, sami učili programovat a úplně první byznys modely a propočty si psali do Excelu.

Dnes si de facto celou svou platformu vyvíjí sami interně a zaměstnávají na šest desítek vývojářů. Další desítky lidí pracují v risku, na zákaznické podpoře či marketingu, přičemž firma narostla i díky akvizicím na zhruba dvě stovky lidí v týmu. Všichni se starají o to, aby si na FTMO našlo cestu co nejvíce nových zákazníků, ale možná ještě víc o to, aby ti noví i stávající měli dobrý zážitek a odcházeli s pocitem, že za své peníze dostali adekvátní přidanou hodnotu. To zní jako klišé, jak sami zakladatelé přiznávají, ale v jejich byznys modelu je to klíčové.

Náročnou tradingovou prověrkou totiž devět z deseti aspirujících obchodníků neprojde. To znamená, že se nikdy nedostanou k tomu, že by jim byly vyplaceny jakékoliv zisky z obchodování. Už za samotný vstup do demo účtu a testovací období přitom platí tisíce nebo desítky tisíc korun. „Taková je realita, se kterou všichni počítají. Trading, i ten v simulovaném prostředí, je vyloženě kompetitivní a extrémně těžký sport. Není to sprint, ale maraton a disciplína, která se musí dělat seriózně. Zbohatnutí přes noc u nás nenajdete,“ zdůrazňuje Otakar Šuffner.

Logicky pak vyvstane úvaha, že řada lidí musí z FTMO odcházet zklamaných, protože zaplatili nemálo peněz a nakonec se z nich slušně vydělávající tradeři nikdy nestanou. „S tímto vědomím jsme do toho od začátku šli. Věděli jsme, že i těm devíti lidem, kteří testy neprojdou, musíme něco dát. Proto je u nás celá zkušenost nejen o konečném výsledku, ale také o cestě za ním,“ říká Vašíček a Šuffner s úsměvem dodává: „Navíc jsme věděli, že začínáme v Česku, kde umí být zákazníci obzvlášť nároční a nepříjemní. Dali jsme si proto na tom zážitku velmi záležet.“

Chcete být novým FTMO?

Na globálně uznávané platformě Trustpilot, kde uživatelé hodnotí různé firmy, má FTMO 4,8 hvězdičky z pěti a více než dvanáct tisíc recenzí. „Kdyby to tak nebylo, tak k nám lidé brzy přestanou chodit a můžeme zavřít krám. Dáváme uživatelům velkou přidanou hodnotu třeba díky různým aplikacím, statistickému vyhodnocování účtů nebo koučům, kteří zdokonalí jejich schopnosti,“ říká Šuffner. Jelikož drtivou většinu příjmů FTMO generuje stále právě z poplatků uživatelů, kteří se chtějí stát úspěšnými tradery, nepřestávají zakladatelé a jediní spolumajitelé rychle rostoucí firmy do svého produktu dál investovat.

Z FTMO začínají budovat širší skupinu, do které v posledních letech koupili několik dalších firem. Pokud se někteří obchodníci na jejich platformě opravdu osvědčí a vydělávají slušné peníze, mohou se již jako klasičtí interní tradeři přesunout do tradingové společnosti Quantlane, kterou Šuffner s Vašíčkem koupili loni na podzim od investiční skupiny Wood & Company. Další zdokonalování samotného produktu má zase zajistit online marketingová agentura eVisions, kterou FTMO koupilo začátkem letošního roku. Do akvizic zatím vložilo řádově stovky milionů a apetit má dál velký.

Marek Vašíček, spoluzakladatel FTMO

Podle zakladatelů je to dobrý způsob, jak investovat vydělané peníze, i když to je pro ně prý až druhořadé. „Může to znít znovu jako klišé, ale my kupujeme firmy primárně proto, že chceme neustále zlepšovat náš produkt. Akvizice nám dávají další možnosti, jak udělat naše služby ještě lepší. Chceme pod hlavičkou FTMO budovat skupinu produktů, které budou obsluhovat tradery na všech úrovních a poskytnou jim maximální servis,“ vysvětluje pětatřicetiletý Šuffner a dodává, že kdyby chtěli v FTMO akvizicemi primárně diverzifikovat svůj byznys, vypadají jinak: „Tržby eVisions jsou v poměru k FTMO v tomto ohledu zanedbatelné.“

Během deseti let dokázali zakladatelé vybudovat fungující byznys, který chtějí dál rozšiřovat. „Dnes existuje mnoho firem, které vám dokáží dodat technologie, abyste postavili podobnou platformu jako my, na klíč. Jenže vy je musíte umět využívat, musíte umět řídit tržní riziko a řadu dalších věcí. My se to během let učili často metodou pokus omyl. Na řadě jiných firem je vidět, že mnohdy nevědí, co dělají, a také stejně rychle jako vznikají také zanikají,“ říká jednatřicetiletý Marek Vašíček. Dokonce jsou prý i semináře, kde jiné firmy ukazují, jak se stát novým FTMO.

Otakar Šuffner dodává, že dnes vlastně ani neví, kdo je jejich hlavním konkurentem: „Měli jsme jich v posledních letech několik, ale postupně všichni zkrachovali.“ Do jejich odvětví se ale stále více pouští také velké brokerské domy a v jejich komunitě je prý „prop trading“ horké téma. Proto Šuffner s Vašíčkem nelení, protože vědí, že kdyby zastavili, rychle by je někdo mohl dohnat. Proto kupují další firmy, a proto se také rozhodli významně posílit svůj tým. „Náš byznys se stává stále komplexnějším, a tak potřebujeme někoho, kdo to zažil a pomůže nám, sami se pořád učíme,“ vysvětluje Vašíček.

S akvizicemi bude firmě nově pomáhat Eva Svobodová, která působila osmnáct let v jedné z největších právních společností světa White & Case. Finanční oddělení povede Radek Dyntar, který posledních šest let působil jako finanční ředitel evropské větve právní kanceláře Dentons a dříve byl CFO investiční skupiny KKCG Karla Komárka. „Jsou to špičkoví lidé, kteří pracovali ve špičkových zahraničních firmách, kde měli špičkový zahraniční plat. Pokud chceme, aby FTMO zůstalo na špici, tak takové lidi potřebujeme. Vstupujeme do další etapy našeho byznysu a teprve se ukáže, zda ho dokážeme dělat,“ říká Šuffner.

V nejvyšším vedení FTMO jsou vedle zakladatelů a dvou zmíněných posil také Pavel Dušek jako provozní ředitel a Filip Šatoplet jako marketingový ředitel. Pražská firma dál nabírá na desítkách pozic, čímž potvrzuje, že nechce usnout na vavřínech. Přestože investice do týmu i vývoje jsou nemalé, na účtech FTMO nicméně díky velmi výdělečnému byznys modelu zůstává i tak dost peněz. Co s nimi tedy zakladatelé dělají? „Jsme poměrně efektivní, co se týče bankovních produktů, které byly v posledních dvou letech díky vysokým úrokovým sazbám relativně slušné. Navíc máme zvětšující se realitní divizi, do které ukládáme stále více peněz,“ popisuje Otakar Šuffner.

O tom, jak ve vlastních byznysech vydělávají miliardy, a tak se vrhli ve velkém do realit, už hovořil Otakar Šuffner před časem v našem podcastu společně se Zdeňkem Cendrou. Zakladatel CDN77 má taktéž vysoce výdělečný internetový byznys, který počítá tržby i zisky v miliardách, a tak se na mnoha zajímavých lokalitách v rámci nákupu nemovitostí potkávají. Na některých místech, třeba na pražském Smetanově nábřeží a paláci Bellevue je přeplatil jeden z nejbohatších Čechů Daniel Křetínský, ale zajímavých míst je nejen po Praze stále dost. V FTMO často kupují starší domy, které zrekonstruují a následně do nich vrací život.

„Nespekulujeme, ani to asi neděláme tak efektivně jako developeři, ale pořád nás to baví,“ říká Šuffner. Hodnota jejich realitního portfolia by se mohla v následujícím roce vyrovnat zisku EBITDA z toho loňského a v rámci diverzifikace už pokukují také po dalších městech i zemích. První nabídky řeší v Brně a začínají prozkoumávat také třeba Berlín, Hamburk nebo Londýn. A jak se bude zvětšovat jejich hlavní byznys, který to celé pohání? „Pořád je kam růst, ale musíme být racionální, nepůjde donekonečna růst o dvouciferné procento. Přestože je naše cílová skupina poměrně úzká, jsou pořád země, kde třeba vůbec nejsme,“ dodává Vašíček.