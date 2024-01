První větší deal roku. Čtyřmiliardové FTMO kupuje českou marketingovou agenturu eVisions

Uložit 0

Ještě více posílit svůj marketing, a to hlavně za hranicemi. S takovým cílem kupuje česká tradingová platforma FTMO agenturu eVisions, která přes deset let působí v oblasti online marketingu a internetové reklamy. Zakladatelé rychle rostoucího FTMO Otakar Šuffner a Marek Vašíček si od majitelů eVisions Jaroslava Vidima a Lukáše Palkoviče pořizují stoprocentní podíl, přičemž hodnota transakce se podle oficiálního vyjádření obou stran pohybovala v řádu vyšších desítek milionů korun. Pro FTMO je to další výrazná akvizice, loni na podzim koupili od Wood & Company společnost Quantlane. Oba obchody potvrzují ambici firmy dál růst.

FTMO patří k průkopníkům v oblasti moderních platforem pro tradery, které slouží pro obchodování na finančních trzích, a to zejména pro začátečníky. Těm česká firma nejprve poskytne demo účty s určitým kapitálem, které jsou navázané na vývoj na reálných trzích, a když se v nich tradeři osvědčí, dostanou k dispozici reálné peníze a mají podíl na ziscích. Aby se tak stalo, musí na začátku ve stanoveném čase plnit vybrané parametry – například hodnota jejich portfolia nesmí za den či celkově klesnout pod určitou hranici, stejně jako musí vykázat stanovený růst.

Největší část byznysu FTMO je založena na poplatcích, které tradeři platí, aby si mohli zmíněný demo účet otevřít a pokusit se propracovat až k reálným penězům a následným výdělkům. Nejnižší poplatek dle aktuálního ceníku činí 155 eur (3 800 korun) a šplhá do násobků, přičemž se u nich liší objem počátečního kapitálu a cíle, které je třeba plnit. Většina uživatelů se přitom přes tradingově relativně náročnou výzvu k reálným penězům nedostane, což je u podobných platforem standard, jak nedávno v rozhovoru pro CzechCrunch potvrdil i šéf konkurenční platformy Fintokei, která po testování v Japonsku vstoupila i na domácí český trh.

Zpřístupnění finančních trhů širší populaci je pro mnoho lidí velmi lákavé a potvrzují to i čísla FTMO. Pražský projekt patří nejen k nejrychleji rostoucím firmám ve svém oboru, ale také obecně v širším regionu. V roce 2022 utržila čtyři miliardy korun při zisku EBITDA (před započtením úroků, daní a odpisů) ve výši 1,8 miliardy. V loňském roce bylo cílem čtyřmiliardovou hranici překonat, což se Otakaru Šuffnerovi, Marku Vašíčkovi a jejich týmu mělo podle vyjádření pro CzechCrunch povést, přesná čísla ale teprve zveřejní. Velmi rychlý růst v posledních letech oba zakladatele zařadil mezi české miliardáře a jejich apetit po pokračování v rozvoji je dál značný.

Potvrzuje to i nejnovější akvizice marketingové agentury eVisions, která pracuje pro firmy jako DoDo, Heureka, Vodafone, Moneta nebo Teta Drogerie a historicky má velkou expertizu také v oblasti bankovnictví a financí. Zároveň má k dispozici mezinárodní tým se zkušenostmi z Německa, Polska, Maďarska, Rumunska či Itálie. Právě to chtějí využít v FTMO v rámci jejich působení na mnoha zahraničních trzích. V eVisions dlouhodobě pomáhají českým firmám s expanzí v rámci střední a východní Evropy či do německy mluvících zemích. Poskytují při tom komplexní marketingový servis.

„Rozšíření našich aktivit do marketingu jsme zamýšleli dlouho. Společnost eVisions nás zaujala jednak svým zaměřením na fintech a mezinárodním přesahem, ale také tím, že se pod její etablovanou značkou skrývá mladý dynamický tým s mindsetem podobným tomu našemu. Má obrovské zkušenosti z mezinárodního a fintech segmentu, ve kterém patříme k jednomu z největších hráčů a kde chceme naše aktivity dále posílit,“ říká Otakar Šuffner, CEO skupiny FTMO. Dosavadní majitelé eVisions Jaroslav Vidim a Lukáš Palkovič firmu opouští a vedení převezmou dlouholetí zaměstnanci.

Výkonným ředitelem bude Roman Teuschel, role provozního ředitele se ujme Petr Hlaváč. „Věříme, že jsme našli ideálního partnera. FTMO je úspěšný mezinárodní hráč, kterému můžeme ještě více pomoci s expanzí a marketingem, ale zároveň můžeme do našeho mezinárodního týmu přenést další cenné zkušenosti z velkých kampaní FTMO. Zásadní pro mě a náš tým je, že se na směřování agentury nic důležitého nemění: Jsme full-service digitální agentura, která klientům pomáhá překračovat hranice. Naopak z celkové synergie s FTMO mohou těžit jak zaměstnanci, tak naši aktuální i budoucí klienti. Navíc se také budeme schopni rychleji etablovat na nových trzích,“ říká Roman Teuschel.