Žádné burgery, spousta nápojů. McDonald’s chce novou sítí podniků konkurovat Starbucksu

Když se řekne McDonald’s, každého pravděpodobně napadnou hlavně burgery všeho druhu. Americký řetězec fast foodů teď ale přichází s úplně novým konceptem, se kterým chce jít naproti těm zákazníkům, které ve tři hodiny odpoledne přepadne únava nebo mají chuť na něco sladkého. Právě o této denní době hovořil šéf McDonald’s Chris Kempczinski, když představoval novou značku CosMc’s, která bude zaměřená hlavně na nápoje všeho druhu a v níž žádné burgery nenajdete. McDonald’s se tím chce více pustit do oblasti, kterou ovládá především Starbucks. První pobočky otevře a bude testovat ve Spojených státech.

První pobočka CosMc’s bude na předměstí Chicaga poblíž sídla firmy, která pro název nového konceptu sáhla do svého McDonaldlandu. To je fiktivní svět, který obývá klaun a hlavní maskot Ronald McDonald se svými přáteli. Jedním z nich je i právě CosMc (vyslovováno jako cosmic), oranžový mimozemšťan, který má šest rukou, na nohou tenisky a na těle jakýsi skafandr a objevoval se v 80. letech v reklamách McDonald’s.

Teď se stává hlavní tváří nového konceptu, v němž chce americká firma nabízet různé formy a nečekané kombinace nápojů včetně limonád, čajů i kávy. Na menu se dostalo i několik oblíbených položek přímo z McDonald’s, ale k jídlu toho bude v CosMc’s k dostání obecně méně.

Na aktuálním menu CosMc’s je přes čtyřicet nápojů. Klasické druhy kávy a čajů doplňují speciální drinky, jako je například Churro Frappe, Tropical Spiceade se sušeným dračím ovocem, trpká limonáda Berry Hibiscus Sour-ade se sladkou bobulovou probiotickou směsí nebo Sour Cherry Energy Burst, což je třešňová tříšť, ve které jsou ovocné kuličky boba známé z bubble tea.

Foto: CosMc’s Část nabídky v nové síti CosMc’s

Pro podobné speciální drinky lidé chodí například do řetězce Starbucks a právě z jeho koláče si teď chce část ukrojit i McDonald’s. Nový koncept CosMc’s má pomoci zvýšit tržby zejména během odpoledne, kdy nejsou návštěvy McDonald’s tak vysoké.

„Jedná se o kategorii v hodnotě 100 miliard dolarů, která roste rychleji než zbytek neformálního stravování a má vyšší marže. A je to oblast, o které jsme přesvědčeni, že máme právo v ní zvítězit,“ uvedl k novému konceptu Chris Kempczinski, výkonný ředitel McDonald’s.

Samotné drinky, které se budou v CosMc’s nabízet, jsou prý příliš komplexní a složité na výrobu na to, aby je firma zakomponovala již do svých existujících restaurací. Také v CosMc’s se objeví známé vaječné McMuffiny a zmrzlina McFlurry z McDonald’s. Doplněné budou preclíky, koblihami, sušenkami a zmrzlinou a také novými sendviči, jeden bude s avokádem a rajčetem, druhý pikantnější se sýrem.

Do konce příštího roku chce McDonald’s otevřít ve Spojených státech celkem deset poboček CosMc’s a podle toho, jak se jim bude dařit, bude případně postupovat v jejich rozšiřování. Firma zároveň oznámila, že chce během následujících čtyř let otevřít po celém světě téměř deset tisíc nových restaurací McDonald’s, což jejich celkový počet zvýší zhruba na padesát tisíc. Podobné expanzní plány má i Starbucks, který minulý měsíc oznámil, že do roku 2030 zvýší počet svých poboček ze současných zhruba 38 tisíc na 55 tisíc.