Žádné pohádky a Pelíšky. O svátcích si pusťte modrookého samuraje, Jacksonův horor nebo humor z Polska

Tohle není žebříček těch nejvánočnějších, nejsvátečnějších a nejroztomilejších filmů a seriálů, co si máte pustit kolem Vánoc. Tohle je výběr toho nejzábavnějšího, co jsme v posledních měsících viděli – a co by vás mohlo vyléčit z přeslazeného a přesalátovaného dárkobraní. Je libo komediální horor Petera Jacksona (ano, toho, co natočil Pána prstenů), teenage variaci na Tarantina anebo třeba psychedelické anime s obřími roboty?

Hana Němečková, producentka podcastů, doporučuje:

Pro mě jeden z filmů roku, který může naředit vánoční řachandu zamyšlením nad vztahem s rodiči. Režisérka Charlotte Wellsová sleduje mileniálku Sofie, která vzpomíná na poslední dovolenou se svým tátou. Malá Sofie má s otcem Calumem vztah plný důvěry, spiklenectví i překvapivé hloubky na to, že se nevídají tak často – přesto neví, co všechno se v něm odehrává. Po zhlédnutí budete mít pro rodiče možná více pochopení, nebo naopak budete po porozumění více tesknit. Nikdy si s nimi nebudete moci otevřeně popovídat v jejich třiceti, byť tehdy dost možná prožívali podobné věci, se kterými se teď perete vy.

Vojtěch Sedláček, muž se slabostí pro vše historické a kreslené, doporučuje:

Izolace vůči vnějšímu světu byla dlouhodobou obrannou strategií Japonska. Infiltraci krutosti ze Západu však nešlo zabránit zcela úplně, jak potvrzuje i modrooké dítě, kterému pomohla ustát těžký osud jedna jediná motivace – pomsta. Modrooký samuraj se proto vydává hledat ty, kteří nemají v jeho zemi co dělat, a přitom za sebou zanechává krev. Tahle kreslená krusáda za tvrdošíjným naplněním cíle je příjemným překvapením schopnosti amerických tvůrců fušovat do práce japonským kolegům.

Pavlína Nouzová, zaslepená fanynka mistra Nicolase Cage, doporučuje:

Je to muž mnoha tváří – zoufalec hledající smrt v Las Vegas, mladý chemik, zlodějíček aut… Nicolas Cage za svou kariéru natočil úctyhodný počet filmů, třeba i pět za jediný rok. V dobách, kdy byl na vrcholu, se ale stal také akčním hrdinou. Vězněm, který v den svého propuštění na svobodu musí čelit bandě zlodějů v uneseném letadle. Mistrovský zástupce akčního žánru, kterého produkoval Jerry Bruckheimer, zpestří pohádkami zaplavenou televizi. A pokud byste se rozhodli připomenout si ještě jeden devadesátkový film s Nickem v hlavní roli, Disney+ nabízí i stejně povedenou Skálu.

Vojtěch Sedláček, muž se slabostí pro vše historické a kreslené, doporučuje:

Vítejte v Polsku ve druhé polovině 17. století, kde se jeden z tamních šlechticů Jan Pawel snaží prosadit na potravním řetězci šlechty, stát se nejznámějším Janem Pawlem v zemi a dosáhnout až na královskou korunu. Problém ovšem spočívá v tom, že je úplně pitomý. V případě jeho dvou synů navíc nepadlo jablko daleko od stromu, a tak vše musí zachránit ženy a vykořisťovaní nevolníci. Satirický seriál plný bláta, sena a humoru nabízí víc, než by se mohlo na první dobrou zdát.

Lucie Černohlávková, které po spoustu večerů zbývá energie už jen na detektivky, doporučuje:

Jedním ze symbolů vánočního odpočinku jsou pro mě detektivky. Seriálového zpracování se dočkaly i ty, které píše J. K. Rowlingová pod pseudonymem Robert Galbraith. Je to civilní a svižná podívaná, která má spád a přímočarost. A zatímco bobtnající knihy už místy ztrácejí své kouzlo, seriál tím netrpí. Prostě sledujete soukromého detektiva Cormorana Strikea, svéhlavého, schopného a sympatického veterána z války v Afghánistánu, a jeho podobně schopnou asistentku a později parťačku Robin, jak řeší jeden zapeklitý případ za druhým. Ano, klišovitě mezi nimi něco klíčí, ale to můžete ignorovat. Vždycky vítaným bonusem je naopak prostředí Londýna a dalších britských lokalit.

Sára Goldbergerová, která má ráda japonské anime, doporučuje:

Ve svátečním duchu se alespoň přeneseně nese kultovní japonská anime série režiséra Hideaki Anna. Stejně jako Vánoce totiž souvisí s křesťanskou vírou – celá je totiž postavená na symbolech ze Bible. A tím veškerá souvislost, která je přece jen trošku šroubovaná, končí. Jde ale o skvělou postapokalyptickou mecha jízdu plnou obřích robotů a záhadných příšer z vesmíru, propletenou se skvěle propracovanou psychologií postav, které budete milovat i nenávidět. S postupujícím dějem je to celé navíc čím dál záhadnější a psychedeličtější.

Luboš Kreč, který se často a rád bojí, doporučuje:

Braindead: Dead Alive

Vánoce jako čas usebrání a klidu? Ale jděte, s dětmi si nejvíc užíváme hororové večery. Tohle jsem jim ještě nepustil a zřejmě ani nepustím, ale vám to klidně doporučím – protože když pominete tu záplavu krve, střev a mozků, které na vás v určitou chvíli začnou padat ze všech směrů (představovali jste si někdy, co s lidským tělem dělá zahradní sekačka?), je to vlastně roztomilá, skoro loutková komedie o jedné nemocné exotické opičce a jakou neplechu svou chorobou způsobí. A také je dobré si připomenout, s čím a v jakém oboru Peter Jackson, kterého většina filmových příznivců zná díky adaptacím Pána prstenů, před 30 lety začínal.

Hana Němečková, producentka podcastů, doporučuje:

Teen seriál z prostředí rezervace původních obyvatel v americké Oklahomě smlsnete sami nebo společně se svým teenagerem. Je to taková sonda do městečka bez budoucnosti. Čtveřice hlavních mladých postav zformovaná v lokální gang krade vše od mědi po trucky s brambůrky, aby si z lupu našetřili na útěk do vysněné Kalifornie. Na námětu se podílel novozélandský režisér Taika Waititi (Thor, Králíček Jojo), takže čekejte i trochu metafyzična a černý humor. A také tarantinovský vibe, ostatně název seriálu odkazuje k jeho Reservoir Dogs.

Pavlína Nouzová, zaslepená fanynka mistra Nicolase Cage, doporučuje:

Máte rádi Bollywood? A co Tollywood? Pokud chcete proniknout do filmové produkce mimo Evropu nebo Spojené státy, indický RRR je skvěle přístupný snímek, který oslnil i porotu na udílení Oscarů. Má sice úctyhodné tři hodiny, ovšem ty jsou napěchované akcí a písničkami, před nimiž leckterá koleda zbledne závistí. Film se odehrává v koloniální Indii, kde se setkají Raju a Bheem, jeden indický policista „posluhující“ Britům a druhý příslušník kmene, který pátrá po unesené dívce. Připravte se na přátelství i zradu, dojemné scény, souboj muže proti tygrovi a možná i nějaké to šermování… motorkami.