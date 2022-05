Žádný balanc, žádný výkon. České Soulmio učí firmy řešit psychiku zaměstnanců a rapidně roste

Svůj život obrátila naruby. Zatímco dřív se potýkala se syndromem vyhoření a řešila z přepracovaného života plynoucí zdravotní problémy, teď se při rozhovoru široce usmívá do kamery ze slunného Španělska. Simona Zábržová se sem přestěhovala natrvalo, i když v Česku řídí Soulmio. Ona i její platforma pro psychické zdraví vyrostly. Obrat firmy podle předpokladů letos dosáhne 12 milionů korun, což je pětkrát víc než loni. Chystá se na expanzi a těší se ze skutečnosti, že společnosti přikládají tématu stále větší význam.

„Firmy se posouvají. Řeší i to, co by před dvěma lety bylo nemyslitelné,“ říká Simona Zábržová. Mluví o jedné z posledních poptávek, která jí utkvěla v paměti: firma řešila, jak dát výpověď zaměstnanci, který měl od psychiatra potvrzenou svou labilitu. Chtěla, aby si s ním odborník promluvil dřív, než dostane výpověď. Tedy aby jeho odchod neohrožoval pracovníka po psychické stránce. „Ještě před dvěma roky by se neřešilo, jestli tato situace má emoční dopad na zaměstnance, jestli jsou lidi v týmu v pohodě,“ říká Zábržová.

Teď ano. Soulmio je na trhu necelé tři roky, z toho dva roky jako firma. Jeho služby zatím využilo přes 160 subjektů od startupů a rodinných firem až po středně velké společnosti. Mezi zákazníky patří ale i výrobní firmy. Komplexní program využívá asi 10 tisíc lidí a do konce letoška Zábržová očekává, že jich bude dvakrát tolik. Mezi klienty projektu patří mezi jinými LMC, Notino, Plzeňský Prazdroj, GoodData, Productboard nebo Global Payments Europe. Ale třeba i malé lokální firmy, jako je Rodinný pivovar Zichovec.

Soulmio jako platforma nabízí vedle psychologické poradny a propojení s terapeuty také globální program prevence mentálního zdraví, webináře a konzultace pro personalisty ve firmách. Tak, aby si dokázali promluvit s někým s nezávislým nadhledem a dokázali spolu řešit třeba právě krizovější situace.

„Lidé pochopili, že to není jen o poradně, kdy se věci řeší za minutu dvanáct. Ale i o prevenci. Chtějí vědět, co mohou řešit a jakým způsobem. S tím se mění role manažera. Už to není jen ten člověk, který hlídá výkon, ukazatele výkonnosti a vede tým, ale nově i kouč. A s tím pro manažery vznikají nové výzvy,“ myslí si Zábržová.

Soulmio jako firma funguje od loňska a projekt se rozrostl na desítku interních zaměstnanců. K tomu spolupracuje s 50 psychology a psychoterapeuty po světě. Některé aktivity nabízí zadarmo, jiné cílí na firmy za peníze, takže se platformě letos podaří dostat na obrat ve výši 12 milionů korun. Pro příští rok Zábržová ovšem očekává milionů už 30.

Tlak, který vás doběhne

„Říkám tomu travič týmu. Nestíhá uzávěrky. Nedělá úkoly. Ve skupině nefunguje,“ vysvětluje Zábržová možné důsledky zaměstnance s nevyřešenou psychohygienou na celou firmu. Pokud člověk neumí odpočívat, neumí se zastavit a načerpat energii z úspěchu, neodvede obvykle dobrou práci v týmu. Když se necítí dobře, nepodává výkony. Hůř se motivuje. Když za sebe nefunguje naplno, vznikají uvnitř týmů konflikty.

První poptávky Soulmia se točily stále kolem stejných témat. Zaměstnanci se cítili blbě a firmy nevěděly, co s tím. A pokud se k tomu všemu přidají náročná období, zhoršuje se citelně situace i atmosféra v celých firmách. Není asi příliš nutné doplňovat, že pandemie následovaná válkou na Ukrajině takovými náročnými obdobími jsou.

Foto: Soulmio Sandra Fridrichová, která v Soulmiu řeší strategie a HR, se zakladatelkou

Zároveň ale doba ukázala uvědomění firem, že situaci je třeba řešit. Když válka začala, Soulmio uspořádalo zdarma pro firmy akci na téma psychohygieny v době krize. Přihlásilo se jich přes 200. Společnostem nabídlo sedmisetstránkový manuál, jak o sebe v době krize pečovat. Firmy si ho stáhly víc než tisíckrát. „Je vidět, že neumějí situaci řešit, že jí chtějí předcházet. A mají stále větší zájem zjistit jak,“ říká zakladatelka projektu.

S poptávkou navíc chodí ty, které ještě před dvěma roky říkaly, že něco takového nepotřebují. Podle Zábržové jsou světové události jen pomyslným vrcholkem v prostoru, kde je společnost stále orientovaná na výkon. „Je to tlak, který vás někdy doběhne. Firmy rozhodně dobíhá. Na jedné straně musíte plnit výkonnostní cíle, na druhé straně žijete v době, která nemá stabilitu a jistoty. To přímo nahrává syndromu vyhoření a jiným psychickým onemocněním,“ říká.

Buď málo, anebo moc

Zatímco v mladých firmách na špatnou psychohygienu „dojíždějí“ lidé proto, že se hodně orientují na výkon, práci dělají s velkou vášní a nestíhají sami sebe na takový tlak připravit, ve výrobních firmách by zaměstnavatelé chtěli, aby stav mysli jejich zaměstnanců byl na růst zaměřený poněkud víc.

Startupy jsou pro Soulmio zajímavým odběratelem služeb. Mnohdy proto, že je péče o psychohygienu stále vnímaná jako moderní benefit, což k mladým firmám patří. Ale i z důvodu, že mnoho z nich funguje částečně v tuzemsku a zčásti například ve Spojených státech. „Tam je otázka mentálního zdraví pět let před námi, například se základními tématy wellbeingu příliš nepochodíte,“ říká Zábržová.

Což je zároveň důvod, proč se nenásilně a nijak zvlášť plánovaně Soulmio za oceán dostalo. Když ještě projekt umístil americký zdravotnický časopis InsightCare mezi desítku nejinovativnějších poskytovatelů virtuální péče roku, našli si ho bez další reklamy noví klienti.

Foto: Soulmio Simona Zábržová, zakladatelka projektu Soulmio

Většinu zákazníků má Soulmio stále z Česka. Zábržová nicméně předpokládá, že na konci roku dosáhne podíl těch amerických, případně americko-českých alespoň poloviny. Za poslední rok firma zvládla školit na čtyřech kontinentech: v Evropě, Americe, Asii i Africe. Přednášela na konferencích i zorganizovala dny mentálního zdraví pro veřejnost či desítky webinářů pro velké firmy.

Skutečnou expanzi ale chystá do Španělska. „Jednak tady bydlím,“ mávne rukou kolem sebe Zábržová – hovoříme spolu přes online videohovor a zakladatelka sedí na terase, obklopená stromy a se širokým výhledem do hor. Je znát, že na svou psychohygienu myslí. „Tak jsem schopná kontakty tady zajistit a byznys rozjet,“ říká.

Ví, že bude potřeba se přizpůsobit novým myšlenkám a najít nové způsoby, jak na trh vstoupit. Ale už teď vnímá, že má podporu místních startupistů. „Už jsem zahájila první jednání a za chvíli se chystám do Madridu, Barcelony a Málagy,“ vyjmenovává Zábržová.

Na expanzi je firma připravená. Poradnu má k dispozici ve dvanácti jazycích. Další služby připravila na škálování. A hledá strategického investora. Zájemci se historicky prý už našli, ale ne takoví, kteří se podle Zábržové dostatečně zajímají o wellbeing. Tedy tak, aby v něm viděli stejný potenciál a celospolečenský přesah, jako v něm vidí ona. „Věřím, že v blízké budoucnosti bude hrát klíčovou a globální roli,“ uzavírá.