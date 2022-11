Spoluzakladatel Revolutu Nikolaj Storonskij už dlouho musel opatrně volit slova. A přitom právě to, co neřekl, jako by přivolávalo víc pozornosti než to, co veřejně pustil do světa. Ten kontrast byl zřetelný – právě za službou Revolut totiž stojí dva. Jeden Rus a jeden Ukrajinec. Zatímco jeho společník Vlad Jacenko tak veřejně ruskou invazi na Ukrajinu kritizoval, Storonskij zmiňoval, že „válka je špatná“. Kdo ji odstartoval, o tom mlčel. Ovšem teď si jasně zvolil stranu: právě se zbavil ruského pasu.

Zůstal mu britský. Dlouhodobě v této zemi žije: v posledních měsících ostatně mnohokrát i s Jacenkem opakoval, že vše, co dělají, podléhá britskému právu a že s Kremlem nemají nic společného. Podle dokumentů o jeho občanství se to stalo oficiální pravdou někdy v průběhu posledních měsíců. Kdy, to Storonskij nezveřejnil.

Zpráva se objevila v době, kdy Ukrajina uvalila sankce na jeho otce: ředitele ve společnosti Gazprom Promgaz, což je významná pobočka ruské státní plynárenské společnosti. Storonskij starší se narodil na Ukrajině, sankce mu ale zmrazují jeho majetek a blokují vstup do země. Ředitel Revolutu se ale zbavil ruského občanství zřejmě už dřív.

„Nik je britský občan. Dřív během letoška se vzdal ruského občanství, které získal narozením. Jeho postoj k válce je veřejně známý: válka je podle něj naprosto odporná a nadále vyzývá k okamžitému ukončení bojů,“ shrnul celou záležitost pro Bloomberg mluvčí Revolutu.

Zatímco ze strany Storonského i celého Revolutu jsou vyjádření velmi skoupá, kritikou a veřejnými akty nešetří další významný byznysmen původem z Ruska. Jméno Oleg Tiňkov je přitom v Rusku výrazně zvučnější.

To on je mimo jiné průkopník internetového bankovnictví v zemi. Tinkoff Bank je jednou z největších online bank. Dřív založil mimo jiné pivovar Tinkoff Beer nebo řetězec Tinkoff restaurací, ale taky síť luxusních hotelů v Mexiku, Francii, Itálii i v Rusku.

Jeho majetek se vyjímal v žebříčku největších ruských boháčů, podle časopisu Forbes se ještě loni pohyboval okolo 15. místa. Teď ze všech podobných ukazatelů vypadl.

Svůj čin demonstroval na instagramovém účtu s vyjádřením „Nemůžu a nebudu spojován s fašistickou zemí, která odstartovala válku proti svému mírumilovnému sousedu a denně zabíjí nevinné lidi,“ sdělil světu s fotografií oficiálního dokumentu o ukončení občanství. Ta nicméně poté zmizela a Tiňkov ji nahradil novým postem s tím, že se zmizením toho předchozího museli mít co do činění trollové z Kremlu.

Jen pár ruských baronů si dovolilo veřejně kremelský režim a jeho aktuální kroky kritizovat. Tiňkov to dělal opakovaně a velmi jasně. Dřív mimo jiné uvedl, že je to „šílená válka“ nebo „masakr“ a že ruští generálové si uvědomili, že mají „armádu na hovno“. A podobně se vyjádřil o celém vedení země. O občanech ale říká, že je naprostá většina z nich proti válce.

Po takových vyjádřeních ho údajně Kreml donutil odprodat svůj podíl v bance, kterou založil, a to podle něj za pouhá tři procenta hodnoty, kterou měl mít, uvádí The New York Times. Tiňkov dlouhodobě žije v zahraničí a kdysi vlastnil i americký pas. Před dvěma lety oznámil, že bojuje s leukémií. Odmítá označení oligarcha s tím, že nezbohatl díky privatizaci, ale své značky dlouhodobě budoval.

Jak Storonskij, tak Tiňkov nicméně jako Rusové čelili kvůli svému občanství sankcím. I na ně se vztahovala nařízení o zmrazení majetku, zabavení letadel nebo jachet.

„Doufám, že mě budou následovat další prominentní ruští podnikatelé, aby to oslabilo Putinův režim a jeho ekonomiku a nakonec ho to dovedlo k porážce,“ vyjádřil se Tiňkov.

V průběhu války už se ruského občanství skutečně několik vlivných lidí vzdalo. Minulý měsíc to byl rusko-izraelský miliardář a investor Jurij Milner, který opustil i se svou rodinou Rusko v roce 2014 po anexi Krymu a dlouhodobě žije ve Spojených státech.