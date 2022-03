Zatímco ukrajinský spoluzakladatel internetové banky Revolut Vlad Jacenko označil Vladimira Putina za drzého lháře a jasně odsoudil jeho vojenskou agresi, druhý spoluzakladatel, Rus Nik Storonskij zveřejnil mnohem krotčejší prohlášení. Revolut je přitom pod tlakem, objevují se totiž spekulace, zda na něj nedolehnou ekonomické sankce namířené proti Rusku.

Jacenko, který zastává roli technologického šéfa Revolutu, se vyjádřil hned ve čtvrtek 24. února, kdy Putinova armáda bezdůvodně zaútočila na Ukrajinu. Na Twitter v ruštině napsal: „Doufám, že většina Rusů konečně uvidí, že jejich prezident je jedním z nejdrzejších lhářů v historii… S použitím náznaků o ‚ochraně‘ Rusů zaútočil Putin na mírumilovnou Ukrajinu. Ukrajina byla a bude svobodná!“

V anglické verzi tweetu ještě přidal Jacenko přirovnání Putina k monstru a k Hitlerovi, který podobnou argumentaci, tedy že musí jít někomu vojensky na pomoc, použil už téměř před sto lety. To byla ostatně narážka na nacistický vpád do Československa, odebrání sudetských částí republiky a pozdější okupaci celé země.

I hope, people of Russia will finally realise what a monster and a liar their president Putin is! The stories he’s telling you are similar to what Hitler was telling Germans almost 100 year ago. There’re a lot of great Russians, Putin is not one of them.

Ukraine will be free!

— Vlad Yatsenko ☮️ 🇺🇦 (@vyatsenko) February 24, 2022