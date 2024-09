Zakladatel Telegramu promluvil poprvé od zatčení: Přístup Francie je scestný, nejsme anarchistický ráj

Uložit 0

Zakladatel a šéf komunikační platformy Telegram Pavel Durov v noci na pátek kritizoval francouzské úřady za to, že ho zatkly a obvinily kvůli nelegálnímu obsahu na jeho síti. V první reakci na své zadržení z minulého týdne, kterou zveřejnil v příspěvku přímo na Telegramu, se devětatřicetiletý rodák z Petrohradu podivuje nad tím, že je podle Paříže osobně zodpovědný za obsah zveřejněný jinými lidmi. Odmítl také označení, které se objevovalo v médiích, že by byla jeho platforma „anarchistickým rájem“.

Paříž vyčítá Durovovi a jeho síti Telegram, že nedostatečně komunikují s úřady a neposkytují informace, o které žádají soudní orgány. Tím by se platforma a její šéf mohli dopustit spoluúčasti na zločinech, které uživatelé Telegramu plánují a koordinují pomocí této sociální sítě, jako je pašování drog, šíření dětské pornografie či vydírání.

„Pokud je nějaká země nespokojená s internetovou službou, je zavedenou praxí zahájit právní kroky proti samotné službě,“ uvedl Durov, který svá obvinění označil za „překvapivá“. Francouzské úřady podle něj přijaly „scestný přístup“, ale zároveň připustil, že Telegram není dokonalý. „Nicméně tvrzení v některých médiích, že Telegram je jakýmsi anarchistickým rájem, jsou naprosto nepravdivá,“ napsal na sociální síti s tím, že každý den odstraňují miliony škodlivých příspěvků a kanálů.

Devětatřicetiletý miliardář Durov se narodil v Rusku, žije v Dubaji a má také francouzské občanství – a má 100 dětí, figuru jako Ken a spoléhají na něj Ukrajinci i Rusové. Zatčen byl 25. srpna na letišti Le Bourget. Pařížská prokuratura Durova po čtyřech dnech pustila z vazby po zaplacení kauce pěti milionů eur (125 milionů korun). Durov má ale povinnost hlásit se dvakrát týdně na komisařství a nesmí odjet z Francie.

Níže si můžete přečíst celé jeho vyjádření, které zveřejnil ve svém kanálu na Telegramu:

Děkuji všem za podporu a lásku!

Minulý měsíc jsem byl po příjezdu do Paříže čtyři dny na výslechu na policii. Bylo mi řečeno, že mohu být osobně zodpovědný za nelegální používání Telegramu jinými lidmi, protože francouzské úřady nedostávaly od Telegramu odpovědi.

To mě překvapilo z několika důvodů:

Telegram má v EU oficiální zastoupení, které přijímá žádosti EU a odpovídá na ně. Jeho e-mailová adresa byla veřejně dostupná pro každého v EU, kdo zadá do Googlu „Telegram EU address for law enforcement“. Francouzské úřady měly řadu možností, jak mě kontaktovat a požádat o pomoc. Jako francouzský občan jsem byl častým hostem na francouzském konzulátu v Dubaji. Před časem jsem jim na požádání osobně pomohl zřídit horkou linku Telegramu pro řešení hrozby terorismu ve Francii. Pokud je některá země nespokojena s internetovou službou, je zavedenou praxí zahájit soudní řízení proti samotné službě. Používat zákony z doby před nástupem chytrých telefonů k obvinění generálního ředitele z trestných činů spáchaných třetími stranami na platformě, kterou spravuje, je scestný přístup. Vytváření technologií je už tak dost těžké. Žádný inovátor nebude nikdy vytvářet nové nástroje, pokud bude vědět, že může být osobně zodpovědný za případné zneužití těchto nástrojů.

Stanovit správnou rovnováhu mezi soukromím a bezpečností není snadné. Musíte sladit zákony na ochranu soukromí s požadavky na prosazování práva a místní zákony s právními předpisy EU. Musíte brát v úvahu technologická omezení. Jako platforma chcete, aby vaše procesy byly celosvětově konzistentní a zároveň abyste zajistili, že nebudou zneužívány v zemích se slabým právním řádem. Zavázali jsme se spolupracovat s regulatorními orgány, abychom našli správnou rovnováhu. Ano, stojíme si za svými zásadami: naše zkušenosti jsou formovány naším posláním chránit uživatele v autoritářských režimech. Ale vždy jsme byli otevřeni dialogu.

Někdy se s regulátorem dané země nemůžeme shodnout na správné rovnováze mezi ochranou soukromí a bezpečností. V takových případech jsme připraveni danou zemi opustit. Udělali jsme to už mnohokrát. Když Rusko požadovalo, abychom mu předali „šifrovací klíče“ umožňující sledování, odmítli jsme – a Telegram byl v Rusku zakázán. Když Írán požadoval, abychom zablokovali kanály pokojných demonstrantů, odmítli jsme – a Telegram byl v Íránu zakázán. Jsme připraveni opustit trhy, které nejsou v souladu s našimi zásadami, protože to neděláme pro peníze. Jsme vedeni záměrem přinášet dobro a hájit základní práva lidí, zejména v místech, kde jsou tato práva porušována.

To vše neznamená, že Telegram je dokonalý. I to, že úřady mohou být zmatené v tom, kam mají posílat žádosti, je něco, co bychom měli zlepšit. Ale tvrzení některých médií, že Telegram je jakýmsi anarchistickým rájem, jsou naprosto nepravdivá. Každý den odstraňujeme miliony škodlivých příspěvků a kanálů. Denně zveřejňujeme zprávy o transparentnosti (jako je tato nebo tato). Máme přímé horké linky s nevládními organizacemi, abychom rychleji vyřizovali naléhavé žádosti o moderaci.

Slyšíme však hlasy, že to nestačí. Náhlý nárůst počtu uživatelů Telegramu na 950 milionů způsobil růstové bolesti, které usnadnily zločincům zneužívání naší platformy. Proto jsem si dal za osobní cíl zajistit, abychom v tomto ohledu věci výrazně zlepšili. Tento proces jsme již interně zahájili a brzy se s vámi podělím o další podrobnosti o našem pokroku.

Doufám, že srpnové události povedou k tomu, že Telegram – a sociální sítě jako celek – budou bezpečnější a silnější. Ještě jednou děkuji za vaši lásku a memy.