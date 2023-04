Zakladatelé Livesportu a Donia spouštějí dobročinnou aukční platformu. Chtějí pomáhat neziskovkám

Ještě více pomoci ke konání dobra se rozhodl zakladatel a spolumajitel společnosti Livesport Martin Hájek. Společně s Davidem Procházkou, který stojí za crowdfundingovou platformou Donio, rozjíždí první dobročinnou aukční platformu v Česku. Jmenuje se Dobrobot a oficiálně ji zaštiťuje stejnojmenný nadační fond. Chce pomáhat neziskovým organizacím financovat náklady na jejich provoz. Během prvního roku zakladatelé plánují propojit alespoň dvě stovky neziskových organizací a firem a vybrat alespoň 15 milionů korun.

Dobrobot mohou využívat odpovědné firmy, individuální dárci i samotné neziskové organizace. Z každé dobročinné aukce putuje 95 procent výtěžku na financování provozních nákladů vybrané neziskové organizace a zbylých pět procent jde na financování provozu Nadačního fondu Dobrobot, v němž je vedle Hájka ještě Robert Basch a Martin Basl. Princip fungování celé platformy je založený na dobročinných online aukcích unikátních předmětů a zážitků, do nichž se zapojují například slavní sportovci, známé osobnosti či firmy.

S myšlenkou takové dobročinné aukční platformy přišel zakladatel technologické firmy Livesport, která patří k největším na světě ve zprostředkovávání výsledků sportovních zápasů, za Davidem Procházkou. Ten se v dobročinném světě pohybuje již několik let díky platformě Donio, kterou společně s investiční skupinou Miton založil a která pomáhá vybírat peníze pomocí crowdfundingu nejen pro dobrou věc. V Dobrobotu se zaměří právě na podporu organizací občanské společnosti. Pro CzechCrunch David Procházka prozradil, že Martin Hájek do rozjezdu celé platformy posílá pět milionů korun.

Foto: Dobrobot Dobrobot nabízí online aukce unikátních předmětů a zážitků

„V Česku máme celou řadu vynikajících neziskových organizací. Pomocí platformy Dobrobotu jim chceme nabídnout nástroj na zvýšení příjmů a podpořit tak jejich fungování. Odpovědným firmám zase Dobrobot otevírá možnost přispět tím nejpřirozenějším způsobem – prostřednictvím vlastních unikátních produktů a služeb,“ vysvětluje Martin Hájek.

Počet neziskových organizací, jejich zaměstnanců, dárců i průměrná hodnota daru sice v Česku podle Dobrobotu meziročně roste, nicméně kvůli situaci na trhu spojené například s nárůstem inflace či cen nájmů a energií musí neziskovky hledat stále efektivnější metody financování.

„Řada lidí si uvědomuje pozitivní dopad neziskových organizací na společnost. Nicméně v otázce kvalitního odměňování za tuto práci se již názory lidí poměrně rozcházejí. Často slýcháváme narativ, že by lidé v neziskovém prostředí měli dělat ideálně zadarmo. Pokud chceme toto odvětví inovovat a posouvat ho kupředu, musíme do něj naopak přivést špičkové lidi, a ty adekvátně zaplatit. Naším záměrem je uživatelsky jednoduchou formou získávat prostředky, díky kterým budou moct organizace v Česku lépe naplňovat svá poslání,“ říká David Procházka.

Devětadvacetiletý podnikatel je od letošního roku nově také předsedou výboru pro IT a Smart City na pražském magistrátu, kam kandidoval za Starosty a nezávislé. Nakonec je ale na neuvolněné pozici, a tak se bude i nadále věnovat jak Doniu, tak nově také Dobrobotu. Do něj přinese zkušenosti ze světa nezisku a fundraisingu, kdy se mu během tří let v rámci Donia podařilo na projekty všeho druhu vybrat přes 800 milionů korun. Díky Dobrobotu teď chce společně s Martinem Hájkem zapojit do dobročinnosti další část veřejnosti. Motivovat ji k tomu mají například možnosti setkání se známými osobnostmi či úspěšnými podnikateli.

Aktuálně je možné přes Dobrobot podpořit organizaci Život dětem a získat podepsaný dres Petry Kvitové, prezident Petr Pavel věnoval model ukrajinské střely R-360 Neptun a v nabídce jsou také mikiny s podpisy Dany Drábové, Víta Rakušana, Dominika Haška a dalších významných osobností. Výtěžek z nich podpoří Nadační fond pro Ukrajinu, který získané prostředky použije pro svůj tým při práci na obnově země. Na podporu organizace Dejme dětem šanci draží účast na svém tréninku MMA zápasník David Kozma a výtěžek z aukce zakladatele startupu Shipmonk Jana Bednáře, který vítěze dražby vezme přímo do sídla firmy na Floridě, podpoří organizaci Česko.Digital.