Byla to nabídka, která se neodmítá. Startupista David Procházka se stal nejmladším zastupitelem Prahy

Jen dvěma z nově zvolených pětašedesáti zastupitelů hlavního města Prahy ještě nebylo třicet let. Jedním z nich je David Procházka, který začátkem letošního roku slavil osmadvacáté narozeniny a teď má před sebou možná dosud největší změnu své kariéry – rozhodl se, že se z podnikatele, který založil startup Donio, stane politikem. Dostal totiž jedinečnou nabídku, kterou podle svých slov nemohl odmítnout, a nakonec se stal nejmladším zastupitelem na pražském magistrátu. Plány má velké, ale o jejich osudu i o budoucnosti samotného Procházky rozhodnou klíčová povolební jednání.

Už před volbami hovořil David Procházka o tom, že pokud mu kandidatura za Starosty a nezávislé (STAN) vyjde, je připraven opustit pozici šéfa startupu Donio, který založil a který pomáhá vybírat peníze nejen na dobročinné účely. Zda se tak stane, ještě není jisté, ale pokud ano, bude to znamenat dvě věci – že Procházka dostane jednu z důležitých pozic v rámci magistrátu, ale i to, že jeho startup pojede dál. „Do poslední chvíle jsme netušili, kam se to vrtne, ale naštěstí to nakonec ulétlo správným směrem,“ říká k výsledkům voleb, které STAN přisoudily pět mandátů.

O tom, zda se bude strana v čele s pražským lídrem Petrem Hlaváčkem opět podílet na vedení hlavního města, se nyní vedou jednání. David Procházka neskrývá, že míří na ty nejvyšší mety, a kdyby se mohl stát radním, tedy po primátorovi a jeho náměstcích jedním z nejvýše postavených zastupitelů, rozhodně by neváhal. „Do kampaně jsem šel s tím, že chci mít možnost pozitivně a přímo ovlivnit rozvoj města. To se z pozice řadového zastupitele dělá těžko, jeho dopad je minimální,“ říká v rozhovoru pro CzechCrunch, v němž mimo jiné vysvětluje i to, v jaké oblasti by chtěl pomáhat hlavní město rozvíjet.

Jaká procenta jsi reálně před kandidaturou dával tomu, že se dostaneš do zastupitelstva?

Měl jsem to upřímně 50 na 50. Odhady hovořily o čtyřech až dvanácti procentech, navíc záleželo, v jaké bublině jste se zrovna pohybovali. Jedni říkali, že je pro ně složení jiných kandidátek nepřijatelné, a proto nám dají hlas a tím pádem i druhou šanci. Jinde se zase v každém příspěvku zmiňovala kauza Dozimetr. Půl na půl byla i kontaktní kampaň a naše interní průzkumy ukazovaly 4,5 procenta, bylo to tedy těsné. Do poslední chvíle jsme netušili, kam se to vrtne, ale naštěstí to nakonec ulétlo správným směrem.

Jsi nejmladší zastupitel na pražském magistrátu. Co bude dál?

Vážím si důvěry, kterou mi voliči dali, získal jsem hodně preferenčních hlasů. Teď bude záležet na koaličních jednáních. Zahájili jsme debaty s koalicí Spolu, která vyjádřila ochotu s námi spolupracovat, ale záleží, kdo další se přidá. Preferovali bychom širokou demokratickou koalici.

Jak jsi politicky založený? Očekávám, že podobně jako STAN, když jsi na jejich kandidátce?

Měl jsem v tomto ohledu vždy trochu rozpor. Na jednu stranu jsem podnikal, což vás táhne spíše k pravici, ale na druhou stranu jsem také odjakživa inklinoval k pomoci lidem. A to se zase připisuje zejména levici a sociálním tématům. Ukotvilo mě to ve středu a STAN je typická středová strana, která je občas víc středopravicová, občas víc středolevicová. Obecně vyznávají liberální, prozápadní hodnoty, je tam prvek decentralizace, to mi bylo sympatické. Byl jsem dlouhodobě volič STAN, a kdybych nekandidoval, pravděpodobně bych je volil.

Často se řeší debata soukromý vs. veřejný sektor, nekonkurenceschopné platy politiků, složitější kariérní růst. Jak to vnímáš?

Vnímám, že je v politice plno kompetentních lidí. Co se týče platů, tak když jste na vysoké pozici typu radní, platy už nejsou vůbec špatné. Máte ale samozřejmě obrovskou odpovědnost. A kdybyste například odpovědnost radního, který spravuje miliardové rozpočty, přenesli do soukromého sektoru, plat bude mít klidně čtyř- až pětinásobný. Tam to samozřejmě stále pokulhává, ale myslím si, že společnost ještě není připravená na to, že když chcete nejlepší lidi, musíte je i ve veřejném sektoru dobře zaplatit.

Proč ses rozhodl jít do politiky? Je to oblast, která tě dlouhodobě přitahovala, nebo to byla nabídka, která se neodmítá?

Měl jsem dlouhodobě ambici něco v politice dělat. Původně jsem chtěl začít spíše na nižší pozici, třeba v zastupitelstvu menší městské části, ale když přišla opravdu velmi dobrá nabídka od STAN, nešla odmítnout. Taková příležitost přijde dost možná jen jednou za život a už by se nemusela opakovat. Dostal jsem možnost být bez předchozí politické zkušenosti na čtvrtém místě celopražské kandidátky, na což si obvykle musíte odsedět alespoň čtyři roky někde na menším zastupitelstvu. Rád bych se podílel na rozvoji Prahy a věřím, že jí mám co dát. Nabídku jsem tak vlastně musel využít, i proto, že nemám co ztratit. Kdyby se to nepovedlo, mohl jsem se vrátit dělat Donio nebo jiný startup. Ale v momentě, kdy kandidatura vyšla, je to pro mě zajímavá nová výzva, jak se posunout a přispět k rozvoji hlavního města.

Vnímáš to teď jako kariérní posun ze šéfa startupu do zastupitelstva hlavního města Prahy?

Teď záleží na tom, jakou roli dostanu. Kdyby mělo jít o přestup ze šéfa startupu do role řadového zastupitele, to bych jako posun nevnímal. V tu chvíli bych se pravděpodobně ani své pozice v Doniu nevzdal, protože jako řadový zastupitel primárně chodíte jednou za měsíc na zastupitelstvo, kde hlasujete. Kdybych dostal možnost mít nějaký výbor, případně být dokonce pražský radní, pak bych to vnímal minimálně jako osobnostní posun a velkou příležitost.

Foto: Archiv Davida Procházky David Procházka, zakladatel startupu Donio a nejmladší pražský zastupitel

Jaké jsou šance na to, že takovou pozici získáš? Už máš jasno, že když taková nabídka bude, jsi připraven odejít z Donia, nebo to budeš ještě zvažovat?

Do kampaně jsem šel s tím, že chci mít možnost pozitivně a přímo ovlivnit rozvoj města. To se z pozice řadového zastupitele dělá těžko, jeho dopad je minimální. Byl jsem rozhodnutý, že kdybych dostal nabídku na radního, což je vysoká pozice, tak bych neváhal a šel do toho. A podobné to je také u předsedy výborů. Záleží ale pochopitelně na gesci. Kdybych měl jít dělat kulturu, protože na mě zbyla, tak bych do toho nešel, protože nechci dělat něco, čemu nerozumím. Rád bych se angažoval v oblastech, kterým rozumím a mám v nich nějaké know-how. To jsou inovace, digitalizace nebo podpora podnikání.

Praha přitom v těchto oblastech nyní radního nemá, že?

Napřímo nemá. Vnímáme, že by měly mít oblasti jako inovace, startupy či technologické projekty ve městě, jako je Praha, své zastoupení. Kdyby se nějaká gesce tomuto přizpůsobila, mohla by si pod sebe vzít Pražský inovační institut, Pražské kreativní centrum i zamýšlený Prague Invest, který by měl přímo podporovat startupy. O tom bychom případně chtěli jednat.

Vedle toho, co zmiňuješ, máš ještě nějakou další agendu, kterou bys chtěl řešit? Bylo třeba něco, co tě trápilo jako občana?

Pro mě je digitalizace opravdu velké téma, které se na konci dne může dotýkat všech občanů. Je sice hodně propojená se státním aparátem, kde pramení prapůvod některých problémů, nicméně věřím, že i projekty jako Portál Pražana nebo samotný Pražský inovační institut mohou fungovat ještě o něco lépe. Věřím, že jako člověk se zkušenostmi ze startupového světa a budováním online produktů bych měl co dát tomu klasickému úřednickému pohledu, který mnohdy převládá. Mám za sebou navíc podporu podnikatelů jako Michal Menšík nebo Michal Šmída, kteří jsou ochotni se na všem expertně podílet. Já se zase na druhou stranu budu muset naučit tu politiku, protože bez ní to rovněž nejde.

O budoucnosti Donia, zda bude s tebou, nebo bez tebe, se tedy rozhodne až ve chvíli, kdy bude jasno o tvé pozici na magistrátu?

Přesně tak. Je to navázané, jestli a jakou pozici dostanu. Podle toho se pak Donio zařídí. Průběžně už děláme námluvy s mými možnými nástupci, ale zatím není rozhodnuto. Když startup přijde o svého zakladatele, je to vždy těžké, ale na druhou stranu věřím, že kdyby přišla nová krev, která by přinesla nový pohled na věc, zase by to dokázala posunout dál.

Věřím, že jako člověk se zkušenostmi ze startupového světa bych měl co dát tomu klasickému úřednickému pohledu.

Tebe tedy nyní čekají dny nebo týdny povolebních vyjednávání. Jsi součástí vyjednávacího týmu?

Nejsem členem našeho nejužšího vyjednávacího týmu, ale jsem přítomen zejména schůzkám týkajících se oblastí, kterým rozumím nebo které bych mohl řešit.

V politice jsi teprve krátce, ale jak na tebe zatím celý tento svět působí ve srovnání s podnikatelskou sférou, kterou dobře znáš?

Po krátké zkušenosti, kterou mám, mě překvapilo, jak moc je v politice chytrých a kompetentních lidí. V jednotlivých týmech radních nebo náměstků jsou špičkoví lidé, kteří by se jistě neztratili v soukromém sektoru. Zároveň je tu ale problém – a to je problém celého státu – v byrokracii, kdy je pod nimi několik dalších úrovní lidí, kteří už třeba takové schopnosti nemají. Celé to vede k neefektivitě, protože to všichni musejí schválit, okomentovat, nebo něco zablokují. To na rozvoji města nepřidává. Praha má ostatně nejvíce politiků v přepočtu na obyvatele ze všech evropských metropolí. Například v Mnichově, který je srovnatelně velký, je polovina politiků proti Praze. Soukromý sektor dokáže být flexibilnější a efektivnější.

Jedním z řešení může být i to, že se dostávají do politiky mladí lidé, byť k tomu teď nejsou mnohdy příliš motivováni…

Souhlasím. Upřímně si myslím, že kdybych získal pozici radního nebo šéfa výboru, byl by to vůči mladým lidem skvělý signál, protože by jim ukázal, že město je jim otevřeno na všech úrovních a váží si jejich názoru. Za mě je důležité, když se spojí zkušenost starších politiků, kteří vědí, jak funguje exekutiva, znají procesy, vědí, za jakou nitku zatahat, s mladými lidmi, kteří mají energii a nápady. Dohromady to může vytvořit funkční ekosystém pro úspěšný rozvoj města.