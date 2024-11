Zakletí je upřímný animák o nefunkční rodině. Studia se ho lekla, říká režisérka, co dělala i Shreka

Uložit 0

Jestli jste z Prahy a pohybujete se po ní metrem, tak jste si ho možná už všimli. Některé stanice, co jsou vybaveny reklamními videopanely, už nějaký čas lákají na novou netflixovskou pohádku Zakletí. Není se co divit, osud tohoto animáku byl chvíli sám o sobě jakoby zakletý, streamovací obr na něj ale neupozorňuje jen kvůli tomu. I když to na první pohled není z trailerů nebo synopsí jasné, Zakletí vypráví neobvykle reálný příběh o rozpadající se rodině, jehož konci budete mít chuť zatleskat.

Slovo reálný samozřejmě berte v uvozovkách. Zakletí jsou plnokrevná pohádka, která se odehrává ve smyšleném království Lumbria, kde se létá na čemsi mezi kočkou, medvědem a orlem a jezdí na zvířatech, která zase mohou připomínat ta z avatarské Pandory. Místo tu mají i kouzla a do toho všeho se někdy zpívá a tančí. Potud je to klasický hollywoodský animák, mnohem zajímavější je ale to, co leží pod tímhle vším.

Hlavní hrdinkou filmu je náctiletá princezna Elian, která má poměrně velký problém, s nímž se musí vyrovnat – její rodiče, král a královna, se totiž z neznámého důvodu proměnili v monstra. Chovají se tak, jak byste to od roztomilých kreslených příšer čekali. Nejsou zlí, ale ani k čemukoliv použitelní. Neustále zlobí a vyvádí, něco rozbíjejí a žerou, celkově prostě dělají obří rotiku.

A mladá Elian se s tím musí nejen vyrovnat a udržet před ostatními zdání, že král a královna a celé království jsou v pořádku, ale zvládnout to i bez rodičovské podpory. Není se tedy co divit, že se vydá na cestu, na jejímž konci doufá, že najde klíč, jak všechno vrátit zase do doby, jako to bylo dřív.

Jak už to tak bývá, během této cesty se začne leccos odhalovat a narovnávat a jako správná pohádka dojdou svého narovnání i Zakletí. Jen se během toho z prvotního čistě rozjuchaného animáku překlopí do roviny, která ukazuje, že milující rodina může mít mnoho podob a ne vždycky to znamená, že se vztahy v ní nezmění. Nebo že děti mají taky své potřeby a nároky, na které by se nemělo zapomínat, ale že to všechno jde vybalancovat ku spokojenosti všech.

To je v kontextu animované pohádky jednak velice zodpovědné, jednak neuvěřitelně osvěžující. A je to také důvod, proč Zakletým s chutí odpustíte někdy možná až příliš rozverné postavy či skotačení.

„Když mi David Ellison, šéf produkční společnosti Skydance, v roce 2017 líčil, že tenhle film bude o rozpadající se rodině a jak skončí, hned jsem po něm skočila,“ říká pro CzechCrunch režisérka Zakletých a zkušená animátorská matadorka Vicky Jenson, jejíž jméno najdete v titulcích celé řady dobře známých filmů a coby spolurežisérka je podepsaná i pod oscarovým Shrekem.

„Je to příběh, který hodně z nás žije. Jak ta rodina dopadne, je realita tolika z nás. Věřím proto, že můžeme lidem, co mají problém, pomoct ukázat cestu. Rodičům, aby pochopili, čím jejich děti prochází, když se jim bortí vztah, a dětem, že tohle se rodičům občas děje, ale není to jejich chyba,“ dodává.

Nadšení Vicky Jenson ale na začátku nesdíleli úplně všichni. Příběhu nefunkční rodiny, který se nezavrší klasickým happy endem, kvůli tomu trvalo dlouhých sedm let, než se dostal k divákům. „Pro film jsme samozřejmě potřebovali partnera, jednali jsme s několika studii, kterým se námět i naše prezentace líbila, pak se ale nejspíš trochu vyděsila nebo začala být nervózní z toho, jak by film měla promovat, takže to šlo na chvíli k ledu,“ vzpomíná Jenson.

Prvním partnerem filmu mělo být studio Paramount, pak se projekt dostal na Apple TV+, nakonec ale skončil u Netflixu, který se ho ujal loni na podzim. Během té doby také změnil jméno, ve hře byl poměrně explicitní název Split, nakonec ale tvůrci sáhli po více tajemně znějícím titulu Spellbound, který se to češtiny překládá právě jako Zakletí. Podobně se sice jmenuje už více děl, ale co už.

„Animované filmy už nějakou dobu zpracovávají velice důležitá a hluboká témata. Jak vycvičit draka třeba zkoumá vztah otce, který se snaží natlačit svého syna určitým směrem, Vzhůru do oblak ukazuje v prvních minutách truchlení tak, že vám to rve srdce, a V hlavě je zase skvělá sonda do mysli teenagerů… všechno to jsou velké příběhy, na které se díváme z jednoduchého důvodu, protože se s nimi dokážeme ztotožnit. Já doufám, že se k nim teď přidáme,“ dodává ještě Jenson.

Jestli se to Zakletým povede, se můžete na Netflixu přesvědčit od 22. listopadu. Pokud si je pustíte v originále, můžete se v hlavních rolích těšit i na dobře známá jména – mladou princeznu namluvila Rachel Zegler, která na sebe poprvé výrazně upozornila ve Spielbergově variaci muzikálu West Side Story a objevila se i ve druhém Shazamovi nebo spin-offu Hunger Games Balada o ptácích a hadech. Hlasy jejím rodičům pak propůjčili Nicole Kidman a Javier Bardem.