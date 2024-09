Co spolu představí LEGO a Nike? Toto je TOP 10 stavebnic, které jsme si vysnili v redakci

Uložit 0

Nebojte se, nejste sami v tom, když přemýšlíte, jakou vysněnou stavebnici byste si přáli, aby LEGO vyrobilo. U nás v redakci je to občas podobné – a když před nedávnem LEGO oznámilo spolupráci s Nike, pustili jsme se do fantazírování, co by oba lovebrandy mohly představit. A abychom vše vizualizovali, využili jsme sílu umělé inteligence, která nám navrhla sportovní sety snů, jež chceme mít nejen na poličkách našich obýváků.

„Prostě jsme si padli do oka…“ Tímto způsobem LEGO ohlásilo kreativní spolupráci s Nike, u které se ke vší smůle fanoušků prozatím neví, jak bude vypadat. Ví se jen to, že se bude odvíjet od sportovního ducha dětí, přičemž první výstřel má proběhnout začátkem příštího roku. CzechCrunch ale nečeká a pasuje se do role věštce.

Kdyby obě firmy představovaly nové stavebnice, o jaké by podle nás mělo jít?

Michael Jordan ve výskoku s plnovousem

Foto: Midjourney Michael Jordan

Nová silueta nejslavnějších tenisek Air Force 1

Foto: Midjourney Nová silueta slavných Air Force 1

Skatepark ve spolupráci s Nike SB

Foto: Midjourney Skatepark ve spolupráci s Nike SB

Výstavní dres fotbalové Barcelony

Foto: Midjourney Dres FC Barcelony

Vybavená posilovna

Foto: Midjourney Posilovna

Chytrý fitness náramek

Foto: Midjourney Chytrý fitness náramek

Velký model basketbalového míče

Foto: Midjourney Velký basketbalový míč

Tenisky s odolnou podrážkou proti sešlápnutí kostičky

Foto: Midjourney Tenisky s odolnou podrážkou proti sešlápnutí kostičky

Historická fotbalová momentka

Foto: Midjourney Historická fotbalová momentka

Stadion pro hraní amerického fotbalu