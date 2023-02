Zalando ve velkém propouští. Online prodejce oblečení se zbaví stovek lidí, viní nižší poptávku

Největší internetový prodejce textilu v Evropě oznámil propouštění. Německé Zalando jich hodlá propustit stovky, celkem jich zaměstnává asi 17 tisíc. Důvodem má být slabší poptávka v porovnání s pandemickými roky. Firma nyní tvrdí, že některé části podniku se rozrostly až příliš. To ji prý činí těžkopádnou a znemožňuje jí rychle reagovat na trendy.

„Jak vstupujeme do roku 2023, musíme uznat, že nejsme tam, kde bychom potřebovali být, a proto musíme přijmout rozhodnější opatření. Je to těžký, ale velmi důležitý krok, který nám umožní co nejlépe reagovat na budoucí překážky a příležitosti,“ popisují spoluzakladatelé Zalanda Robert Gentz a David Schneider ve veřejném vyjádření. Propouštění se má dotknout i vedoucích pracovníků, nemá prý zahrnout přímou službu zákazníkům, logistická centra a outletové pobočky.

V letech 2020 a 2021 se firma radovala z vysokého růstu, se kterým jí pomohla především pandemie a příklon zákazníků k online nákupům. „Od roku 2022 však pandemický vítr v zádech slábne a makroekonomické prostředí je náročnější,“ píšou spoluzakladatelé. „Namísto velké společnosti se strukturou a smýšlením velké společnosti musíme být velkou společností se strukturou a smýšlením malé,“ doplňují.

Své poslední výsledky Zalando oznámilo v listopadu, kdy spočítalo, že počet aktivních zákazníků se zvýšil o osm procent na 50 milionů a očištěný ukazatel EBIT (zisk před zdaněním a úroky) stoupl na 13,5 milionu eur.

Výnosy firmě rostly o necelá tři procenta na víc než 2,3 miliardy eur a navyšoval se i hrubý objem zboží. Zalando zmiňuje, že má přes 50 milionů aktivních zákazníků na 25 trzích.

Přesto je několik posledních výsledků na spodní hranici očekávání odborníků nebo rovnou pod ní. Za loňský rok akcie firmy odepsaly 33 procent.

Informace o masivním propouštění už letos zveřejnil Amazon, který ruší 18 tisíc pracovních míst včetně těch českých. Ke konci loňského roku oznámila hromadné výpovědi také společnost Meta, mateřská firma Facebooku, WhatsAppu a Instagramu. O práci v ní přichází 11 tisíc lidí.

Deset procent pracovníků pak hodlá propustit Salesforce, americký cloudový gigant, pod který spadá mimo jiné pracovní nástroj Slack. To by odpovídalo zhruba sedmi tisícům lidí. I tyto firmy změny zdůvodňovaly tím, že během pandemie nabraly příliš mnoho pracovníků.