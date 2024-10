Zalando zavádí virtuálního asistenta, který pomůže s výběrem oblečení. Vytvořilo ho OpenAI a mluví i česky

Uložit 0

Internetový prodejce textilu Zalando představil novou umělou inteligenci ve formě AI asistenta, který je už teď dostupný i pro české zákazníky. Chatbot nazvaný Zalando Asistent je založený na technologii OpenAI. Ta je lídrem ve světě umělé inteligence a její modely jsou ty nejpokročilejší. Od spojení s tímto gigantem si Zalando slibuje novou úroveň personalizace i inovací, které mají sloužit zákazníkům ve všech 25 zemích, kde společnost působí. Nové AI poradenství pak má fungovat v lokálních jazycích včetně češtiny.

Zalando Asistent využívá technologii OpenAI k tomu, aby poskytoval personalizované módní doporučení pro konkrétní příležitost podle předešlého chování zákazníka na webových stránkách i v aplikaci. Například při otázce „Jak se obléknout do Národního divadla?“ dokáže asistent nabídnout vhodný outfit na základě kontextu a události. Umí ale odhadnout také lokaci, a proto zákazníkovi nabídne třeba i funkční oblečení do Krkonoš na túru.

Zalando tímto krokem reaguje na zásadní trend v módním průmyslu, totiž rostoucí důraz na využití umělé inteligence k lepšímu pochopení potřeb zákazníků a poskytování personalizovaných služeb. „Víme, že naši zákazníci očekávají od společnosti Zalando inspiraci. Zavedení Zalando Asistenta v České republice je pro nás důležitým krokem k tomu, abychom zákazníkům usnadnili objevování módy, která vyhovuje jejich individuálnímu stylu a potřebám,“ říká Daniel Rogiński, generální ředitel Zalando pro Českou republiku a region střední a východní Evropy.

Zalando a kdo dál?

Prodejce oblečení, který je jedním z největších evropských módních e-shopů s ročními tržbami dosahujícími 250 miliard korun, se novým chatbotem snaží zajistit, aby nezůstal pozadu za dalšími firmami. Například společnost H&M a kosmetická značka Sephora uvedly na trh vlastní AI asistenty a umělou inteligenci už ve svých byznysech využívají.

Nejsou ale jedinými. Nákupního asistenta ISA už má třeba i online platforma Who What Wear, která poskytuje inspiraci v oblasti módy. Na vlnu využití umělé inteligence v rámci chatbotů naskočil nedávno i Amazon, který představil asistenta Rufuse. Ten odpovídá zákazníkům na otázky týkající se konkrétních produktů, jejich složení, údržby i třeba příslušných zákaznických recenzí. Dostupný je všem zákazníkům ve Spojených státech, a to jak na webu, tak v aplikaci Amazon Shopping.

Takové technologie přitom nejsou jen nástrojem, jak zákazníkům usnadnit nakupování – stávají se klíčovým prvkem konkurenční výhody v rychle se vyvíjející oblasti. Firmy, které využívají AI, mohou nabídnout rychlejší, efektivnější a personalizovanější služby.

Nová beta verze virtuálního asistenta není prvním AI projektem společnosti Zalando. V minulosti zavedla několik nástrojů zaměřených na personalizaci. A to včetně systému, který zákazníkům doporučuje správné velikosti oblečení na základě předchozích nákupů. Zavedení Zalando Asistenta je podle všeho tedy součástí širší strategie, která má za cíl zlepšit zákaznickou zkušenost.

Kromě AI asistenta rozšířilo Zalando i svůj nástroj Trend Spotter, který sleduje aktuální módní trendy jak na lokální, tak evropské úrovni. Ten zatím není dostupný na českém trhu, nově ale zahrnuje města jako Amsterdam, Londýn, Varšavu a Curych. Zákazníci tak mohou lépe chápat, jak se trendy na daném místě zrovna vyvíjejí a proč byly konkrétní kousky zařazeny do výběru.

Technologické inovace, jako je právě třeba Zalando Asistent, ukazují, jakým způsobem se mění současný módní průmysl. AI pomáhá propojit online nákupy, které jsou stále populárnější, s osobním přístupem, který zákazníci podle všeho hledají a stále vyžadují. Technologie OpenAI pak hraje v celém procesu klíčovou roli a zajišťuje ten nejvyšší možný standard, co se využití umělé inteligence týče.