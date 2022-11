Založit si investiční fond vyjde na 2,5 milionu ročně, klíčem je zakladatel a strategie, říká expert

Když má někdo pár volných milionů a nápad na společné investování, fondy kvalifikovaných investorů jsou pro takovou situaci dobrým řešením. Může jít o nemovitosti, akcie, historická auta nebo unikátní předměty jako cenné mince. Největším správcem těchto fondů, známých i pod zkratkou FKI, je v Česku investiční společnost AVANT. To, čemu se věnuje, ale není pro každého – minimální vklad je totiž milion korun. Je to však zajímavá šance pro ty, kteří hledají alternativu ke klasickému bankovnímu financování a investování.

Ve fondech se protíná nabídka investiční strategie s poptávkou po zhodnocení kapitálu: například vlastník firmy zabývající se výrobou 3D tiskáren si založí fond a jeho prostřednictvím může získat finance na výstavbu nové výrobní linky či na expanzi do zahraničí, movití investoři zase dostanou šanci zhodnotit své prostředky na nových projektech, k nimž by se běžnou retailovou cestou nedostali.

Fondy také mohou fungovat jako místo pro efektivní správu rodinného majetku, jako místo, kam se „uloží“ rodinný majetek a jehož prostřednictvím se dále zhodnocuje. A jehož vlastnictví se přes fond předává dalším generacím rodinných příslušníků.

Největším expertem na fondy kvalifikovaných investorů je v Česku investiční společnost AVANT. Obhospodařuje jich bezmála 150 s aktivy v hodnotě přesahující 80 miliard korun. Její místopředseda představenstva a investiční ředitel Robert Robek v rozhovoru pro CzechCrunch popisuje, jak vlastně byznys s fondy funguje, jaké fondy v jejich portfoliu převládají i co se na tomto poli chystá. Společnost AVANT je také partnerem naší chystané investiční konference Money Maker, kde vystoupí šéf firmy a známá postava tuzemského finančního světa Vladimír Bezděk.

Pro jaký typ investorů jsou fondy, které máte ve správě?

Primárně to je dané zákonem, tedy pro takzvané kvalifikované investory, kteří složí aspoň milion korun. Musí mít určité povědomí o investování a o rizicích s ním spojených, takže je potřeba vyplnit speciální dotazník. Možná to znáte. Druhou možností je, že složíte 125 tisíc eur bez dalšího zkoumání. Jinak naše fondy nejsou určené pro drobné investory, pro takzvaný retail. Na to nemáme ani licenci.

Typově to jsou jací lidé?

Je to hodně pestrá paleta lidí, většinou samozřejmě jde o ty, kteří jsou zajištění a mají volné prostředky s tím, že je ani nebudou nějakou dobu potřebovat. Je totiž dobré zmínit, že námi spravované fondy mají většinou delší investiční horizont, tedy minimálně tři, ale nejlépe pět a více let.

Jsou to hlavně nemovitostní fondy, že?

Ano, nemovitosti tvoří zhruba 60 procent portfolia našich fondů, ačkoli jde o různé typy nemovitostních investic. A právě u nemovitostí nemá cenu očekávat, že se vám peníze vrátí za rok, na to jsou jiné finanční nástroje.

Jaké nemovitosti tam máte?

Ve fondech, které spravujeme, jsou buď rezidenční nemovitosti, kde se zaměřujeme na Prahu a Brno, nebo logistické parky či malá obchodní centra, typově v okresních městech. Kancelářské budovy nemáme, administrativní centra v Praze a Brně jsou většinou ve vlastnictví velkých mezinárodních investičních fondů.

Foto: AVANT Místopředseda představenstva investiční společnosti AVANT Robert Robek

Co na trhu s nemovitostmi vidíte?

Že kvalitní projekt se vždycky prodá, ten nebude mít nouzi ani v době, kdy ekonomika zpomaluje. Zároveň platí, že co se bytů týče, poptávka polevuje, asi ještě i dál poklesne, ale určitě nevyschne, protože bytů je dlouhodobě málo, chybí jich desítky tisíc a pořád se jich i málo staví.

A jaká další aktiva ve vašich fondech najdeme?

Zhruba deset procent jsou akciové fondy, pak máme hodně takzvané fondy fondů. A spravujeme i řadu velmi specifických fondů s netradičními podkladovými aktivy. Například nyní chystáme fond, který se bude věnovat financování výstavby solárních elektráren na střechách domů. Nebo máme fond, který se zaměřuje na těžební ložiska v Mongolsku, nebo fond na sběratelské mince. Tohle všechno jsou aktiva, která jsou vhodná pro fondy kvalifikovaných investorů. Hodně se teď věnujeme i tomu, jak by se dal udělat bitcoinový fond, ale ještě to nemáme úplně poskládané. Zvláštní kategorií pak jsou fondy, které fungují ke správě rodinného majetku.

Kolem fondů se nakonec může vytvořit zajímavá komunita lidí, což se vám v bance asi nepoštěstí, ne?

Je to tak, ačkoli záleží na zaměření. U nemovitostních fondů až tak o komunitu nejde, tam to mívá čistě byznysovou rovinu. Ale třeba numismatika je přesně taková, jak říkáte. Tam se spojí byznys s vášní a je tam potenciál, že kolem toho vzniknou i nová přátelství a nové vztahy. Navíc když budete chtít investovat do mincí a nebudete v nich odborník, možná si koupíte jednu či dvě mince, ale těžko si postavíte vybalancované portfolio. Ale fond vám to umožní, protože v jeho čele stojí někdo, kdo tomu rozumí a zároveň tam jsou prostředky.

Jak vybíráte, s kým fond založíte a s kým ne? Odmítáte?

Zhruba desetinu žádostí o založení fondu odmítneme. Speciálně u těch nemovitostních často spolupracujeme se zakladateli fondů, se kterými se už známe a víme, že spolupráce je oboustranně dobrá. Osoba zakladatele je pro nás klíčová, musíme si být jistí, že tématu, na které má být fond zaměřen, rozumí. On je nositelem myšlenky, je duší fondu.

A aktivně hledáte zakladatele a tipujete si, jaké fondy by mohly být úspěšné, nebo jen čekáte, kdo přijde? A na kolik to vlastně vyjde?

To my neděláme, ačkoli i Avant je investor, máme několik vlastních fondů zaměřených třeba na zemědělskou půdu. Ale že bychom chodili po trhu a vymýšleli, co by se dalo dělat, to není naše práce. My zakladatelům pomůžeme fond založit, pomůžeme jim sehnat peníze, staráme se jim o něj, o vydávání akcií, o komunikaci s investory, o všechny právní náležitosti, o depozitář nebo o audit. Cenově vyjde správa jednoho fondu za rok se vším všudy zhruba na 2,5 milionu korun.

Jaké jsou podmínky založení fondu?

Ze zákona je minimální základní kapitál fondu 1,25 milionu eur, ale my máme podmínku, že fond musí mít aspoň 100 milionů základního kapitálu. Takový je náš požadavek na zakladatele. Nemusí to být finanční vklad, může to být například formou vkladu nemovitosti, která se stane majetkem fondu. Druhou podmínkou, než dáme akcie fondu na trh, je, že musíme mít aspoň roční bezproblémovou spolupráci se zakladatelem. Může se to zdát jako dlouhá doba, ale je to akorát, aby se během ní vyřídily všechny technikálie, například prodej nemovitosti do fondu nebo vydání akcií a jejich vklad na depozitář.

Foto: AVANT Místopředseda představenstva investiční společnosti AVANT Robert Robek

Říkáte, že pomůžete sehnat peníze, jakou cestou?

Máme síť spolupracujících finančních zprostředkovatelů, kteří mají své klienty.

A ručíte, že seženete všechny peníze, které zakladatel chce vybrat?

To ne, my jim pomůžeme sehnat peníze, ale neslíbíme jim, že je seženeme. Popravdě, úspěch hodně záleží na zakladatelích a jejich schopnosti přesvědčit trh, že to, co slibují, má potenciál.

Ekonomika se momentálně nachází ve složité situaci, vidíte to i na zájmu o fondy?

Zájem přetrvává, ale samozřejmě se to trochu utlumilo, je znát, že všichni vyčkávají, co se bude dít v ekonomice. Určité ochlazení je poznat.