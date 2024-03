Zaměřeno na profit. Footshop udržel tržby nad miliardou korun a vrátil se do čistého zisku

Uložit 0

Další miliardový rok má za sebou Footshop. Český prodejce obuvi a oblečení, jehož e-shop funguje především v Evropě a který má v několika zemích i své kamenné pobočky, oznámil, že loni jeho tržby překonaly miliardu korun. Podle předběžné neauditované konsolidované účetní závěrky vyrostly o pár procent na zhruba 1,07 miliardy korun. Firma zároveň významně zvýšila ukazatele ziskovosti. Takzvaná EBITDA, tedy zisk před započtením úroků, daní a odpisů, měla vyrůst na 56 až 61 milionů korun. Footshop navíc očekává dosažení kladného zisku po zdanění.

Právě na ziskovost celého byznysu se ve Footshopu loni zaměřovali. „Chceme i nadále růst, od začátku roku to je o více než dvacet procent. Výrazně více se zaměřujeme na růst se ziskem, a proto je pro nás důležité, že právě nyní zaznamenáváme také velké zvýšení marže ve srovnání s předchozím rokem. Neustále se učíme a dnes věříme, že jsme našli způsob, jak růst a zároveň udržet ziskovost společnosti,“ říká Peter Hajduček, zakladatel a šéf firmy, která v loňském roce ve spolupráci se společností Wood & Company vstoupila na pražskou burzu.

Také investoři by měli růst ziskovosti oceňovat, nicméně o akcie s označením FTSHP není příliš velký zájem a od úpisu se jejich hodnota propadla o zhruba dvacet procent. V Hospodářských novinách v lednu vyšel text o tom, že první středoevropský SPAC (Footshop na burzu vstoupil spojením s jinou, již na burze působící společností) je průšvih. Peter Hajduček je nicméně přesvědčen, že se bude situace zlepšovat.

„Vstup na burzu nám pomohl soustředit kapitál na dlouhodobý růst a budování základů solidního podniku. Krátkodobé výsledky jsou pro mě stále druhořadé. Jsem rád, že i v krátkodobém horizontu již ukazujeme správné směřování, ale věřím, že to podstatné nás teprve čeká. Výsledky vnímám jako dobrou zprávu a zároveň jsou mé ambice vyšší,“ říká. Tenisková firma se chystá také aktivněji komunikovat, aby se ještě více představila stávajícím i potenciálním novým investorům.

Už v loňském rozhovoru pro CzechCrunch hovořil Peter Hajduček o tom, že pokud investoři Footshop neznají, ať se na něj zeptají svých dětí. „Jsme na začátku a učíme se. V letošním roce budeme komunikovat více. Zatím nebylo podle čeho společnost hodnotit, takže předchozí komentáře považuji za předčasné,“ doplňuje. Loňské výsledky má za úspěšné i proto, že celý český e-commerce trh zaznamenal pokles a Footshopu zásadním způsobem klesly tržby z jeho nejziskovějšího prodejního kanálu.

V rámci platformy Footshop Releases prodával ty nejlimitovanější tenisky, jenže móda je cyklická a teď nastalo období, kdy takových edic je jen velmi málo. Meziročně se tak prodeje v tomto segmentu propadly o 79 procent. „Tento pokles by měl bez naší práce negativní dopad. Usilovně jsme se snažili přizpůsobit a změnit, abychom pokles kompenzovali, a podařilo se nám to. Dnes stojí společnost na pevnějších základech. A až se cyklus opět otočí a přijde velké množství limitovaných edic, bude to bonus,“ vysvětluje Hajduček.

Foto: Footshop Prodejna Footshopu v Praze Na Příkopě

A jak výsledky Footshopu hodnotí analytici? „Za povzbudivý faktor lze očekávat nárůst provozního zisku EBITDA. Nicméně problémem firmy je stále nízká čistá ziskovost. Aby si zasloužila valuaci, musí do budoucna zlepšovat marže. Vzhledem ke skutečnosti, že tuzemská ekonomika neroste oslnivým tempem, lze očekávat, že spotřeba domácností zůstane spíše slabší. Z toho vyplývá, že další růst výnosů společnosti nelze zdaleka považovat za samozřejmost. Co se akcií týče, je problémem nízká likvidita. S akciemi se obchoduje minimálně,“ komentuje Tomáš Pfeiler, portfolio manažer společnosti Cyrrus.

Footshop se zaměřuje zejména na prodej prémiové streetwearové obuvi a oblečení. V Praze, Budapešti, Bukurešti a Bratislavě provozuje kamenné prodejny a prakticky do celého světa prodává prostřednictvím svého e-shopu, přičemž hlavní je pro něj evropský trh. Díky exkluzivním spolupracím s velkými značkami prodává některé kolekce jako jediná firma v regionu a od roku 2021 patří pod Footshop také obchod Queens, který byl jeho největším konkurentem.