Téměř polovina Footshopu se prodala za 445 milionů. Teniskový e-shop teď vstoupí na burzu

V dubnu Peter Hajduček oznámil, že by chtěl se svým miliardovým e-shopem, který se specializuje na prodej tenisek a oblečení, vstoupit na burzu. Zvolil pro to v našich končinách netradiční cestu. Teď má za sebou ve spolupráci s finančníky z Wood & Company zásadní krok, po kterém by už samotnému vstupu na pražskou burzu nemělo nic bránit. Koncem června totiž byla podepsána akviziční dokumentace a následně došlo k vypořádání transakce, v rámci níž získali investoři z Wood SPAC One ve Footshopu 48,5procentní podíl. Šlo vůbec první transakci zvanou SPAC představující alternativu k tradičnímu vstupu na burzu v Česku.

Za téměř poloviční podíl zaplatili noví akcionáři uskupení ve Wood SPAC One celkem 445 milionů korun. Tento podíl nakonec získali namísto avizovaných 45 procent, a to díky tomu, že byla snížena hodnota společnosti (100procentní equity value) na úroveň 650 milionů korun a o 30 milionů korun navýšena suma, o kterou se bude posilovat kapitál cílové společnosti. Celkem 238 milionů korun půjde například na stavbu nových kamenných poboček po Evropě, expanzi na nové trhy, budování vlastní značky či optimalizaci kapitálové struktury.

Zbylých 207 milionů korun si odnesou stávající akcionáři, kteří odprodali části svých podílů. I nadále však ve firmě zůstávají všichni. Největším akcionářem je nově Wood SPAC One. Zakladatel Peter Hajduček drží 33,1 procenta (před transakcí 62,76 procenta), crowdfundingová platforma Crowdberry má 7,2 procenta (předtím 7,86 procenta), investiční fond Kaya (dříve Enern) si ponechal 6,5 procenta (předtím 20,37 procenta) a andělský investor Marcel Vargaeštók zůstává se 4,7 procenta (předtím 9,01 procenta). K finalizaci stvrzené fúze by mělo dojít 1. srpna a následně se začnou na pražské burze obchodovat všechny akcie cílové společnosti.

„Footshop byl dlouho rychle rostoucím dítětem. V posledních letech si zažil i pubertální rebelii a nyní je čas dospět. S novými prostředky zůstáváme soustředěni na profitabilní růst. Budeme budovat a soustředit se na fundamentální hodnotu – za pár dní spustíme mobilní aplikaci, otevřeme obchod v Bratislavě a v tomto duchu budeme pokračovat dál. Za dvanáct let jsme si vyzkoušeli mnoho cest a zjistili, které pro nás a naše zákazníky fungují. Nyní je čas získané zkušenosti využít,“ uvedl pro CzechCrunch Peter Hajduček.

Firma si pod jeho vedením prošla těžkým obdobím, ale kritické momenty přečkala a teď je připravena na další dobrodružství jako veřejně obchodovaná společnost. V loňském roce Footshop utržil 1,06 miliardy korun a upravený ukazatel EBITDA (zisk před započtením úroků, daní a odpisů) činil 21 milionů korun. V letošním roce Hajduček a spol. dle zveřejněného prospektu očekávají růst tržeb o 11 až 17 procent. Významnějším způsobem má růst ukazatel ziskovosti, na který se bude firma soustředit, a to o 145 až 185 procent.

SPAC (Special Purpose Acquisition Company) je akciový produkt s potenciálem atraktivního zhodnocení a zároveň s možností spolurozhodovat o investici. Společnost vzniká jako prázdná schránka založená za účelem akvizice a slouží ke zrychlenému uvedení společnosti na burzu. Wood SPAC One je historicky prvním SPACem v rámci regionu střední a východní Evropy. Úpis probíhal od 10. února do 29. dubna 2022, společnost je obchodována na trhu Standard Burzy cenných papírů Praha.

„Toto je velký den pro milovníky tenisek a módy ve střední Evropě. Pro zákazníky tato investice znamená, že v regionu mají silného hráče, který přinese více limitovaných edic, nových značek a kolekcí. Už nechceme vzhlížet k obchodům na Západě, ale přinášet ten nejlepší sortiment a službu v Evropě,“ dodává Hajduček. Investorům, kteří Footshop neznají, v nedávném rozhovoru pro CzechCrunch doporučoval, ať se na něj zeptají svých dětí.

Z Footshopu během dvanácti let vybudoval evropského maloobchodního prodejce, který má významné zastoupení v devíti zemích a e-shop kombinuje s třemi kamennými obchody v Praze, Budapešti a Bukurešti. Další brzy otevře v Bratislavě, kde už dříve kamenná prodejna Footshopu byla, ale tentokrát vyroste na jiném místě. Více než 70 procent tržeb plyne ze zahraničí, největšími trhy jsou Bulharsko, Česko, Francie, Maďarsko, Německo, Polsko, Rumunsko, Řecko a Slovensko. Součástí Footshopu je taktéž značka Queens.

„Je velmi uspokojivé vidět, že první SPAC, do kterého jsme se pustili teprve před šestnácti měsíci, je u konce. Jsem přesvědčen, že se nám podařilo naplnit původní záměr a příslib investorům, se kterým jsme do tohoto unikátního počinu šli. Nyní budeme s očekáváním sledovat, jak si akcie Footshopu povedou, a držet této dynamické společnosti palce při dalších byznysových aktivitách,“ říká Oliver Polyák, manažer oddělení investičního bankovnictví Wood & Company, který je zároveň členem představenstva Wood SPAC One.