Do čeho investují, jaká byla jejich první práce, kam si rádi zajdou na dobré jídlo či jaký největší fuck-up ve své kariéře zažili? Na toto a mnohem více se v rámci formátu Karlínských 20 ptáme zajímavých osobností nejen českého byznysu. Sled otázek a odpovědí přibližuje ty, o kterých se u nás můžete běžně dočíst, v netradičním světle a dává nahlédnout pod pokličku jejich kariérních úspěchů. Proč Karlínských? Protože právě v této čtvrti, kde sídlíme i my, se často řeší otázky, které jinde v Praze nepadnou.

Tentokrát na Karlínských 20 odpovídá Lucie Audi, jedna ze tří spoluzakladatelek skupiny #HolkyzMarketingu. Proč se rozhodla nebýt nikdy zaměstnancem? Co jí pomáhá zvládat ADHD a díky čemu si mohla jako malá dopřávat kreslený humor s překvapením v podobě Kačera Donalda?

V kolik chodíte spát a kolik toho průměrně naspíte?

Mám ambice chodit spát kolem desáté, většinou je to spíš k půlnoci. V noci ještě občas vstávám k nejmladší dcerce. Můj budíček jsou děti, většinou před šestou hodinou. Ale mám za sebou devět měsíců, kdy můj průměrný spánek byl čtyři až pět hodin, takže současné období je pro mě fajn změna. Negativní dopady nedostatku spánku mi pomáhají zmírnit vitamíny, nootropika a adaptogeny. Přestože se v tom ráda orientuju sama, tak využívám i konzultace od holek ze Systers, protože moje osobní sbírka doplňků stravy je rozměrů malého slona.

Jakou aplikaci v telefonu otvíráte ihned po probuzení?

Hned po probuzení žádnou. Většinou telefon beru do ruky, až když odcházím do kanceláře. Jako první otvírám Slack, který je u nás ve firmě hlavním komunikačním nástrojem, a pak kalendář pro rekapitulaci následujícího dne.

Na jakém přístroji během dne pracujete nejčastěji a jaké nástroje v něm používáte nejvíc?

Žiju dobrovolně ve vztahu s jablečnou diktaturou, takže MacBook Air a lehčí věci zařídím z iPhonu. A pak jediné povolené nástroje v našem firemní světě: Slack, Asana a Google Workspace. A několikrát denně je pro mě důležitá nativní aplikace Poznámky od Applu. A Apple Watch jsou pro mě každý den jediný způsob, jak neztratit telefon.

Jaký outfit nosíte ve většině případů a máte oblíbený model tenisek?

Naše firemní #HolkyzMarketingu oblečení je nejčastější volba, máme kvalitní trička a mikiny. Nejčastěji je kombinuju s černými kalhoty a černým sakem. Vede u mě černá barva, dokud mě manžel čas od času neinspiruje k něčemu barevnějšímu. Oblíbený model tenisek za poslední rok jsou Skylar Runn od Boss a jinak každodenní láska jsou černé slip-on vansky, protože život bez tkaniček šetří čas.

Foto: #HolkyzMarketingu Lucie Audi, Aneta Martinek a Pavlína Louženská, spoluzakladatelky #HolkyzMarketingu

Pět věcí, které nikdy nesmí chybět ve vašem batohu?

Počítač, telefon a doplňky stravy, které mi pomáhají usměrňovat ADHD a zlepšovat soustředění. Aktuálně mi sedí L-tyrosine. Pak tam občas objevím nějaké překvapení v podobě lega nebo panenky, které mi tam vloží pro štěstí moje holčičky.

Máte nějaký vychytaný osobní lifehack, o který byste se chtěla podělit?

Vnímat a rozlišovat životní priority a naučit se říkat ne. To pro mě bylo klíčové ve chvílích, kdy jsem začínala vedle sebe budovat rodinu a firmu.

Jmenujte jednu knihu a jeden film/seriál, které byste doporučila všem.

Nejlepší kniha je Organizační porno od Anety Martinek a pak Myšlení rychlé a pomalé od Kahnemana, je to velmi náročná a skvělá kniha. Mezi seriály u mě vede WeCrashed. Provází vás příběhem společnosti WeWork o vzestupu hodnoty na čtyřicet sedm miliard a rychlého propadu o čtyřicet miliard.

Jakou hudbu si pustíte pro uklidnění? A která vás naopak nakopne?

Cokoliv od PSH až po Calina.

Kam vyrazit na nejlepší dovolenou?

Kamkoliv s rodinou.

Jakou hi-tech novinku chcete mít doma v obýváku, ale ještě ji tam nemáte?

Spíš bych tam chtěla větší knihovnu s takovým tím žebříkem do vysokých polic.

Jaký vůz parkujete ve své garáži?

Mám VW Golf osmé generace. Ale garáž mi k tomu nedali.

Kam si ráda zajdete na dobré jídlo?

Na oběd Jídlovice, na večeři Burgerman nebo zaručená volba – podniky od Ambi.

Jak jste si vydělala první peníze?

Když jsme byli děti – děda nám dával asi deset korun za to, když jsme mu umyli auto. Kupovala jsem si za to Kačera Donalda.

Co byla ta vůbec nejpodivnější práce, za kterou jste dostala zaplaceno?

Jsou to moje školení o nervozitě a sebevědomí. Pořád mi to přijde trochu zvláštní – mluvím o tom, jak byly moje začátky kariéry plné pocení a červenání. A účastníci mě už roky opravdu pozorně poslouchají.

Co byste dnes poradila svému mladšímu já?

Méně se boj, všechno dobře dopadne. A jdi do věcí i přes svůj strach.

Investujete?

Ano. Do sebe, do vlastní firmy, do zážitků s rodinou, ale také díky manželovi, který vládne profesionálně světu financí – takže dlouhodobě do akcií i podílových fondů.

Nejlepší kariérní rada, jakou jste kdy dostala?

Život a úspěch začíná tam, kde končí tvá zóna pohodlí.

Jaký největší fail vás potkal v profesní kariéře, na který nyní vzpomínáte s úsměvem?

Zatím jen samé drobné faily. Ale i těch je samozřejmě dost na to, aby z toho byla akademie podnikání.

Vaše nejlepší kariérní rozhodnutí?

Nebýt zaměstnaná. Byla jsem zaměstnaná jednou na jeden den – druhý den jsem přišla a dala výpověď. Do teď si pamatuju, jak ten den odpoledne mám ve tři hodiny hotovou veškerou práci a přesto mi vysvětlují, že tam musím sedět do pěti. Ale ať se klidně koukám na internet. Pamatuju si ten pocit zoufalství, byly to promarněné dvě hodiny mého života, které mi nikdo nevrátí. Po cestě domů jsem se rozhodla, že pro mě bude jen cesta vlastního byznysu. A pak samozřejmě založení #Holkyzmarketingu.

Kdo v Česku vás inspiruje?

Všichni, kdo se rozhodli něco vytvořit, na něčem pracovat a nevzdat se. Také mě inspiruje moje rodina. Manžel je mou velkou inspirací a podporou. A také moje dcerky, které mi nastavují každý den zrcadlo a to je velmi silná inspirace k tomu být lepším člověkem.