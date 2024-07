Zaměstnancům umožňuje vybrat si výplatu kdykoliv. Advanto teď i od bank získalo téměř sto milionů

Uložit 0

Nejde o klasickou investici, pro startup Advanto, který zaměstnancům umožňuje vybírat si odpracovanou část mzdy kdykoliv v měsíci, jde ale o zásadní finanční pomoc. Od Raiffeisenbank či ČSOB získal téměř sto milionů korun, které mu toto vyplácení částečných mezd vůbec dovolí financovat. Měsíčně totiž zaměstnancům firem jako například Amrest, Lagardère či Notino v různých časech posílá desítky milionů korun, samo Advanto přitom peníze dostává jednou měsíčně. Přinášíme souhrn nejdůležitějších informací.

Startup: Advanto

Kdo poskytl peníze: Raiffeisenbank, ČSOB Factoring, Bondster, Roier

Kolik: Dohromady jde o 93 milionů korun. Vedle 50 milionů korun od Raiffeisenbank a 30 milionů od ČSOB v rámci úvěrového rámce vkládá do Advanta ještě deset milionů platforma Bondster a tři miliony platforma Roier Davida Bystrzyckého, který je investorem Advanta od jeho počátků.

Kolik již startup získal: Loni Advanto oznámilo investici 12 milionů korun od bývalých podílníků PPF Jeana-Pascala Duvieusarta a Ladislava Bartoníčka, ke kole se tehdy přidali i předchozí investoři fondy, N1 či V-Sharp Ventures.

Co Advanto dělá: Umožňuje zaměstnancům vybrat si kdykoliv v měsíci svou odpracovanou mzdu, a to na pár kliknutí v telefonu. Stačí, aby zaměstnavatel stejnojmennou aplikaci napojil na své mzdové a docházkové systémy. Zakladatelé věří, že tím platforma zlepšuje finanční stabilitu svých uživatelů a zaměstnavatelům přináší výhodu na trhu práce, zejména v náboru a v udržení zaměstnanců.

Na co startup plánuje peníze využít: Poslouží mu k navýšení prostředků, ze kterých zálohy na výplatu pro zaměstnavatele vyplácí. Platforma se totiž dle slov svého spoluzakladatele Martina Fortelného rozrostla natolik, že každý měsíc takto rozesílá desítky milionů korun, které od zaměstnavatelů dostává až v regulérní výplatní den, tedy zpravidla jednou do měsíce. „Advantu už každý měsíc pod rukama procházejí takové částky, které jsou pro banky zajímavé. A o to více, když zohledníme, s jak bonitními klienty spolupracujeme,“ říká Fortelný.

Zakladatelé: Martin Fortelný Advanto založil spolu se svým bývalým spolužákem z vysoké školy Janem Kölblem na začátku roku 2020. Od té doby se jim podařilo svůj systém „výplaty kdykoliv“ zavést ve více než osmdesáti firmách v Česku, na Slovensku a v Polsku.

Jak je startup velký: Podle vyjádření má k platformě přístup sto tisíc zaměstnanců v Česku, na Slovensku a od loňska také v Polsku. Mezi firmami, jejichž pracovníci Advanto využívají, jsou například Amrest, Lagardère, Notino, Manpower, M2C či Linet.