Západní firmy začínají zaměstnancům hradit náklady na dovolenou. Podobný příspěvek existuje i v Česku

Zejména u technologických společností platí, že kvalitní zaměstnanec je cennější než zlato, a proto se je firmy snaží nalákat nejrůznějšími benefity, kterými je chtějí motivovat k loajalitě. Na západ od nás teď stále častěji sahají po dalším bonusu: hrazení nákladů spojených s dovolenou. O něco podobného mohou požádat podle zákona i zaměstnanci v Česku.

Programy hrazených dovolených se začaly zprvu objevovat u společností, které podnikají v oblasti cestování. Například zaměstnanci služby na pronájem ubytování Airbnb dostávají každý rok dva tisíce dolarů, tedy zhruba 46 tisíc korun, které jsou určeny na pokrytí nákladů spojených s cestováním. Na podobnou možnost jsou zvyklí také zaměstnanci další cestovní společnosti Expedia Group, která proplácí částky od 1 250 do 1 750 dolarů, tedy zhruba 29 až 40 tisíc korun.

Nicméně benefit uhrazení nákladů na dovolenou už začínají nabízet i velké technologické společnosti. Plánovací aplikace Calendly nabízí na tyto účely jeden tisíc dolarů, v přepočtu asi 23 tisíc korun, a technologická společnost Bamboo HR stejně jako Airbnb dvojnásobek ročně.

Michael König, docent katedry strategie a inovací Vídeňské univerzity ekonomie a obchodu pro zpravodajský server BBC řekl, že tento trend je dán snahou společností přilákat více talentů a podporovat jejich loajalitu. „Zaměstnavatelé to mohou chytře využít ve své strategii budování značky. Jejich poselstvím pak je, že jim skutečně záleží na blahu zaměstnanců, a to nad rámec povrchních opatření. To se z dlouhodobého hlediska rozhodně vyplatí,“ řekl König.

Byť může být příspěvek na dovolenou novinkou u západních technologických firem, u nás se jedná o známou věc, která je dokonce ukotvena v zákoně. Ten říká, že příspěvek od zaměstnavatele může být až do výše 20 tisíc korun ročně a je jedno, zda zaměstnanec pracuje na plný úvazek, dohodu o provedení práce či pracovní činnosti.

Důležitou podmínkou je, že zaměstnanec musí o příspěvek požádat. Na zaměstnavateli pak je, zda této žádosti vyhoví. Příspěvek se proplácí zpětně a díky menšímu zdanění je výhodný pro obě strany.

Podle zahraničních firem je příspěvek na dovolenou také způsobem, jak zaměstnancům dopřát kvalitní odpočinek, což se může efektivně odrazit na jejich produktivitě. Nicméně někteří oslovení odborníci varují, že se jedná o chabou náplast na daleko rozsáhlejší problém.

Foto: Depositphotos Proplácení nákladů na dovolenou je novým oblíbeným firemním benefitem

„Tyto výhody nenahradí potřebu podpory zdraví, duševní pohody a silné a efektivní kultury na pracovišti. Pokud pracoviště není psychicky bezpečné, pak přidaná finanční podpora tento negativní dopad nesmaže,“ řekla pro BBC Paula Allenová, viceprezidentka pro výzkum a celkovou pohodu z firmy Telus Health.

Dle Allenové navíc není placení dovolené vhodné pro všechny zaměstnance. Někteří si nemohou dovolit či nechtějí cestovat z rodinných či jiných důvodů. V takovém případě by podle ní měli zaměstnavatelé nabízet adekvátní alternativu, aby ti, kteří tento benefit nemohou čerpat, neměli pocit, že jsou znevýhodňováni.

Přesto si Allenová myslí, že společností nabízejících příspěvek na dovolenou bude časem přibývat, protože mezi zaměstnanci stále narůstá chuť cestovat. Zároveň však dodává, že k příspěvkům na dovolenou začnou v mnohem větším měřítku přibývat i nabídky zaměřené na podporu zdraví či celoživotní zvyšování kvalifikace zaměstnanců.