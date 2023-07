Zaplatím analogovými hodinkami. V Česku jde použít „Swatchky“ přiložením k platebnímu terminálu

Swatch umožňují platit, jako by šlo o chytré hodinky

Mají klasické ručičky včetně vteřinovky, strojek quartz, plastový řemínek a oblíbený retro design. Když je chcete nařídit, vyžaduje to opatrný pohyb kolečkem přímo spojeným s hodinovým strojkem. Hodinky Swatch jsou dlouhodobě pojem, kdysi dokonce měly zachránit švýcarský hodinářský průmysl tím, že pochopily dobu a dokázaly obstát v nové konkurenci. Toho se drží: a i s takovými hodinkami můžete nově v Česku jednoduše zaplatit jako kartou.

Bez elektroniky by to nešlo – hodinky mají v sobě schovaný čip, který lze spárovat s klasickou platební kartou. Pak se pro platební terminály v obchodech či třeba restauracích tváří jako běžná bezkontaktní karta: přiložíte, pokud je nákup do 500 korun, počkáte jen na pípnutí, zaplaceno. Případně při vyšších částkách vyplníte PIN.

Podobně jde například vybírat hotovost z bankomatu (s bezkontaktním terminálem). Čip v hodinkách se nikdy nevybije. „A funguje i tehdy, když v hodinkách dojde baterie,“ popisuje Michal Staněk, produktový manažer platebních karet mBank.

Právě tato banka službu přivedla do Česka jako novinku, využít ji tedy můžou její klienti, respektive ti, kdo mají přístup ke kartám vydaným touto bankou. Nastavení služby vyžaduje její spárování s hodinkami a má zabrat pár minut.

Swatch jako takové systém mají už roky, v Česku ale nebyl jednoduše dostupný. Firma má totiž svou vlastní platební službu SwatchPay, kterou u nás ale nepodporovala žádná banka.

Pro jeho využívání tak bylo nutné pro službu stáhnout speciální aplikaci, s tou pak hodinky složitěji spárovat. Do hodinek se pak nahrála takzvaná tokenizovaná karta, tedy nepřenášely se skutečné údaje o té reálné. Metoda se tak stala spíš možností pro nadšence.

To ale neplatí pro jednodušší formy platby mávnutím ruky. Podle mBank zájem Čechů o platby hodinkami roste. Loni se počet těch, kteří službu u této banky využívají, meziročně zvýšil o půlku a klienti celkově utratili prostřednictvím plateb nositelnou elektronikou 1,4 miliardy korun.

Nejvyšší transakci pak provedl klient této banky, který si hodinkami zaplatil automobil za 500 tisíc korun. Nejvyšší počet transakcí provedených hodinkami jedním klientem pak byl 1 380: to jsou skoro čtyři transakce denně. A nejvyšší souhrnná částka, kterou jeden člověk v rámci roku hodinkami utratil, dosáhla 2,5 milionu korun.