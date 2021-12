Desítky let ležela v muzejním skladu v Číně, než se zjistilo, že ukrývá poklad. Sedmnácticentimetrová fosilie dinosauřího vejce byla až dosud v depozitáři. Až vědce náhodou napadlo, že by ve vejci mohlo být nedotčené embryo. Seškrábali proto část skořápky a skutečně našli dokonalý zárodek dinosaura. Objev poodhaluje spojitost mezi vyhynulým druhem a současnou živočišnou říší.

Jde o naprosto jedinečnou záležitost, nálezy dinosauřích embryí jsou velmi neobvyklé. A nejen v tom je unikátní. Malý dinosaurus je totiž ve fázi těsně před vylíhnutím. Ve zkamenělém vejci je schoulený do klubíčka s nohama na straně a hlavou pod tělem.

To je pozice, která je u dinosaurů neobvyklá, zato je podobná té, ve které se před vylíhnutím nachází současní ptáci. Ti mají v takové poloze větší šanci, že cestu skrz skořápku přežijí. Na svět se tímto způsobem chystají například kuřata. Ta zastrčí hlavu pod pravé křídlo a zobákem přitom rozbíjí skořápku.

Vejce v muzeu léta ukrývalo embryo dinosaura Foto: Steve Brusatte

„To svědčí o tom, že chování současných ptáků má původ u dinosaurů,“ cituje britský deník The Guardian paleontoložku Fion Wasium Ma z Birminghamské univerzity. Podle ní jde o nejzachovalejší dinosauří vejce, které bylo kdy nalezeno. Podobně mluví i její kolega z týmu Steve Brusatte z Edinburské univerzity.

Co se druhu týče, jde o oviraptosaura, bezzubého teropodího dinosaura. Ti byli velmi početnou skupinou dravých opeřených dinosaurů z období křídy zhruba před 72 až 66 miliony lety. Obývali oblasti dnešní Asie a Severní Ameriky. Ti nejmenší měli velikost krůty, ti největší tvorové dosahovali až osmi metrů.

Unikátnost objevu ale nespočívá jen v prokázání spojitosti s dnešními ptáky, obecně platí, že dinosauří embrya jsou velmi vzácná. Vědci o nich příliš nevědí, nemají totiž ani šanci je zkoumat.

Nalezené embryo je dlouhé od hlavy k ocasu zhruba 27 centimetrů. Podle vědců vydrželo do dnešní doby pravděpodobně díky sesuvu půdy, který je uchránil před mrchožrouty. Pokud by se dinosaurus vylíhl, měl by dva až tři metry a živil by se asi rostlinami.

Embryo dostalo jméno Jing-liang (v angličtině Yingliang), a to podle místa svého nálezu – bylo totiž uložené ve stejnojmenném čínském muzeu. Tým vědců z Birminghamu a z čínských univerzit ho chce nadále zkoumat. Díky skenování by se mělo podařit zobrazit celou kostru zvířete, část těla malého tvora je totiž stále ještě pokryta kamenem.