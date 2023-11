Zárodkem byznysu bylo stěhování studentů. Teď rozváží jídlo, utrží 100 milionů a získal investici

Uložit 0

Původní nápad byl nabídnout studentům stěhování mezi kolejemi. Z projektu nakonec nic nebylo, ale Jan Kryštof svět logistiky neopustil a o pár let později rozběhl službu pro expresní rozvoz jídla z restaurací. Nyní již firma Prorozvoz působí ve více než třiceti městech v Česku a na Slovensku a má přes osm set kurýrů. V dalším rozvoji jí pomůže zásadní investice, o níž vám přinášíme podrobnosti.

Zainvestovaný startup: Prorozvoz

Kdo investuje: Zahraniční investor Chenlei Zhan, v Česku dlouhodobě působí v gastro byznysu.

Kolik a v jakém kole: Celková výše investice je 65 milionů korun, rozdělena je do tří tranší.

Co startup dělá: Zajišťuje integrované a fulfillmentové služby, řešení na míru pro správu a přepravu jídel, balíčků a potravin. Mezi své klienty řadí KFC, Rohlík, Zásilkovnu, NutritionPro, Foodora.sk, Wolt, AmRest a další.

Sídlo startupu a kde všude působí: Sídlo má v Praze, působí v devětadvaceti městech v Česku a v osmi městech na Slovensku.

Jak startup funguje: Jídlo připravené a vakuované v Praze umí v ten samý den odpoledne doručit v Brně, Ostravě i Bratislavě ve dvouhodinových časových oknech dle volby zákazníka s možností sledování zásilky v reálném čase.

Foto: Vojtěch Vlk/Prorozvoz Kurýr společnosti Prorozvoz

Zakladatel: Jan Kryštof značku Prorozvoz založil jako student už v roce 2010 původně pro smart přepravu a stěhování studentů mezi studentskými kolejemi. Projekt ale zůstal jen na papíru, skutečný zrod přišel v únoru 2015, kdy jako živnostník začal služby kurýrních expresních rozvozů nabízet pražským restauracím. V roce 2018 vznikla samostatná společnost, o rok později začala postupná expanze mimo Prahu, letos na Slovensko.

Jak je startup velký: V roce 2015 dosáhl obratu 1,6 milionu korun, v roce 2018 při vzniku společnosti pak 5,7 milionu. Loni to bylo 42,4 milionu, letos očekává překročení hranice 100 milionů a příští rok plánuje 150 až 200 milionů. Aktuální počet kurýrů je přes osm set, má 145 dopravních prostředků a outsourcovaných kurýrů přes tři sta.

Proč je to zajímavé: „Poslední míle s kompletním fullservisovým řešením je dnes pro prodejce a výrobce klíčová k růstu. Vzhledem k velikosti trhu je potřebné rozšiřovat se do co možná nejvíce koutů Česka i Slovenska. Vytvořili jsme síť a na začátku roku 2023 spustili denní převozy od Plzně po Karvinou v Česku a od Bratislavy po Košice na Slovensku,“ popisuje Kryštof.

Na co startup plánuje využít investici: Pro technologický rozvoj s využitím umělé inteligence, rozšířením vozového parku o vozidla paletové, chladírenské přepravy a také pro expanzi do Polska a Maďarska v roce 2024. Rozšíření sítě provozoven o dalších deset měst v Česku, deset měst na Slovensku a rozšíření skladů pro distribuci v Česku.