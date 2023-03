Zásadní moment historie internetu. Netflix v traileru ukazuje dokument o boji za očistu Pornhubu

Pornhub je jeden z patnácti nejpopulárnějších webů na světě. I když ale obsahuje extrémně citlivý materiál, dlouho podléhal jen relativně minimální moderaci a nabízel nelegální erotický obsah s dětmi nebo videa pořízená či publikovaná bez souhlasu účastníků. Změnilo se to až v roce 2020, kdy proběhla snad jedna z největších čistek v historii internetu. Nový dokument Netflixu Money Shot: The Pornhub Story sleduje, co k ní vedlo.

Pornografie je jedním z pilířů internetu. Mezi patnácti nejnavštěvovanějšími weby na světě jsou podle dat Similarweb hned tři zaměřené na obsah pro dospělé, pár z nich denně přivábí i více návštěvníků než stránky Amazonu, TikToku nebo Redditu. Netflix? Ten je až na dvacáté pozici. Pornhub a další přesto stále platí za místa zahalená v tabu, která mnozí navštěvují, ale veřejně se o nich moc nemluví.

V důsledku toho celé roky širší pozornosti unikaly případy, kdy se zde objevila videa, co by nikdy neměla vzniknout. Například server BBC před časem popsal příběh mladé ženy, která byla v roce 2009 ve čtrnácti letech znásilněna. Několik dnů po útoku pak dívka zjistila, že záznamy nejhorších momentů jejího života se objevily na Pornhubu a sdíleli je mezi sebou její spolužáci. Když se ale web snažila kontaktovat s žádostí o smazání nelegálního obsahu, nedostalo se jí žádné odpovědi.

Podobných příběhů se v průběhu let objevilo mnoho. Například britská charitativní organizace Internet Watch Foundation mezi lety 2017 a 2019 zaznamenala 118 případů, kdy bylo na Pornhubu možné zhlédnout sexuálně explicitní záznamy zneužívání dětí. Často se zde ale objevoval také pornografický obsah, který byl zveřejněn bez vědomí či souhlasu lidí, jež vyobrazoval. Erotická videotéka videa mazala, ale reagovala pomalu nebo někdy vůbec.

Zejména v průběhu roku 2020, kdy lidé kvůli karanténě na internetu trávili mnohem více času a sám Pornhub je přitahoval jinak placeným obsahem zdarma, se začaly množit výzvy k bojkotu webu. Média jako Vice a The New York Times publikovala komentáře, které službu osočovaly z vydělávání na znásilnění dětí, obchodu se sexem či jinak nelegálního obsahu.

Následovala také petice založená vedením křesťanské neziskovky Exodus Cry usilující o zrušení sexuální práce. Obsahovala výzvu mateřské společnosti Pornhubu MindGeek k tomu, aby pornografický web kvůli videím se sexuálním zneužitím zcela zrušila. Petice v průběhu několika měsíců nasbírala přes milion podpisů a je aktivní dodnes.

V reakci na rozsáhlou kritiku v prosinci roku 2020 s Pornhubem přestaly spolupracovat firmy Mastercard a Visa, čímž web de facto přišel o možnost přijímat platby za prémiové funkce. To vedení přimělo k razantnímu kroku smazat veškerý obsah, který nebyl ověřen jako nezávadný. Počet videí se v důsledku toho snížil z 13 milionů na čtyři miliony.

Nový dokument Netflixu má tuto část internetové historie zmapovat z různých úhlů – z pohledu zaměstnanců Pornhubu, jeho kritiků a odpůrců, v neposlední řadě také nabídne perspektivu sexuálních pracovníků. Situace totiž nebyla a není zdaleka tak černobílá jako Pornhub na jedné straně a aktivisté s cílem vymýtit nonkonsenzuální pornografii na druhé straně.

Web už v době před masivním mazáním obsahoval z většiny konsenzuální a zcela legální erotiku, byť kvůli neschopnosti vše zpracovat mnoho videí spadalo do kategorie „neověřené“. Mnoho, zejména amatérských, tvůrců pornografie se proto obávalo o svoje živobytí. „Nebýt porna, nejspíš bych nebyla naživu,“ poznamenává jedna sexuální pracovnice v traileru na Money Shot. Dokument tak má znovu otevřít komplexní téma sexuální práce, která v dnešní době přes svou všudypřítomnou povahu stále čelí stigmatizaci a spojování s nemorální či ilegální činnosti.

Netflix v minulosti vydal už pár dokumentů o světě pornografie. V roce 2015 zde vyšel snímek Hot Girls Wanted sledující proces rekrutování mladých dívek do poloamatérských produkcí. Jeho autorky Jill Bauer a Ronna Gradus na něj pak o dva roky později navázaly dokumentární sérií Hot Girls Wanted: Turned On, která mapovala mnoho různých aspektů intimity a sexuální práce v digitální éře. Loni se pak na streamovací službě objevil true crime dokument Nejnenáviděnější chlap na internetu o snahách zrušit web obsahující výhradně nonkonsenzuální erotiku.