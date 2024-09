Zažila přepadení v Londýně. Teď vyvíjí chytrou brož na ochranu žen v ulicích a získala první miliony

Ina Jovičić ze startupu eNOugh

Uložit 0

Inu Jovičić přepadli, když se vracela večer domů. Skupina motorkářů jí tehdy v Londýně ukradla mobil. Začala proto přemýšlet, jak se v budoucnu útočníkům ubránit. A přišla s nápadem na jakousi brož, kterou si žena připne na oblečení – a pokud dojde ke konfliktu, brož začne blikat, vydávat hlasité zvuky a případně přivolá policii. Její startup už získal od investorů, jako je například Klára Losert nebo český fond PurposeTech, 240 tisíc britských liber (zhruba 7,2 milionu korun). Zařízení by měla její firma začít vyrábět příští rok.

Ina Jovičić ale nepochází z Británie a nenarodila se ani na Balkáně, jak by její jméno mohlo naznačovat. Tamní válku, před kterou utekli její rodiče v devadesátých letech, nezažila, protože se narodila až v Česku. Jak ale říká, temperament jí přesto zůstal. Po maturitě v Praze se rozhodla studovat v zahraničí a odjela do Spojeného království, takže už šest let je jejím domovem Londýn.

„Pořád se ale do Prahy vracím, protože tu mám celou rodinu. Teď se snažím propojit Prahu s Londýnem i byznysově. Řada českých investorů se zapojila do mého britského projektu,“ říká. Aktuálně se jejímu startupu eNOugh s bezpečnostní broží či badgem, jak sama Jovičić zařízení označuje, podařilo shromáždit přes sedm milionů korun v investicích. Třeba díky zmíněné Kláře Losert, investorce a mentorce ze startupu Talkbase.

Na začátku byla ale vlastní špatná vzpomínka. Bylo deset hodin večer, když se Jovičić vracela z večeře s přáteli domů. Šla sama jinak bezpečnou londýnskou čtvrtí, když ji obkroužili čtyři muži na motorkách a jeden z nich se jí pokoušel vytrhnout z ruky mobilní telefon. „Já jsem prostě temperamentem a původem z Balkánu, takže moje první instinktivní reakce byla: Co si to ten chlap dovoluje?“ vypráví. Chvíli se s mužem přetahovala, pak jí ale prý naštěstí došlo, že bude bezpečnější přijít jen o mobil.

Muži ji mezitím odtáhli doprostřed ulice, kde teprve telefon pustila. Odnesla si nakonec jen poškrábaná kolena. „Policie mi pak říkala, že jsem měla štěstí, že ti dva z druhé motorky neměli nůž. Taky mě mohli bodnout. To je tu v Londýně celkem časté,“ vzpomíná. Podobný útok podle Jovičić není, na rozdíl od poměrně bezpečné Prahy, v Londýně neobvyklý. „Třeba vidíte někoho v obleku běžet po ulici za člověkem na motorce, většinou proto, že mu ukradl mobil.“

Foto: eNOugh Takto by měla vypadat AI brož a mobilní aplikace

Jak ale Ina Jovičić říká, věci se většinou dějí v pravou chvíli. V tu dobu studovala na University College London, kde dostala za úkol rozpracovat projekt pro potenciální startup. Vznikl tak nápad na výrobu produktu, který by pomohl ženám v podobné situaci. „Chtěla jsem přijít s něčím, co bude mít i preventivní funkci. Aby to pomáhalo i před tím, než se vůbec něco stane,“ dodává Jovičić .

Jde o AI brož, tedy zařízení s umělou intelingencí, kterou si žena připne na kabát nebo sako. Ve chvíli, kdy vyrazí do ulic, mobilní aplikace aktivuje v zařízení kameru, která začne odesílat záznam do zabezpečeného cloudu. Pokud by se něco stalo, dostane k němu policie přístup. „Londýn má sice spoustu bezpečnostních kamer, ale policii pak dlouho trvá získat z nich záznam, protože mají různé soukromé vlastníky,” vysvětluje Jovičić.

Bliká a spustí i alarm

Badge také sám o sobě jemně svítí, aby bylo i ve tmě vidět, že ho má žena na sobě. Pokud dojde ke konfrontaci s útočníkem, stisknutím tlačítka začne velmi silně blikat. „To na pár sekund odvede pozornost a dává to šanci napadené utéct. Zároveň se spustí takzvaná de-escalation message – zařízení začne hlásit, že odteď bude vše nahráváno, ale že má útočník ještě možnost nechat napadenou na pokoji a nebude stíhán,“ popisuje Jovičić.

Jde o strategii, kterou prý konzultovala s odborníky. Ženy se totiž obvykle bojí na útok reagovat, aby násilníka ještě víc nerozzuřily. A pokud ani to nepomůže, odešle se poloha a živý stream z kamery bezpečnostní firmě, která vyhodnotí, zda se jedná opravdu o riziko. Pak případně upozorní policii. Badge zároveň spustí alarm i ve chvíli, kdy se přeruší jeho Bluetooth spojení s telefonem – tedy když mobil ženě někdo ukradne.

„Používáme i umělou inteligenci k rozpoznávání hlasu. Systém je schopný poznat, jestli s někým normálně mluvíte, nebo jestli k vám někdo přišel a řekl: ‚Nic nemačkej a naval telefon.‘ Hlavně podle tónu hlasu. Pokud to vyhodnotí jako ohrožení, spustí všechny kroky i bez zmáčknutí tlačítka,“ vysvětluje Jovičić.

„Máme vlastní tým pro vývoj umělé inteligence, který používá kombinaci různých modelů, jež už existují, protože momentálně jako malý startup nemáme přístup k velkému objemu dat. V budoucnu to chceme mít ale všechno in-house,“ říká Jovičić. Firma má teď podle ní finanční prostředky na to, aby začala s výrobou. Letos na podzim by měla nejprve spatřit světlo světa aplikace pro telefon.

„Zatím bude umět automatizovanou zprávu blízkým, že jsem dorazila v pořádku domů, která se odešle zhruba tři až pět minut poté, co vejdu do svého bytu,“ vysvětluje Jovičić. Už teď ale startup přijímá předobjednávky na samotný badge, který by se měl začít vyrábět v roce 2025. Aktuálně lze přístroj na webu eNOugh objednat na půl roku až rok za 59, respektive 89 britských liber (v přepočtu 1 770, respektive 2 670 korun).

Částky se ale mohou ještě měnit, třeba i v závislosti na době, po kterou bude chtít žena brož aktivní. Systém s podobnými bezpečnostními prvky vyvíjí v Česku i například Klára Šmakalová. V jejím případě jde o kabelku, která umí dobít telefon, spustit alarm a také má v sobě GPS zařízení.