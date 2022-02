Pokud by měla mít Česká republika svou vlastní kolonii, rozhodně by ležela na Jadranu. Slaný vzduch prosycený vůní borovic je pro mnohé Čechy drogou, bez které si nedovedou představit pořádné léto. Někteří to tak mají již několik desítek let, a tak se jim mohou i ta nejmalebnější letoviska trochu okoukat. Proto je nutné hledat nové způsoby, jak si krásy Jadranu vychutnat neotřelými způsoby. Což umožňuje například ostrov Mljet a jeho solární katamarány.

Mljet patři mezi jedny z nejmalebnějších ostrovů Jaderského moře. Podle legend byl místem, kde slavný Odysseus během svého strastiplného návratu z Trojské války nedobrovolně strávil několik let v náruči mocné Kalypsó. Tuto legendu dnes připomíná místní jeskyně pojmenovaná po řeckém hrdinovi.

Tato jeskyně je ovšem jen jedním z mnoha působivých přírodních úkazů, které Mljet nabízí. Jejich největší koncentrace je v severozápadním cípu ostrova, který byl v roce 1960 prohlášen za národní park. I ten je důvodem, proč Mljet každoročně přitahuje davy turistů, což ostrovu přináší zisky, ale i řadu problémů.

Zatímco Odysseus se na ostrov dostal díky plachtám a silným pažím své posádky, dnes dopravu na ostrov zajišťují trajekty se spalovacími motory. Jejich kapacita je ale nedostatečná, a navíc znečišťují životní prostředí. Právě to vedlo Tomislava Urodu k vytvoření solárního katamaránu, který řeší nejen lepší dostupnost na ostrov, ale také ochranu místní fauny a flory před emisemi.

Západ slunce nad Mljetem Foto: Wikimedia

Uroda je strojním inženýrem se specializací na námořní dopravu. Sám sice žije a podniká v Záhřebu, jeho kořeny ale sahají na ostrov Murter. A právě to ho přivedlo k vymýšlení dopravních prostředků, které by ekologicky řešily přepravu mezi pevninou a chorvatskými ostrovy, na kterých žije přibližně 120 tisíc osob.

Uroda založil společnost iCat, která trhu nabídla solární plavidlo babyCat o kapacitě 54 cestujících, které může plout rychlostí až 9,5 uzlu, tedy přibližně 17,6 km/h. Loď je vybavena elektrickým pohonným ústrojím, přičemž energií ji zásobují solární panely umístěné na střeše. Přebytečná energie se ukládá do baterií, které navíc mohou být nabíjeny i přes externí nabíječky. Díky tomu může loď fungovat také v zamračených dnech.

Dopravu na ostrov Mljet obsluhují od roku 2020 tři taková plavidla. Urodovým plánem je postupně navýšit výrobní kapacity a lodě nabízet i v dalších oblastech nejen v Chorvatsku, ale po celé Evropě. Jak ovšem řekl pro Total Croatia News, v cestě k rozšiřování výroby stojí nedostatek kvalifikovaných chorvatských pracovníků.

Dalším problémem je také paralýza cestovního ruchu způsobená pandemií koronaviru. Jak ale Uroda uvedl, situace se začíná pomalu měnit. I proto by chtěl co nejdříve představit nové modely solárního katamaránu, které budou schopny pojmout dvojnásobně více cestujících, popřípadě budou podstatně menší, určené pro kratší vzdálenosti.

Do karet mu hraje i fakt, že si Evropská unie v Zelené dohodě předsevzala postupně snížit objem emisí skleníkových plynů do roku 2030 alespoň o 55 procent. A právě podpora využívání solární energie je jedním z nástrojů, jak toho dosáhnout.