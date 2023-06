Zážitky tvoří dobré vztahy i byznys. Se Slevomatem lze odměňovat partnery i zákazníky smysluplněji

Motivace obchodních partnerů či zákazníků je jedním z účinných nástrojů, jak navýšit obraty a prohlubovat vzájemnou loajalitu. Otázkou ovšem zůstává, jakou konkrétní podobu by motivace měla mít. Jednotný recept bohužel neexistuje. Co obchodník či zákazník, to jiné preference. Ideální je tedy motivovat nástrojem, který jde co nejvíce vstříc konkrétním požadavkům každého z nich. Takový nástroj nyní nabízí Slevomat, který v rámci programu Slevomat za odměnu umožňuje firmám odměňovat a motivovat své obchodní partnery a zákazníky zážitkem dle jejich vlastního výběru.

Když ve Slevomatu přemýšleli, jak motivovat své byznysové partnery, došlo jim, že k tomu mohou velmi dobře využít vlastní nabídku příjemných, neobvyklých či vzrušujících kratochvílí, na jejichž zprostředkování založili své podnikání. Následně si uvědomili, že tento produkt mohou nabídnout i navenek, aby i jiné firmy mohly své obchodní partnery a zákazníky motivovat zážitky, jako je kupříkladu wellness pobyt, gurmánská večeře ale i sokolnický kurz.

Vymysleli tak benefitní program pojmenovaný Slevomat za odměnu, který je koncipován primárně k B2B využití. „Odměny mohou být motivací k uzavření nebo prodloužení smlouvy, k využití klientovy služby namísto nějaké konkurenční, motivací k nákupu. Dále přispívají ke zvýšení obratu i navýšení frekvence či hodnoty nákupu koncových zákazníků klienta, pokud je za každou transakci nějak odměňuje,“ vysvětluje Linda Vavříková, manažerka obchodních strategií Slevomatu.

Firma, která se rozhodne tento benefitní program využít, dostane možnost udělovat svým zákazníkům a obchodním partnerům kredity, které mohou být následně vyměněny za zážitky v nabídce Slevomatu, a to zcela dle výběru odměněných. Na základě čeho, a v jakém množství budou kredity mezi obchodní partnery distribuovány, záleží čistě jen na společnosti, která benefit poskytuje.

V praxi tak může kupříkladu prodejce kávy rozdávat množství kreditů na základě množství odebraného produktu. Čím více zákazník kávy odebere, tím více kreditů získá. A může si tak vybírat z většího množství zážitků nabízených Slevomatem.

Tomu, že má budování loajality smysl, napovídají výsledky průzkumů společnosti Accenture, ze kterých vyplývá, že 57 procent zákazníků, kteří jsou členy věrnostního programu, utratí u dané značky až desetkrát vyšší sumy. Částky mohou být až desetinásobné oproti prvnímu nákupu.

S prvním klientem byl Slevomat za odměnu spuštěn v lednu letošního roku a noví členové postupně přibývají. „Přestože jsme ještě nezačali s aktivním marketingem, je už nyní o program slušný zájem a ještě jsme ze schůzky neodcházeli s naprostým ,ne‘,“ líčí Vavříková.

Pokud si to společnost, která benefit poskytuje, vyloženě nepřeje, není nabídka ničím omezena. Zákazník tak může vybírat z více než 1,5 tisíce gastronomických, relaxačních a cestovatelských zážitků či zboží, které portál Slevomat nabízí. Jejich nabídku si lze otevřít ve stylizovaném webovém rozhraní s brandingem společnosti poskytující benefit.

Kolik kreditů bude moci společnost svým zákazníkům rozdat, záleží na částce, kterou do programu Slevomat za odměnu vloží s tím, že jeden kredit se rovná jedné koruně. Vložená suma je libovolná, její výše však ovlivňuje množství výhod pro odměňované a celkovou podobu spolupráce mezi firmou a Slevomatem.

Výhodou je, že odměnění mohou kredity využít i jako slevu. Není tak nutné na vybranou odměnu čekat dlouhé měsíce, než se kredity naspoří. V nabídce jsou totiž položky v hodnotě stovek i desetitisíců kreditů. Více informací o tomto benefitním programu lze stahovat na tomto odkazu.