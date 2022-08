Zažívá vaše firma první úspěchy? Je dobré mít svého Wozniaka a začít budovat vztahy v týmu

V začátcích podnikání se zakladatelé často řídí svou intuicí, ale jak se firma zvětšuje, sestavuje se tým a přicházejí první úspěchy, je třeba začít řešit některé záležitosti promyšleněji. Od základů, které se položí hned na startu, se odvíjí klidně několik dalších let fungování a může na nich záviset bytí či nebytí firmy. Jak na to a na co si dát pozor?

O tom ve svém komentáři pro CzechCrunch píše Petr Skondrojanis, zakladatel Cocumy, což je zkratka pro tržiště firemních kultur (Company Culture Market). Jeho cílem je přibližovat lidem společnosti právě skrze jejich firemní kulturu a Skondrojanis teď vysvětluje, proč může být pro každého zakladatele důležité mít svého Steva Wozniaka nebo Jeffa Johnsona nebo jak budovat vztahy s lidmi, kteří mohou brzy sedět ve vašem představenstvu.

V minulém komentáři jsem zmiňoval, jak správně nastartovat svoji firmu ještě před založením, jak pracovat s vaším jak, jakých chyb se vyvarovat a čemu se intenzivně věnovat již od prvního zážehu v hlavě. Nyní se pokusím přiblížit k tomu, jak si správně počínat v momentě, kdy je firma stále ve svých počátcích, ale už se začínají objevovat první úspěchy. A máte kolem sebe svůj úplně první tým.

Mnoho lidí si myslí, že do dvaceti lidí je firma intuitivní záležitostí podléhající impulsům zakladatele. Ano, může to tak být, ale opět zmíním, že to je jako s každým jiným začátkem – čím je promyšlenější, tím je lepší. Dejme tomu, že rolujete po ranveji a těsně před startem si uděláte rychlý „fly control check“ – než se odlepíte od země a vzlétnete k prvním milionům.

Je totiž velmi důležité zmínit, že podle toho, jak svoji firmu nastavíte hned na jejím začátku, se bude s velkou pravděpodobností odvíjet i její budoucnost. Není totiž neobvyklé, že právě ti první lidé, kteří společně s vámi stojí u zrodu vaší firmy, se postupem času a růstu stanou například členy představenstva. Zároveň se model řízení/vedení, který zvolíte hned na začátku, bude uplatňovat po delší dobu a bude ovlivňovat život firmy.

Foto: Depositphotos Budování vztahů v týmu hned od začátku je důležité

Navíc skutečně není jednoduchou záležitostí špatně nastavenou společnost předělávat do lepšího stavu, když již čítá desítky zaměstnanců, kteří jsou na nastavený model zvyklí. Slovo špatně může znamenat třeba neprakticky, ne nutně neúspěšně. Čemu konkrétně je tedy důležité se hned na začátku věnovat?

Fools and family

Koho mám na mysli pod označením fools and family? Jsou to lidé, kteří si zaslouží vaši největší pokoru. Jsou to ti první lidé, kteří se k vám a k vašemu nápadu přidají. Může je oslovit váš podnikatelský záměr nebo vaše vlastní vnitřní hodnoty, které oceňují a jsou jim blízké.

Americký spisovatel a programátor Derek Sivers ve svém TED Talku, kterým tak trochu zpochybňuje oslavu lídra, zmiňuje: „The first follower turns a lonely fool into a leader.“ („První následovník udělá z osamělého blázna vůdce.“) Tedy ne trh, ale ten váš první kolega potvrdí váš záměr. Trh je až za ním. A stejně tak další blázni a členové rodiny, kteří vám budou věnovat svou energii a čas, budou váš nápad přetvářet ve firmu.

Tyto lidi může váš nápad nadchnout natolik, že s vámi pravděpodobně budou pracovat za minimální či žádné peníze. Stráví s vámi nad projektem nespočet hodin jen proto, že mu skutečně věří. A to upřímně vyžaduje jistou míru bláznovství a váš respekt.

Tito nejvěrnější jsou zároveň tím nejcennějším, co ve své firmě můžete mít. Jelikož s vámi jsou již od samého počátku, nebojí se předávat svůj upřímný feedback. Nemají totiž strach o to, že by naneštěstí přišli o své mzdy. Jsou vám ochotni na rovinu říct, o čem si myslí, že má smysl, a naopak o čem jsou přesvědčeni, že je předurčeno k neúspěchu.

Sami sebe považují za součást firmy a vy je nemusíte nijak angažovat. Pokud se společně dočkáte vysněných úspěchů, jsou pak ideální jako první lídři, členové představenstva a vedoucí pracovníci. Proto je důležité s těmito lidmi tvořit jeden tým, budovat jej a starat se o něj. A tam se nachází klíč k budoucnosti.

Například Michel Leclercq, který je zakladatelem dnes již miliardového podniku Decathlon, vytvořil svoje impérium společně se šesti blízkými přáteli. Nikdo z nich nerozuměl retailu, ale spojovala je vášeň pro sport, a tak se pustili do budování nejoblíbenějšího sportovního obchodu. Říkali si Gang of Seven a šest Leclerqových spolupracovníků to dotáhlo až do vedoucích pozic globálně úspěšného Decathlonu. Oni byli ti, kdo definovali DNA Decathlonu, které uvnitř firmy najdete i dnes.

Mějte svého Johnsona nebo Wozniaka

Příkladů, kdy zakladatele doplňují zmínění první následovníci, jsou desítky a stojí za pozornost, protože dokazují, že to jsou ti lidé, co vám pomohou uspět. U koho se inspirovat?

Phil Knight, zakladatel sportovní firmy Nike, měl pana Johnsona – říká se mu Employee No 1, tedy zaměstnanec č. 1. Jeff Johnson, kterého tehdy v roce 1956 najali do Blue Ribbon Company, říká: „V životě jsem měl jeden dobrý nápad, a to přidat se k Philu Knightovi, s nímž mě spojovala vášeň pro běhání.“ Byl to on, kdo otevřel první obchod s běžeckými botami – tehdy ještě s Onitsuka Tiger, což byla původní značka Phila Knighta.

Johnson byl první community manager a business developer ve společnosti Nike. Začal budovat kolem běžeckých bot komunitu ambasadorů, která byla tak silná, že Nike nakonec porazila všechny své konkurenty. Říká se, že zásluhu na tom měl právě Jeff Johnson. To on založil Nike Run Club. A takových příkladů najdete v úspěšných firmách stovky.

Foto: Depositphotos Steve Wozniak, spoluzakladatel Applu

V dnešní době je jen málokdo, kdo by neznal společnost Apple. Je obecně přijatým faktem, že za úspěchem Applu stojí vizionářství Steva Jobse. Ten však po dlouhá léta (především v těch počátečních a pro firmu klíčových rocích) úzce spolupracoval s druhým Stevem, konkrétně Stevem Wozniakem. Wozniak byl přesně tím bláznem, o kterých píšu v první části textu.

Pro firmu Apple obětoval stovky hodin svého času bez jakéhokoliv pomyšlení na honorář. A právě jeho odhodlání a chuť posunout nejen firmu, ale i celý obor směrem do budoucnosti se staly společně s Jobsovou genialitou hlavním pilířem úspěchu Applu. Společně například sestrojili pro firmu velmi důležitý počítač Apple II, díky kterému se společnost mnohem více prosadila.

A do třetice všeho dobrého vám doporučuji zhlédnout seriál o coworkingovém startupu WeWork s epickým názvem WeCrashed z dílny Apple TV+. Kromě toho, že tam najdete neskutečné množství ponaučení, jak to v podnikání nedělat, v seriálu objevíte také další silnou dvojici (nebo tady možná trojici, protože dvojici Adam Neumann tvořil se svou manželkou Rebekah). Můžete se nechat inspirovat příběhem mladého architekta Miguela McKelveyho, který stál po boku zakladatele WeWorku po celou dobu a byl šéfem jeho expanze.

Všechny tyto příklady ukazují na to, že v počáteční fázi, kdy začínáte s prodejem a máte první zákazníky, pro vás bude okruh prvních kolegů klíčový. Pro budoucnost firmy třeba úplně nejzásadnější. Proto si ze všeho nejvíce važte právě těch prvních věrných, kteří jsou společně s vámi ochotni za firmu dýchat.

Obrušování ega vs. egotrip

V této fázi je ještě dobré zmínit to, jak se svým blízkým týmem pracovat. Jsou dva typy zakladatelů firem. Ten první si dobře uvědomuje svou výjimečnost. Nápad byl jeho, a proto mu do něj nemá nikdo jiný co zasahovat. Do vedení si mluvit nenechá, firma je přeci jeho a je jasné, že jako její zakladatel má stejně největší expertizu. Názory ostatních si moc nepřipouští a řídí se především svými vlastními instinkty. Na jejich spolehlivost se ale nikoho neptá.

Svou tvrdošíjností to však mnohdy dotáhne relativně daleko – firmu protlačí, udržuje si v ní řád a má stálou klientelu. Všichni však cítíme, že tento styl vedení, jakkoliv se může zdát úspěšným, není ideální. V dnešním asymetrickém světě o to víc. Proto se pojďme podívat víc zblízka na druhého zakladatele firmy.

Je to člověk, který může být stejně tvrdošíjným jako již zmíněný první typ podnikatele. Může mít hlavní slovo, možná má i tu největší expertizu. Rozdíl je v tom, že se obklopil lidmi, kteří se mu nebojí říct svůj názor. A co víc – on názory dokonce ochotně poslouchá, přijímá a přiznává některé své nedostatky. Své zaměstnance nevnímá jen jako čísla a nástroj na generování zisku, ale bere je jako své partnery v podnikání. Dává jim prostor, dá na jejich rady, umí se s nimi přátelsky pohádat a společně tak můžou růst.

Na počátku budete přibírat lidi, kteří jsou vám blízcí. Ale pozor, už nyní je strašně důležitá názorová diverzita.

Vedení takové firmy je potom otevřeno novým nápadům, snáze se přizpůsobí změnám na trhu a atmosféra uvnitř firmy je tak dobrá, že vyzařuje i směrem k zákazníkům. Tento typ zakladatele navíc není uštvaný, nepříjemný a věčně pod tíhou odpovědnosti za všechny a za všechno. Protože spoustu kompetencí přenechal svým prvním následovníkům.

Obecně vzato bývají společnosti s druhým modelem vedení mnohem udržitelnější, úspěšnější, zaměstnanci je neopouští a firma jako taková zažívá rychlejší růst. Neopouští je ani jejich zákazníci. Zjistil jsem, že už dnes zaniklo povědomí o firmě Zappos a knížce Štěstí doručeno, kterou vydal její zakladatel Tony Shie. To je přesně příklad druhého typu lídra. Zappos celou svou historii ukazoval výjimečnost stylu vedení my. Snažte se proto tedy být tím druhým zmíněným podnikatelem. Snažte klást důraz na my a ne na já.

Tým a individualita

Na počátku k sobě budete přibírat lidi, kteří jsou vám blízcí, s nimiž jste rádi po práci v hospodě a se kterými máte stejné vidění světa. Ale pozor, už nyní je strašně důležitá názorová diverzita a kvalitní – do krve a roztrhání triček – diskuze. Proto se nebojte i lidí s jiným názorem. Pokud se chtějí přidat a věří vám, dejte jim šanci.

Nacházíme-li se s firmou na jejím začátku, je důležité táhnout společně za jeden provaz. Snadno se toho dá docílit společnými večeřemi či večery v baru. S jistou nadsázkou by se to dalo nazvat konstantním teambuildingem. Ale s tou harmonií se to nesmí přehnat, abyste nesklouzli do bubliny.

Nebojte se různých individualit. Každý má nějaký svůj talent a je třeba jej rozvíjet. Rozdílné názory vaši firmu obohatí, dokonce někdy i zachrání. Lidé s různými talenty firmu urychlují. Právě teď se budují buď pevné základy, nebo základy chatrné, postavené na egu a přitakávání přikyvovačů.

O vztazích je to od začátku

Váš tým bude natolik silný, nakolik budou pevné jeho vztahy. Ty jsou klíčem. Kdybychom se podívali na Steva Jobse a Steva Wozniaka, tak se už nikdy nedozvíme, jak by Apple fungoval, kdyby se jejich vztah vyvíjel za jiných okolností. Každopádně vy nyní můžete postavit firmu, kde vztahy budou tím pevným, silným základem. A o vztahy je prostě potřeba pečovat.

V této fázi firmy potřebujete být neustále ve spojení, potřebujete neustále diskutovat – o firmě a o produktu, o budoucnosti, o tom, jak se ve svých rolích cítíte, jak se plní vaše očekávání a jestli je vaše jak pořád na stejné stránce. Vaše počáteční diskuze budou v budoucnu neuvěřitelně cenné. Čím dříve se s týmem naučíte spolupracovat, důvěřovat si, umět si říct, že je něco blbost, hledat to nejlepší řešení nezávisle na egu, tak tím rychleji z ranveje začnete stoupat.

Je jedno, jestli jste zatím dva, vy a váš Wozniak, nebo už jste Gang of Seven, ale v této fázi je dobré vedle intuice mít pořád na paměti, že spolu tvoříte něco výjimečného a je to společné dílo.