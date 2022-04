Ze slovenské hry na lovce se tají dech. Divočinu jako živou tvoří i veteráni z Bohemia Interactive

Simulátory všech druhů patří ke stálicím videoherních žánrů. Simulace skutečných bojových letounů mají sice svou největší popularitu dávno za sebou, ale o to víc se daří neobvyklejším počinům, ve kterých se hráči posadí třeba za volant náklaďáků nebo traktorů. Nesmazatelnou stopu v převádění poměrně běžné lidské činnosti na obrazovku ale zanechaly i simulátory rybaření nebo lovu. A právě na bohatou tradici posledně jmenovaného se svou prvotinou Way of the Hunter navazuje mladé slovenské studio Nine Rocks Games.

Snad by se i dalo říct, že lovecké hry jsou od těch mainstreamovějších, u kterých akce z pohledu první osoby patří ke globálně nejúspěšnějším titulům, vzdálené nejméně. Tedy při srovnání třeba se simulátorem farmáře či řidiče autobusu. I proto by byla chyba virtuální lov považovat za podivínskou kuriozitu. A právě oznámený titul Way of the Hunter pro PC, PS5 i Xbox bude navíc tak trochu navazovat na slavnou loveckou sérií.

Vývojáři z Nine Rocks Games jsou totiž z velké části někdejší Cauldron, jedno z nejvýznamnějších herních studií Slovenska, v němž vznikaly i tituly ze série úspěšných loveckých her pod značkou Cabela’s. Třeba Cabela’s Big Game Hunter, který se po vzoru sportovních her dočkával nového dílu prakticky co dvanáct měsíců. A právě tyto zkušenosti Nine Rocks Games využijí při vývoji své první hry, na kterou lákají trailerem, z jehož nádherných záběrů na virtuální divočinu se tají dech.

Cesta lovce vede do dvou regionů inspirovaných přírodou Spojených států a Evropy. Oba revíry obsáhnou úctyhodných 144 kilometrů čtverečních divočiny, v níž se mají podle realistických modelů chování prohánět různá zvířata od medvědů až po vysokou. Fauna v otevřeném světě má navíc reagovat na lovcovo počínání ve hře, a to nejen například úprkem při zavětření neopatrného hráče, ale i vývojem zvířecí populace.

Foto: Nine Rocks Games Nine Rocks Games lákají na virtuální lov i nádherné zpracování přírody

Poměrně neobvykle pak působí i příběhové zaměření simulátoru. Kromě adrenalinu z číhání na kořist totiž přinese i dějový zážitek postavený na „přátelství, zradě a lovu podle etického kodexu“, který se má točit kolem rodinného loveckého byznysu. Na opačnou stranu ale nabídne i propracovanou balistiku, možnost zpětně přehrávat výstřely či sledovat zvěř podle stop krve zasaženého kusu.

Celkem Nine Rocks slibují perfekcionistům, kteří půjdou za všemi zvířecími i hráčskými trofejemi, sto hodin lovecké zábavy. Ještě bohatší úlovky pak umožní kooperativní hra čtyř hráčů najednou. A to vše i s kompletní textovou lokalizací do češtiny i slovenštiny, což je i drobná připomínka kořenů studia. O jeho propojení se slovenským Cauldronem už byla řeč – a pro zkušenější česko-slovenské hráče je Cauldron důvěrně známým jménem.

Vždyť kdo z pamětníků by neznal legendární tahovou strategii Spellcross, jejíž neotřelý mix temné magie a moderního válečnictví v roce 1997 přikoval k monitorům nejednoho taktika-teoretika. Další tituly Cauldronu se už sice setkaly s méně nadšenými ohlasy, ale patří mezi ně třeba barbarská akce se slavným jménem Conan nebo příspěvek do známé série stříleček Soldier of Fortune: Payback. A členové týmu pracovali i v největším českém studiu Bohemia Interactive na stále oblíbené zombie hře DayZ.

Studio Nine Rocks Games vzniklo před dvěma lety pod vydavatelem THQ Nordic a je tak stájovým kolegou Ashborne Games, kteří to k bratislavským Nine Rocks z rodného Brna mají jen kousek (a kteří pracují na historické strategii). Samotné THQ Nordic je pak součástí všeobjímající severské skupiny Embracer, do níž patří i čeští tvůrci Kingdom Come: Deliverance z Warhorse Studios.

Na potvrzení toho, jestli pro THQ bude Way of the Hunter přesnou trefou, nebo slovenská hra mine cíl, si ale budeme muset ještě chvíli počkat. Datum vydání Nine Rocks neoznamují, zatím jen neurčitě lákají na více informací během příštích týdnů a měsíců. Prozatím tedy lovu zdar!