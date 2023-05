Z Orlanda Blooma je expert na Prahu. V reklamě Staropramenu opěvuje české pivo před Evropou

Orlando Bloom má rád Česko. Ostatně tady slavný hollywoodský herec natáčel seriál Carnival Row, během kterého si občas zajel vyčistit hlavu na kole a poznávat místní krajinu. A také tady žil. Vztah filmového Legolase z Pána prstenů k Česku se ale zdá ještě o něco hlubší – a hlavní roli v tom hraje pivo značky Staropramen. Teď známý pražský pivovar ukázal novou reklamu, ve které má Bloom tento chmelový mok zviditelnit v Evropě.

Je tomu sotva týden, co Staropramen oznámil, že se Orlando Bloom, známý i pro svou velkou roli Willa Turnera z kultovních Pirátů z Karibiku, stane jeho ambasadorem s tím, že úkolem herce bude propagace českého piva na evropských trzích. Staropramen, který je od roku 2012 součástí kanadsko-americké skupiny Molson Coors, ale nebyl příliš konkrétní v tom, jak bude propagace vypadat. Zmínil však, že se chystá nová mezinárodní reklama. A ta je teď venku.

Hned z úvodních vteřin nového spotu s přídomkem The Prague Expert je zřejmé, jak velký důraz se na Prahu klade. Bloom se objeví rovnou před Staroměstským orlojem, kde zpoza svého šedivého saka – a za záměrné přítomnosti natáčecího štábu – vytáhne sklenici piva.

Pak se přesune k Vltavě, kde mimo jiné za keřem nahlíží na to, jak se pivo v jakémsi filmově-dramatickém pojetí nalévá z lahve. Následně se vydá až do Pivovaru Staropramen na Smíchově, kde stráví nejvíce času – „bohužel“ pro něj ale zpočátku v bedně, uvnitř které se kukátkem ven dívá i třeba na to, jak se dá pivo použít pro gastronomické účely.

„Při hledání ambasadora jsme usilovali o někoho, kdo je uznávaný pro své odborné znalosti a integritu, silně se hodí ke značce, má znalosti a vášeň pro své řemeslo a je známý tím, že neustále rozvíjí svůj potenciál. Řemeslo Staropramenu ho skutečně zajímá a svou roli v kampani bere s obrovským nadšením, neboť se nedílně podílí na vývoji výsledného příběhu,“ říká pro CzechCrunch Denisa Mylbachrová, manažerka komunikace Staropramenu.

Protože je hlavním cílem reklamy šířit pověst českého piva, šestačtyřicetiletý rodák z britského Canterbury v ní zdůrazňuje vývoj tuzemské pivní kultury – a ještě přidává své vlastní zkušenosti s Prahou, kde ostatně několik let žil a pracoval.

„S tím, jak jsem tady natáčel, jsem se stal expertem na Prahu. Například vím, proč se jí říká zlatá. A také jsem zjistil, proč jsou místní tak nároční, když jde o pivo,“ zní z Bloomových úst, zatímco prochází městem.

Reklama je kvůli alkoholové tematice dostupná s věkovým omezením pouze na YouTube. Dostanete se na ni kliknutím na obrázek níže.

Informace, které Bloom ve spotu říká, pravděpodobně všichni Češi – nebo minimálně Pražané – už znají, na ně ale reklama necílí. Pivovar ji bude vysílat hlavně v zahraničí, respektive na evropských trzích a ve Velké Británii, kde by už v těchto dnech měla běžet. Je součástí mezinárodní kampaně Brewed by Experts, for Experts, do které má být zahrnuta jak televizní reklama, tak sociální sítě a další mediální podpora.

„Proč Orlando Bloom? Vnímáme ho jako všestranného muže mnoha talentů. Řadu let se zdokonaloval ve světě herectví a produkce, je ale i zdatným zpěvákem, lyžařem, surfařem a automobilovým závodníkem. Jeho hluboké spojení s Prahou z něj dělá ideálního partnera,“ doplňuje Mylbachrová.

Zapojení herce a také velvyslance dobré vůle UNICEF do propagace Staropramenu je podle zástupců holdingu Molson Coors, pod který smíchovský pivovar spadá, součástí doposud největší investice, kterou chce společnost podpořit růst Staropramenu coby jedné ze svých hlavních značek, s níž chce nyní prorazit na nové trhy.