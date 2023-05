Ze zajímavosti mám i pár kryptoměn. Spadlé brýle při závodu byl fail, říká plavkyně Barbora Seemanová

Do čeho investují, jaká byla jejich první práce, kam si rádi zajdou na dobré jídlo či jaký největší fuckup ve své kariéře zažili? Na toto a mnohem více se v rámci formátu Karlínských 20 ptáme zajímavých osobností nejen českého byznysu. Sled otázek a odpovědí přibližuje ty, o kterých se u nás můžete běžně dočíst, v netradičním světle a dává nahlédnout pod pokličku jejich kariérních úspěchů. Proč Karlínských? Protože právě v této čtvrti, kde sídlíme i my, se často řeší otázky, které jinde v Praze nepadnou.

Tentokrát na Karlínských 20 odpovídá plavkyně a specialistka na volný styl Barbora Seemanová, držitelka titulu juniorské mistryně Evropy z roku 2017 a finalistka letních olympijských her 2020. Kolik si poprvé vydělala plaváním? Jaká hudba ji nakopne před závodem a kolik toho coby profesionální sportovkyně naspí?

***

V kolik chodíte spát a kolik toho průměrně naspíte?

Chodím spát v půl jedenácté, naspím kolem sedmi až sedmi a půl hodiny.

Jakou aplikaci v telefonu otevíráte ihned po probuzení?

Žádnou, nerada trávím ráno na telefonu. Ale první pak otevírám Spotify na hudbu do auta.

Na jakém přístroji během dne pracujete nejčastěji a jaké nástroje v něm používáte nejvíc?

Telefon. A asi poznámky, e-mail a kalendář.

Jaký outfit nosíte ve většině případů a máte oblíbený model tenisek?

Vždycky u mě vyhrává pohodlnost, ale ráda kombinuji sportovní a módní kusy oblečení dohromady. Tenisek mám strašnou spoustu. Mé oblíbené sportovní jsou od Under Armour model Sonic. Mám i oblíbené společenské a lodičky, ale ty se hodně mění.

Foto: Toyota Plavkyně Barbora Seemanová

Pět věcí, které nikdy nesmí chybět ve vašem batohu či kabelce?

Krém na obličej, parfém, balzám na rty, skřipec do vlasů, sluchátka.

Máte nějaký vychytaný osobní lifehack, o který byste se chtěla podělit?

Všechno si zapisuji do poznámek nebo do kalendáře, hodně mi to odlehčuje hlavu. Když je toho pak hodně, člověk se do toho může snadno zamotat.

Jmenujte jednu knihu a jeden film/seriál, které byste doporučila všem.

Knihu Where the Crawdads Sing (česky Kde zpívají Raci) od Delie Owensové. Film asi The Green Mile (Zelená míle). Obě věci jsou naučné, emotivní a originální.

Jakou hudbu si pustíte pro uklidnění? A která vás naopak nakopne?

Nejčastěji poslouchám žánr R&B, to mě dokáže jak uklidnit, tak nakopnout. Potom také pop. Vyloženě jednoho interpreta nemám.

Kam vyrazit na nejlepší dovolenou?

Zanzibar.

Jakou hi-tech novinku chcete mít doma v obýváku, ale ještě ji tam nemáte?

Upřímně nejsem fanynka high technology, takže žádnou.

Jaký vůz parkujete ve své garáži?

Toyota C-HR hybrid.

Kam si ráda zajdete na dobré jídlo?

Nejraději a nejčastěji k mamince a babičkám.

Jak jste si vydělala první peníze?

Na plaveckých závodech. Myslím, že to tenkrát bylo 500 korun.

Co byla ta vůbec nejpodivnější práce, za kterou jste dostala zaplaceno?

Já mám to štěstí, že můj koníček se stal i mojí prací poměrně brzy, takže jsem nikdy neměla možnost zažít podivnou práci.

Co byste dnes poradila svému mladšímu já?

Nebát se být sama sebou.

Investujete?

Zajímám se a investuji do nemovitostí. Nějaké kryptoměny koupené mám, ale opravdu v symbolických částkách ze zajímavosti.

Nejlepší byznysová rada, kterou jste kdy dostala?

Nepovažuji se za nějakou byznysmanku, ale pravděpodobně taková obecná a základní rada – investovat peníze a nenechávat je stát na účtu.

Jaký největší fail vás potkal v profesní kariéře, na který nyní vzpomínáte s úsměvem?

Určitě to byl nepovedený závod, kdy mi po startu spadly plavecké brýle, což mě samozřejmě rozhodilo a závod se mi tak nepovedl. Taková školácká chyba je ve sportu vždycky fail.

Vaše nejlepší kariérní rozhodnutí?

Že jsem se nebála a odhodlala udělat změny, i když mě od toho spoustu lidí odrazovalo a znamenalo to i velké komplikace.

Kdo v Česku vás inspiruje?

Nemám vyloženě jednu osobu. Vždy si od lidí snažím brát to, co mě nejvíce inspiruje. Někdy více, někdy méně. Více lidí pro mě znamená více kvalit, které mě posunou zase o něco dále – jak jako člověka, tak i sportovce.