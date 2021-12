Hlavní město vyhlásilo vítěze urbanistické soutěže, který určí novou podobu části brownfieldu v centru města. Z neutěšeného prostoru pražské Florence se stane místo, kde budou lidé nejen pracovat, ale i bydlet. Vzniknout by tu měly jak nové budovy či ulice, tak například park.

Dnes je to přechod mezi Karlínem a Novým Městem. Místo, kde se nikdo nechce moc zdržovat. V budoucnu by to mělo být plnohodnotné území. Pražský Institut plánování a rozvoje oznámil vítěze urbanistické soutěže, která má za cíl proměnit Florenc. Je jím tým složený z Unit architekti, A69 architekti, Marko & Placemakers, European Transportation Consultancy, Ecoten a Terra Florida.

„Florenc je zapomenuté místo. Bylo to vidět i na zpětné vazbě veřejnosti, kde byla patrná velká touha po změně. Jsme rádi, že se podařilo vytvořit tým, který jsme postavili záměrně široký a který vedl o území dialog nejen architektů a urbanistů, aby se podařilo z tohoto zapomenutého území vytvořit kus města,“ uvedl Filip Tittl z Unit architekti.

Urbanistická studie řeší velký kus města, kde by měly v budoucnu vyrůst nejen nové budovy, ale také park. „Cílem je spolupracovat s vítězným týmem i na vizi magistrály nebo Těšnova, což je dlouhodobější úkol,“ uvedl pražský náměstek pro územní rozvoj Petr Hlaváček.

Návrh nové podoby Florence od studií Unit architekti, A69, Marko & Placemakers a dalších Foto: Florenc21

Soutěž je podle zástupců města i odborníků zcela unikátní v tom, že dokázala propojit zástupce metropole s majiteli pozemků, aby se domluvili na společném postupu. Florenc je totiž majetkově roztříštěná. Například autobusové nádraží patří společnosti ČSAD Holding, další pozemky pak Penta Real Estate.

Právě druhé jmenované území je pravděpodobně nejblíže k realizaci. Konkrétně pak při ulici Na Florenci, kde už dnes v režii Penty probíhá výstavba, a to podle návrhu Zahy Hadid. „Závisí to samozřejmě i na změně územního plánu, následně se musí začít projektovat a hledat budova, která by se mohla začít stavět,“ uvedl Petr Palička z Penta Real Estate.

O vítězi soutěže rozhodovala jedenáctičlenná porota, v níž zasedlo šest nezávislých expertů z Česka i ze zahraničí. Mezi nimi například architekt Pavel Hnilička z Hnilička Architekti nebo nizozemský architekt Winny Maas. Odborníky doplnili zástupci vlastníků.

Ředitel Institutu plánování a rozvoje Ondřej Boháč ocenil zejména rychlost, s jakou se účastníci byli schopní dohodnout na změně a řešení problému. „Brownfieldy jsou pro Prahu ta nejdůležitější místa. To, jak vypadají tato klíčová a komplikovaná území, je vizitka či známka toho, jak funguje celé město,“ prohlásil.



Místem dnešní Florence kdysi procházelo opevnění Nového Města, lokalita přitom působí, jako by tu bylo stále. A vlastně i je, jen není vidět, zbytky původního příkopu a opevnění jsou totiž v podzemí zachovány dodnes, byť opevnění ve druhé polovině devatenáctého století padlo. Florenc je tak v současnosti nepříliš příjemným místem, přesto je důležitá především z hlediska dopravy. Například kvůli zmíněnému autobusovému nádraží, kam přijíždí vozy ze všech koutů tuzemska i ze zahraničí.