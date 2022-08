Zelená střecha a fotovoltaika. Praha 8 rozhodla, jak bude vypadat nová škola na Rohanském ostrově

Výstavba v Karlíně houstne. Rozsáhlé rozvojové území na Rohanském ostrově nabídne po svém dokončení kolem roku 2035 bydlení a práci až pro 11 tisíc lidí. Nové projekty vyrůstají také v blízkosti Invalidovny, proměňovat se bude i Palmovka, mimo jiné se zapojením Pražské developerské společnosti. Stávající školské budovy jsou již nyní na hraně svých kapacit, proto Praha 8 připravuje výstavbu nové základní školy, která by měla vyrůst přímo na Rohanském ostrově.

Na začátku letošního roku vyhlásilo vedení Prahy 8 architektonickou soutěž na návrh budovy nové základní školy včetně jejího interiéru a v rámci tendru stanovilo předpokládanou hodnotu zakázky na 38,8 milionu korun bez DPH. Přihlásilo se celkem šestnáct projektů, porota v čele s předsedkyní Ladou Kolaříkovou v polovině srpna vybrala návrh od studia AXXI.

Architekti Luděk Šimoník, Jan Stolek, Kryštof Foltýn a Ivo Stolek navrhli budovu školy tak, aby maximálně obohatila veřejný prostor, v němž bude zasazena. Škola by neměla být uzavřená před okolním světem, naopak by měla vybízet ke společenskému životu v lokalitě a stát se jejím přirozeným centrem.

Foto: Studio A X X I Návrh studia AXXI počítá s tím, že by se střecha osadila fotovoltaickými panely

„Svou orientací škola plně využívá výhledy do obou navazujících parků, jejichž charakter je reflektován architektonickým členěním domu. Zvýšená platforma navazující na parkové náměstí se stane významným orientačním prvkem v území a místem setkávání dětí, rodičů i široké veřejnosti,“ říká vítězné studio.

V době vyučování se areál uzavře branami umístěnými na obou stranách nádvoří, děti si tak budou moci ve volných chvílích hrát přímo ve dvoře. Po ukončení výuky se však areál zpřístupní veřejnosti, která může také využívat hřiště umístěné na střeše budovy.

Návrh studia AXXI počítá s tím, že by se střecha osadila fotovoltaickými panely, které by školu zásobovaly energií na svícení LED zářivkami a na polohování rolet zajišťujících automatické stínění. Kromě panelů by bylo na střeše také množství zeleně, která se postará o příjemné klima a poslouží také pro zadržování dešťové vody.

„Ve smyslu nakládání s dešťovými vodami pracuje návrh s celým prostorem bloku – nejen s budovou školy, ale i s okolními povrchy a materiály. Budova bude využívat filtrovanou dešťovou vodu ze zelené střechy na zálivku zelených ploch a zalévání toalet. Všechny zpevněné a nezpevněné plochy budou navrženy tak, aby maximálně podpořily vsakování dešťové vody,“ dodávají architekti.

Novou karlínskou školu utvoří 27 kmenových tříd a příslušné zázemí a vybavení. Tedy specializované učebny, tělocvičny a sportoviště, ale také učitelské byty, kuchyň, v níž by mělo být možné uvařit 1 500 jídel denně, a jídelna.

Škola se bude rozprostírat na přibližně 9 500 metrech čtverečních podlahové plochy, navštěvovat by ji tak mohlo až 810 žáků. Z dokumentů k veřejné zakázce vyplývá, že náklady na stavbu se odhadují na 670 milionů korun.