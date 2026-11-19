Zelené záblesky v norských vodách? Tamní chovatelé nasadili proti neviditelnému nepříteli tisíce laserů s AI
Losos propluje kolem kamery, software pozná mořskou veš a laser ji zasáhne přímo na rybě. Norská firma už vyrobila tisíce těchto odstřelovačů.
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Pod hladinou norských fjordů operuje armáda laserových odstřelovačů, kteří mají jediný úkol: zbavovat lososy nebezpečných parazitů. Nejde přitom o sci-fi, ale o více než 3 500 podvodních robotů, kteří pomocí umělé inteligence vyhledávají drobné korýše a přesnými laserovými paprsky je likvidují přímo na tělech ryb. Technologie norské firmy Stingray už takto chrání přes 112 milionů lososů a ukazuje, že i v rybářství může umělá inteligence způsobit malou revoluci.
U lososů totiž nejde jen o obyčejného parazita, nýbrž skutečného nepřítele. Tzv. mořské vši se přisají rybě na tělo, živí se jejím slizem, kůží a tkání, a pokud se přemnoží, dokáže jich pouhých jedenáct zahubit mladého jedince.
Boj s těmito parazity je pro celý rybářský průmysl noční můrou, a to i proto, že na běžné léky si vši už stihly vypěstovat odolnost. Tradiční řešení proto vypadala poměrně drasticky: chovatelé museli ryby z vody odčerpat a prohnat je chemickými lázněmi, teplou vodou nebo silnými vodními proudy. Taková manipulace je ale pro lososy natolik stresující a fyzicky náročná, že se stala vůbec nejčastější příčinou úhynu dospělých kusů v chovech.
A na tenhle problém zareagovala společnost Stingray Marine Solutions. Místo aby ryby z vody vytahovala a trápila, poslala za nimi přímo do klecí vlastní podvodní roboty vybavené umělou inteligencí a lasery. Z okrajového experimentu se během několika let stal jeden z největších komerčních projektů s umělou inteligencí v celé Skandinávii.
Podle poslední výroční zprávy firmy už podél norského pobřeží hlídkuje přes 3 500 těchto podvodních jednotek, což je o tisícovku více než o rok dříve. Dohromady dnes střeží přes 112 milionů ryb, tedy zhruba pětinu až čtvrtinu všech lososů chovaných v Norsku.
Celý proces funguje nepřetržitě čtyřiadvacet hodin denně, aniž by se lososi museli jakkoliv omezovat ve svém přirozeném pohybu. Když ryba propluje kolem robota zavěšeného v kleci, zachytí ji dvojice podvodních kamer za pomoci speciálního modrého a LED osvětlení, které parazity na těle ryby opticky zvýrazní. Strojové vidění pak během zlomku sekundy vyhodnotí dva snímky za sebou, aby si bylo stoprocentně jisté, že skutečně míří na mořskou veš, a ne na běžnou skvrnu nebo nečistotu.
Jakmile umělá inteligence cíl potvrdí, robot ze vzdálenosti až dvou metrů vystřelí přesný zelený laserový paprsek. Zatímco parazita zásah okamžitě zlikviduje, samotnému lososovi neublíží, jeho šupiny totiž paprsek odrazí.
Robotická ponorka navíc pod hladinou nefunguje jen jako osamělý odstřelovač, ale i jako nepřetržitý datový sběrač. Kamery ze všech nasazených jednotek nepřetržitě streamují obraz do centrály firmy, díky čemuž se algoritmy neustále učí a zpřesňují. Zároveň systém z pořízených záběrů vyhodnocuje i celkovou kondici chovu, odhaduje váhu jednotlivých ryb, jejich dospělost a včas odhalí případná zranění.
Přínos technologie se už začíná propisovat i do čísel. Zatímco na farmách s lasery museli chovatelé v roce 2025 přistoupit k dodatečnému čištění ryb zhruba jednou za 11 týdnů, u farem bez této technologie to bylo skoro dvakrát častěji. Méně parazitů v klecích navíc znamená i menší riziko, že se vši rozšíří na divoké populace lososů v okolním oceánu.
Navzdory růstu firmy, do které předloni majetkově vstoupil i dánský gigant Novo Holdings, ale lasery nepředstavují všespásný lék. Překážkou pro menší farmáře zůstává především vysoká počáteční investice, jejíž přesnou výši firma nezveřejňuje.
Pro velké hráče se však návratnost počítá snadněji, mořské vši totiž norský lososí průmysl stojí odhadem v přepočtu přes 15 miliard korun ročně. Lasery navíc chovatelům šetří i další náklady: na farmách vybavených roboty museli v posledních letech nasazovat jen kolem 45 tisíc tzv. čisticích ryb, které parazity z lososů přirozeně ozobávají, zatímco na běžných farmách jich bylo potřeba zhruba 120 tisíc.