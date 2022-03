Původně vznikl jako formát pro výměnu grafického materiálu mezi nekompatibilními počítači, dnes se jedná o nástroj, pomocí kterého lidé internetového věku vyjadřují své emoce a reakce v online diskusích. GIF je přitom fenoménem z hlavy jediného autora. Minulý týden Stephen Wilhite, skromný chlapík s jasným názorem na výslovnost svého díla, zemřel.

Namísto jednoduchého „ne“ posíláme při online komunikaci Luka Skywalkera ze Star Wars, který se právě dozvěděl, kdo je jeho skutečným otcem. A když se konverzace vyvíjí zajímavým způsobem, není od věci přidat Michaela Jacksona ládujícího se popcornem vystřiženého z klipu k jeho hitu Thriller.

Animované obrázky využívající takzvaný Graphics Interchange Format, zkráceně GIF, jsou fenomén, bez kterého se neobejde žádná uvolněnější internetová konverzace. Vůbec první GIF spatřil světlo světa před pětatřiceti lety ve společnosti CompuServe, známé také jako CIS.

Jednalo se o prvního velkého amerického poskytovatele online služeb v komerčním sektoru. V jedné z jeho kanceláří seděl v 80. letech programátor Stephen Wilhite, který si lámal hlavu nad tím, jak by mezi sebou mohly přenášet obrazový materiál ve vysoké kvalitě dva vzájemně nekompatibilní počítače. Výsledkem jeho přemítání se stal GIF.

The GIPHY team is sad to hear of the passing of Stephen Wilhite, the creator of the GIF file format.

GIPHY was built on a sincere love for the GIF — and we are indebted to the creativity and vision of Mr. Wilhite 💕 pic.twitter.com/CTPS895wCQ

— GIPHY (@GIPHY) March 23, 2022