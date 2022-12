Ženský biohackerský projekt Systers oslavil první rok. Nadělil si k tomu dvojici houbových čokolád

Slyšeli jste někdy pojem adaptogenní houby? Pokud ne, nelekejte se. S houbami, které by způsobovaly změnu vědomí, totiž nemají co do činění. Mají ale spoustu pozitivních účinků, díky kterým se dlouho využívají pro posilování imunity, zlepšení soustředění i kognitivních schopností a také pro své neuroprotektivní vlastnosti. V českém projektu Systers, který čerstvě oslavil první narozeniny, se nyní tuto biohackerskou vychytávku rozhodli spojit s blahodárnými účinky kakaa a vytvořili tak houbovou čokoládu.

Na první přečtení to možná nezní jako kombinace, za jejímž ochutnáním by se každý nadšeně hrnul. V čokoládě je ale přimíchaný pouze extrakt, který nemá tak výraznou houbovou chuť. Nápad na sladkost s typickým plodem lesů se přitom zrodil z čokolády v tradičním pojetí. Zakladatelka projektu Systers Veronika Allister se totiž seznámila s Petrem Kovaříkem, spolumajitelem čokoládové společnosti Steiner & Kovařík.

„Důvodem byla naprosto bezkonkurenční čokoláda. Když jsem přišla k nim do továrny a ochutnala ty nejlepší kakaové boby, bylo mi jasné, že jsme našli diamant. To samé se stalo, když jsem jela na veletrh Biohacker Summit do Helsinek před několika lety, kde jsem objevila stánek od firmy Kääpä Mushrooms,“ vypráví Allister.

Tinktury z hub od finské společnosti, kterou založil Eric Puro, jí přišly bezkonkurenční – podobně jako čokoláda od české značky. Později se měla možnost společně s týmem Systers podívat i na houbovou farmu do finských lesů a prohlédnout si celý proces výroby houbových tinktur. S Purem chtěla navázat spolupráci. A ačkoli nejprve nevěděla, jakou by měla mít podobu, nakonec dospěla právě ke spojení čokolády a jeho houbových produktů.

Foto: Systers Důležitou součástí nových čokolád jsou houbové extrakty

„Na trhu už podobné čokolády sice byly, ale nebyly kvalitní. Čokoláda byla alkalizovaná a zdroj hub byl buď neznámý, nebo nekvalitní. Čekala jsem dva roky na to, než ji někdo na trhu vyrobí. Ale nikdo s tím nepřišel. Tak jsem si řekla, že to udělám sama,“ říká zakladatelka Systers. S nápadem souzněl Eric Puro, takže se společně pustili do vymýšlení receptury. A první várku čokolád představili letos v říjnu na veletrhu Biohacker Summit. Všechny vyprodali.

Houby se v posledních letech dostávají stále více do popředí zájmu nejen alternativní medicíny. Probíhají četné klinické studie, které ukazují, že může jít o nadějný doplněk tradičních léčebných postupů. Jejich účinky se zkoumají ve spojení s léčbou úzkostí, různých zánětů, problémů se spánkem či neurodegenerativních onemocnění. I proto se ve stále hojnějším počtu objevují ve wellness produktech všeho druhu.

Houbové čokolády vznikly dvě: jedna s obsahem korálovce ježatého, který vypadá trochu jako tvor z fantasy příběhu, druhá je vylepšená rezavcem šikmým – ten je ve světě medicinálních hub známý spíše jako čaga. Korálovec ježatý se využívá pro zlepšení soustředění, zejména v odpoledních hodinách, kdy s ním má většina lidí už trochu potíž, příznivě působí také na nervové buňky. Čaga je silný antioxidant a pomáhá zlepšovat odpověď imunitního systému.

Obě čokolády obsahují kakao z rodinné ekofarmy v Kolumbii a jsou slazené jen kokosovým cukrem. Mají tak velmi výraznou kakaovou chuť. Čagu doprovází třešeň, která je výrazně cítit, sotva se začne kousek tabulky rozpouštět na jazyku. Chuťově tak může připomenout třešně v čokoládě, akorát ne zrovna zdravou rumovou tresť tady nahrazují houby. V druhé tabulce se ukrývají borůvky, jejich chuť ale není tak výrazná.

V projektu Systers, který propojuje a edukuje ženy v oblastech biohackingu, dlouhověkosti a optimalizace zdraví a jehož součástí je také e-shop, si tak k prvnímu roku nadělili pěkný, funkční dárek. A zdá se, že bude co slavit i příští rok. „Oproti loňskému listopadu se nám povedlo zdvojnásobit obrat. To vnímáme jako velký úspěch vzhledem k současné situaci, kdy většině e-shopů klesají průměrné hodnoty objednávek i celkové tržby. A přímo čokolády se nám na e-shopu podařilo vyprodat během tří týdnů,“ dodává Allister.

Na e-shopu má momentálně okolo 150 produktů a příští rok chce Allister se svým týmem jejich množství zdvojnásobit. A dle slov zakladatelky projektu byl celý uplynulý rok opravdu jízda, která se ne vždy nesla v pozitivním duchu. „Udělali jsme spoustu chyb, neměli jsme správný tým, objednali ohromné množství produktů a po třech měsících málem zkrachovali,“ vyjmenovává.

„Ale ze všeho jsme se poučili a vlastně nás to posunulo hodně dopředu. Kromě postupného růstu e-shopu se nám také dařilo šířit osvětu o (nejen) ženském biohackingu prostřednictvím našeho magazínu a YouTube kanálu. A v neposlední řadě jsme uspořádali pět úspěšných Systers kempů, kde ženám ukazujeme, jak zařadit biohacking a další blahodárné techniky do svých každodenních životů,“ uzavírá Allister.