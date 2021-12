Otužování nabírá v posledních letech na stále větší popularitě a další otužovací sezóna právě začíná. Pokud jste žena, co ji letos vyzkoušet jinak? Chladovou terapií se dlouhodobě zabývá Veronika Allister, zakladatelka Code of life, prvního biohackerského projektu u nás. Mužské prostředí i mužský přístup k otužování, který v něm panoval, jí však přestal dávat smysl. Uvědomila si, že s ohledem na cykličnost ženského života je potřeba jít na to jinak. A tak z Code of life odešla a založila projekt Systers zaměřený na ženský biohacking, dlouhověkost a optimalizaci zdraví. Jeho vznik podpořil i investiční fond Reflex Capital.

Chladovou terapii s Veronikou Allister zažily první tři desítky žen už v listopadu na prvním Systers kempu jen krátce po křtu celého projektu. Kemp ale nebyl zdaleka jen o otužování. Menstruační cyklus coby ústřední motiv ženského života totiž podle Veroniky hraje roli skoro při všem – při sestavování jídelníčku, volbě doplňků stravy i pohybových aktivitách.

Do toho všeho ho chtějí Systers promítnout, a protože jsou biohackerky, jdou primárně cestou vědeckých dat, využívají moderní technologie, sbírají informace a získané poznatky dál plánují rozpracovávat do publikací i mobilní koučovací aplikace.

„Systers je společenství, nehledě na to, že je řízeno jako firma. Máme investora, potřebujeme mít i výkon, ale v rámci mise je to o propojování,“ zdůrazňuje Veronika. Hned první měsíc se přitom byznysové plány projektu začaly plnit nejenom díky kempu, ale i e-shopu s doplňky stravy, který se spustil na začátku listopadu.

Zakladatelka Systers Veronika Allister na křtu projektu Foto: Systers

„Fandím ambiciózním projektům a lidem, kteří mají drive. Spuštění e-shopu bylo naplánováno na prvního listopadu, je prvního a e-shop běží,“ zmínil na křtu Systers investor Ondřej Fryc z Reflex Capital, jehož fond projekt podpořil investicí v řádu jednotek milionů korun. E-shop je však pouze první z projektů, který vypustili. A vnímají ho jen jako jeden z nástrojů, jak svých cílů dosáhnout.

Systers sice chtějí vytvořit komunitu žen, v zákulisí však potkáte i muže. „Hodně nám pomáhá můj manžel a jeho bratr, takže Systers spolutvoří bratři,“ poznamenává Veronika, která řídí společnost spolu s manažerkou Olgou Kratochvílovou. Role mají rozdělené zcela jasně. Veronika je vizionářka, zatímco Olga nápady usměrňuje a realizuje. A není jich rozhodně málo.

„Nakreslili jsme s týmem obrovské mentální mapy. Veronika má velké nápady, já jsem solidní realizátor, dokážu si to představit, uchopit to a najít lidi, kteří to budou dělat s námi,“ říká Olga, která předtím řídila projekty, pracovala jako obchodnice, marketérka i jako osobní koučka. Mimo jiné i jako koučka Veroniky Allister.

Magazín, e-booky i akademie zaštítěná odborníky

Mise Systers je obsáhlá a zaměřuje se hlavně na propojování a edukaci žen. Jednotný recept na to, jak pracovat se svým tělem, však nenabízejí. Místo toho učí principy a způsoby sebepoznání, sebeměření a testování. „Neexistuje návod, jak na jedno tělo, každé tělo je jiné a unikátní, i proto jsme vznikli. Každá žena se cítí v těle úplně jinak, ale jsou tu kotvy, o které se dá opřít,“ vysvětluje Veronika.

Jako základní kotvu vnímá zakladatelka Systers zmíněnou cykličnost, se kterou podle jejích slov spousta žen neumí pracovat. Osvětu šíří aktuálně Systers na kempech pro ženy, příští rok chtějí spustit firemní akce, otevřít online kurzy, vypustit e-booky a vydávat také Systers magazín.

První e-book, který je už z poloviny hotový, bude právě o chladové terapii pro ženy. „Je to světový unikát. Všechny knihy jsou obecné, ale čistě pro ženy nic neexistuje,“ popisuje Veronika, podle které se mnoho žen otužuje jako muži a často si tím ubližují. Obsah konzultuje s odborníky, v kontaktu je rovněž s dulami, které využívají chladovou terapii při porodech.

Chladová terapie však nepomáhá jen ženám v reproduktivím věku a vizí Systers je zaměřit se nejen na ně. „Moje téma je menopauza. Ženy o tom nerady mluví, proto s tím chci jít na povrch a mluvit nahlas o tom, co znamená být ženou ve věku čtyřicet, pětačtyřicet let,“ bere si slovo Olga, která chce inspirovat ženy, jak jít do preklimakterické fáze zdravě, sebevědomě a jak stárnout spokojeně. Pro ni samotnou zafungovala právě chladová terapie.

Osobní rozvoj je celoživotním tématem Olgy Kratochvílové Foto: Systers

Potenciál zasáhnout ženy v teenagerském věku má zase Olžina dcera, čtrnáctiletá Anna, která je rovněž členkou Systers a bude jednou z prvních, kdo projde Systers akademií. Dvouletá akademie má za cíl aprobovat ambasadorky ženského biohackingu, které se naučí pracovat samy se sebou a v ideálním případě budou své znalosti šířit dál mezi další generace a regiony.

Akademie se otevře příští rok pro třicet žen a bude zaštítěná institutem odborníků. „Záštitou chceme zajistit ‚bullshit-free‘ zónu, která je pro nás důležitá. Ne na všechno totiž máme výzkumy. Existují starodávné techniky, které nejsou vždy vědecky ověřené, není za tím však žádná ideologie,“ objasňuje Veronika, která nápad na akademii nosí v hlavě už několik let.

Za důležitou část edukace považují Systers také stravu a suplementy, ve kterých chtějí ženám udělat pořádek. „Vidíme, jak ženy nakupují na e-shopu a že nakupují hodně. Já bych jim polovinu z toho vyřadila. Základní suplementace je potřeba, ale není potřeba toho brát tolik,“ zdůrazňuje Veronika.

Olga i Veronika jsou každá jiná. Spojuje je radikální upřímnost a laskavost Foto: Systers

„Přinášíme ženám praktické informace v kurátorské verzi. To, co ti říkám, tě může jinak stát deset až patnáct hodin výzkumu. Není to dogma, nabízíme zdroje i možnost jít do hloubky,“ zdůrazňuje Veronika.

V nabídce suplementů Systers není nic, co by nemohli užívat i muži. Rozdíl je pouze v kombinacích. „Protokoly se liší podle období, kterým žena prochází. Jiná kombinace je, když porodí, kojí, před menstruací a po ní… To obecný biohacking vůbec neřeší,“ zmiňuje Veronika. Postupně proto Systers doplňují podrobné popisky, kombinace i kontraindikace.

„Většina e-shopů to odbývá hláškou ‚poraďte se se svým lékařem‘. My zatím taky, ale do budoucna chceme rozepsat vše, ať člověk nemusí k doktorovi. Stejně tam reálně nepůjde, je to alibismus, tím bychom lidem moc nepomohli,“ zamýšlí se Veronika, která má v Systers na starost výběr všech produktů a dodavatelů.

Mobilní kouč v kapse

Vizí firmy je mít zero waste sklad a pouze veganské produkty v té nejlepší kvalitě, aby se zákaznice mohly spolehnout na to, že pro ně někdo předvýběr zpracoval zodpovědně. „Každý produkt, který máme na e-shopu, je pro nás jako diamant. Jdu do hloubky, vím, s kým spolupracujeme, vím přesně, kdo a jak produkty vyrábí,“ říká Veronika.

Veškeré know-how plánují Systers sdílet kromě magazínu také v mobilní aplikaci, kterou začnou řešit na konci příštího roku. Aplikace bude mimo to provázet dnem jako kapesní kouč a nabídne databázi gynekologů včetně jejich hodnocení. Vizionářka Veronika nevylučuje ani provázání s chytrým prstenem Oura ring.

Ani tady však ještě plány Systers nekončí. Dlouhodobým snem Veroniky je totiž otevřít biohackerský longevity prostor. „Jídlo spojuje, určitě tam bude otevřená kuchyň, showroom, houbové kafe, coworking pro lidi, kteří se zajímají o zdraví, a kousek místa, které zaštítí technologie. Některé stojí půl milionu, dává smysl je sdílet,“ říká Veronika. O tom, že jednou skutečně vznikne, nepochybuje. „Je to můj sen, ale musím si na něj ještě chvíli počkat,“ uzavírá.