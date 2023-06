Ženy bohatnou, muži zaostávají. Ročně se k nim přelije pět bilionů dolarů, ani to zatím není dost

Je mu padesát šest, má tři děti ve věku okolo dvaceti let a jeho manželka je přibližně o 3,5 roku mladší než on. Tak vypadá typický zástupce skupiny nejbohatších lidí v Česku. Skoro vždy je to muž, v podstatě tak potvrzuje celosvětový princip dosavadního rozdělení bohatství. Poměry se ale výrazně mění, ukazují studie. Podle aktuálního projektu NextŽeny se v posledních letech zvyšuje počet ekonomicky aktivních žen, těch na manažerských postech a živnostnic, i podíl žen, jež kontrolují osobní investovatelný majetek.

Pohled na aktuální stav rozdělení v Česku tomu nenapovídá, ale změny se dějí velké, popisují odborníci z advokátní kanceláře Havel & Partners, významného rádce pro správu majetku těch nejbohatších lidí. Mezi nejbohatšími Čechy jsou aktuálně necelé dvě třetiny mužů a třetina žen. Je to během posledních let znatelný nárůst – a to ještě z velké části proto, že nejbohatší osobou v zemi je žena, Renáta Kellnerová, dědička po Petru Kellnerovi.

„U nás je rozdělení majetku a to, kdo je nejbohatší člověk, do velké míry ovlivněno tím, že většina bohatých začala podnikat v devadesátých letech,“ vysvětluje čísla David Neveselý, partner advokátní kanceláře Havel & Partners, která za projektem NextŽeny stojí.

Co se týče konkrétně rodinných firem, rozdělení bohatství je ještě výraznější. V Česku ty největší rodinné firmy ovládají v drtivé většině muži, kteří nominálně vlastní 90 procent majetku. Na ženy tedy připadá jen desetina. Tyto rodiny ale budou řešit otázku nástupnictví, které by mělo čísla měnit ve prospěch žen – manželek i dětí. Další majetek získávají s tím, jak narůstá jejich aktivita ve veřejném životě.

Stereotypy mizí

Zatímco v roce 2020 kontrolovaly ženy 33 procent celkového globálního osobního investovatelného majetku, do roku 2025 se tento podíl má zvýšit na 35 procent. To nejsou čísla na úkor mužů – i jejich majetek totiž roste –, ale ukázka toho, jak rychle se dostávají ženy o něco výše ve společenském žebříčku. Hodnoty, jak velký majetek mají k dispozici muži, rostou pomalejším tempem.

Změny poměrů se ukazují také v domácnostech. „Tradiční genderové stereotypy a nerovnosti v oblasti majetku postupně mizí. Více než kdy jindy mají páry a rodiny tendenci přistupovat k finančním a majetkovým otázkám jako k partnerskému úkonu, do kterého se oba partneři aktivně zapojují,“ popisuje příklad David Neveselý.

Výrazným důvodem nejen pro rozhodování i celkový přesun majetku do rukou žen je ovšem také lepší přístup do manažerských pozic či větší možnost přispívat k ekonomickému růstu, a to například díky vzdělání nebo dělení rodičovských povinností.

S tím můžou podle studie společnosti Citibank v průběhu jednoho až dvou desetiletí státy s vyspělými ekonomikami zvýšit HDP přibližně o šest procent. Když vytvářela podobnou analýzu společnost McKinsey & Company konkrétně pro Česko a Slovensko, uvedla, že by se do roku 2030 mohlo HDP zemí navýšit zhruba o osm procent.

Přesun pravomocí do rukou žen je znatelný také z pohledu toho, jak často ženy rozhodují o směřování peněz. Celosvětově o financích a investicích rozhoduje o třetinu více vdaných žen než před pěti lety. Jejich zájmy jsou odlišné než u mužů.

„Ženy více investují do oblastí, ve kterých vidí svůj osobní či společenský přesah. Jsou to oblasti vzdělávání, udržitelnosti nebo umění,“ vyjmenovává Monika Marečková, řídící partnerka poradenské firmy RSM, která se na výzkumu podílela.

Popisuje, že zacházení s financemi není jen chladný kalkul, ale ovlivňují ho právě osobní preference. Takže muži relativně častěji věří technologiím, inovacím či kryptoměnám, ženy kromě zmíněného i nemovitostem nebo cizím měnám.

Zajímavostí pak je, že mezi finančními poradci, kteří se směřováním peněz pomáhají, je minimální množství žen. Poradkyni využívá necelá třetina klientek, které si nechají s majetkem radit, a ještě méně mužů – zhruba pětina.

Průzkum realizovaly advokátní kanceláří Havel & Partners, společnost RSM Czech Republic a mezinárodní partner UBS mezi 350 českými investory a investorkami. Zajistila jej výzkumná agentura Ipsos.

Na studii začali v Havel & Partners pracovat už před několika lety, loni pak vydali první analýzy. Kancelář řeší, jak klientkám přinést ideální služby právě s tím, jak častěji o majetku rozhodují. Fenomén chce společnost nadále v Česku podrobně zkoumat.