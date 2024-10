Zesměšnil Trumpa jako nikdo před ním. Hvězda ze Strážců Galaxie si připisuje hit internetu

Uložit 0

Někteří ho znají coby profesionálního wrestlera, jiní zase jako hollywoodského herce. Všichni ale ví, že vdechl život Draxovi, jedné z nejoblíbenějších postav ze Strážců galaxie a nejzábavnějších z celého Marvelu. A byť už Dave Bautista díky radikální fyzické proměně není jako dřív, strach z něj jde pořád. Teď jeho hněv pocítil Donald Trump, kterému to vtipně nandal z nového domova –⁠⁠⁠⁠⁠⁠ z posilovny. A jestli se ono video nestane virálním, pak internet doopravdy není v pořádku.

Do amerických voleb zbývá už jen několik dní a nepřekvapivě se dá jen těžko odhadovat, jestli do prezidentského křesla usedne Kamala Harris, nebo Donald Trump. O to zajímavější je ale situace v zámořských médiích, které často dávají silně najevo své preference. O poprask se nyní postaral slavný televizní moderátor Jimmy Kimmel, který ve svém pořadu dal prostor Daveovi Baustistovi.

Někdejší profesionální wrestler, který v dobách své největší slávy ve WWE bojoval proti špičkám v oboru, se řadí na stranu modrých, tedy demokratů. A minimálně Trumpa zjevně opravdu nemá v lásce. Proto když Kimmel na úvod své talk show Jimmy Kimmel Live! pustil video, kde se filmový Drax z marvelovských Strážců galaxie nevybíravě – a dokonce i vulgárně – do republikána pouští, čeká se leccos.

Made my freedom heard. Voting early took me 20 mins—no excuses. Freedom isn’t something we just talk about; it’s something we act on. Do your part, get out there, and vote. Your voice matters, and this election’s too important to sit out https://t.co/GIVfsIlsXl #VoteEarly… pic.twitter.com/xrRuI3olAh

— Dave Bautista (@DaveBautista) September 29, 2024