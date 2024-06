Zisky rostou, akcie posilují, exkluzivity ubývá. Elektromobilita dohání Ferrari, staví novou továrnu

Uložit 0

O čem ve Ferrari původně nechtěli ani slyšet, se pomalu ale jistě stává realitou. Legendární italská automobilka přivádí k životu svůj první čistě elektřinou poháněný model. Pro potřeby jeho produkce Italové přistavěli i kus nové továrny, ze které by měly brzy sjíždět elektromobily jako na běžícím pásu. Ferrari se totiž mění stejně jako celý automobilový průmysl. Jenže s touto změnou mohou nesouhlasit petrolheadi i tradiční zákazníci značky.

Na přelomu milénia dodalo Ferrari svým zákazníkům něco málo přes 4 tisíce kusů vozidel, v roce 2010 to bylo již 6,5 tisíce kusů, loni 13,6 tisíce a nyní se hovoří o nárůstu produkce dokonce na 20 tisíc kusů vozidel ročně. Pokud by se Ferrari drželo výrobního tempa z přelomu milénia, za posledních dvacet let by dodalo na trh přibližně tolik vozů, kolik se jich nyní chystá dodávat každé čtyři roky.

Díky tomu rostou zisky, ovšem klesá exkluzivita vozů. Loni Ferrari vydělalo 1,6 miliardy dolarů, což je o třetinu víc než rok předtím. Investorům se to líbí, od vstupu automobilky na burzu v roce 2016 stoupla hodnota jejích akcií o 850 procent. Zároveň je Ferrari extrémně ziskové na každém autě – podle serveru CarExpert vydělá na každém vozu skoro 200 tisíc dolarů, což je skoro pětkrát víc než Porsche, jež pohání ziskovost koncernu Volkswagen (Ferrari je většinově ovládané Fiatem).

Automobilka roztáčí svá produkční kola stále rychleji z důvodu obrovského zájmu ze strany zákazníků, a to i z Česka, kterých je nyní tolik, že se čekací lhůty počítají nikoliv v měsících, ale letech. Kdo si objedná Ferrari dnes, musí počítat s tím, že se vozu dočká nejdříve v roce 2026. Veškeré objemy produkce roku 2025 má totiž Ferrari již dopředu rozprodané.

Foto: Ferrari Pohled na čelní masku modelu Purosangue s LED denním svícením

Snaha uspokojit masivní poptávku však není jediným důvodem, proč automobilka do produkce tolik šlape. Ferrari, to už nejsou jen rudé placky poháněné spalovacími motory s vysokým počtem válců. V produktovém portfoliu automobilky se dnes objevuje i SUV model Purosangue, hybridní model Ferrari SF90 Stradale, koncem příštího roku dorazí první čistokrevný elektromobil a s ním se začíná mluvit i o začínajícím vývoji dalšího elektromobilu.

Vývoj novinek, které vyžadují zákazníci a evropské normy, automobilku stojí nemalé peníze, stejně jako budování potřebné výrobní infrastruktury. Pro potřeby produkce hybridů a elektromobilů nyní v Maranellu rozšiřují továrnu, díky které by se Ferrari mělo dostat na oněch 20 tisíc vozidel ročně. Pro srovnání, neméně exkluzivní Rolls-Royce dodal minulý rok něco málo přes šest tisíc vozů, Lamborghini ovšem už také pokořilo v roce 2023 hranici 10 tisíc dodaných aut. Vysoké náklady automobilky na vývoj elektromobilů se odráží v ceně těchto modelů. Hybridní Stradale se prodává za částku okolo 12 milionů korun. Podobně drahý by měl být i nejnovější elektromobil, u kterého stále neznáme podobu, technické parametry ani jméno.

V porovnání s jinými vysoce výkonnými elektromobily od značek jako Porsche či Tesla se jedná o extrémně vysoké sumy, na které nejsou zvyklí dokonce ani sami zákazníci Ferrari. V prvním čtvrtletí tohoto roku u automobilky utráceli v průměru za jeden vůz 350 tisíc eur, tedy částku o téměř 3,5 milionu korun nižší, než za jakou Ferrari nabízí své elektromobily. Zmíněná dvanáctimilionová suma zde navíc představuje jen základ bez jakýchkoliv příplatků, které cenu vozu obvykle navyšují i o desítky procent. Ostatně na webu prémiového prodejce aut Advantage Cars se i Purosangue nabízí za bezmála 24 milionů.

Pokud bude Ferrari produkční tempo v podobném duchu navyšovat i nadále, bude generovat větší zisky, přičemž jen za letošní rok očekává provozní profit ve výši nejméně 2,45 miliardy eur (v přepočtu 61 miliard korun). Nicméně riskuje postupnou ztrátu pověstné exkluzivity, která je spolu s charakteristickým designem a nekompromisním výkonem tím, co klienti u Ferrari hledají.

V neposlední řadě je současná strategie značky nemilou zprávou i pro všechny pravověrné petrolheady. Nástup elektrických modelů je i u Ferrari nevyhnutelný. Automobilka odhaduje, že by do roku 2030 měly představovat až 40 % celkových prodejů a spolu s hybridy by měl podíl vyšplhat až na 80 %.

Elektrické Ferrari přitom bude jiné než klasické Ferrari, což připustil i šéf produktového marketingu automobilky Emanuele Carando. Ten na adresu chystané elektrické novinky prohlásil, že se nebude snažit uměle napodobovat projev svých spalovacích příbuzných, ale Ferrari chce maximálně vytěžit potenciál elektromotoru. Jenže blesky budou znít jinak než oheň.