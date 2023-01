Nebraňte svému růstu. Pomůže vám náš nový podcast Rosteme a chytré knihy, které v něm za vás přečteme

Novoroční předsevzetí jsou obehraná klasika, na kterou dnes už málokdo věří. Přesto většina z nás touží po tom něco se sebou udělat. A to nejen na začátku nového roku, ale kdykoliv, kdy nás tato snaha popadne. Jen se někdy v knihkupectvích podívejte, kolik místa v nich zabírají seberozvojové knihy a biografie inspirativních osobností… A právě s nimi vám chceme pomoci. Jak ale nenaletět, případně najít knihu, která bude opravdu pro vás? To sice nevíme, ale aktuální seberozvojové hity i osvědčené klasiky přečteme za vás – a v novém podcastu je i s odborníky rozebereme. Protože důležité je, jestli rady z knih fungují i v praxi.

A proč se nový podcast z dílny CzechCrunche jmenuje zrovna Rosteme? Protože to je to, co celý život děláme – a nejen do výšky. Po škole šplháme po kariérním žebříčku, vyrůstáme v dobré rodiče, schopné manažery, respektované šéfy firem. Anebo prostě lidi, pro které není titul CEO na vizitce podstatný a růst pro ně znamená odvádět svou práci co nejlépe, zlepšovat se v ní a umět žít tady a teď.

Každý z nás na této cestě ale potřebuje občas poradit, nechat se inspirovat nebo někdy i trochu uklidnit. Protože to všechno k růstu patří. A přesně to je záměr nového podcastu, který můžete ode dneška poslouchat v naší dedikované podcastové sekci na webu nebo na Spotify, Apple Podcastech či YouTube.

V prvním díle Rosteme se můžete těšit na jeden z loňských velkých hitů – knihu Čtyři tisíce týdnů od Olivera Burkemana, kterou v češtině vydalo v seberozvojovém oboru kultovní brněnské nakladatelství Jan Melvil Publishing a které se záhy dostalo velké pozornosti. Její základ totiž tvoří jednoduchá myšlenka, kterou si ale málokdo z nás přizná – že v životě jednoduše nemůžeme zvládnout všechno, co bychom rádi, a tak je třeba se s tím smířit a začít podle toho žít.

Je to revoluční myšlenka, která vám převrátí vnímání světa na hlavu a povede k větší spokojenosti? O tom budeme mluvit s průkopníkem správného time-managementu v Česku Danielem Gamrotem.

„Mnoho lidí žije v budoucnosti nebo minulosti, ne v současnosti, což je ale jediné prožívání, které můžeme mít. Budoucnost velmi stresuje a zároveň je to něco, co neovlivníme a nedokážeme naplánovat tak, aby vše vyšlo na sto procent. Už jen tento mindset je v knize svěží a pro mnoho lidí takové: ‚Wow, slyšel jsem to stokrát, ale nežiju tak‘,“ říká.

Souhrn těch nejdůležitějších myšlenek z knihy Čtyři tisíce týdnů a celý rozhovor s Danielem Gamrotem si můžete pustit na Spotify, Apple Podcastech nebo na YouTube. Všechny díly budou rovněž dostupné na cc.cz/podcasty.

Venku máme už i další epizodu, která rozebírá veledílo jedné z nejpopulárnějších rozvojových osobností současnosti, autorky bestsellerů jako Síla zranitelnosti nebo Odvažte se vést a odbornice na emoce Brené Brownové. Jmenuje se Atlas srdce a máme se v něm naučit něco víc o svých emocích, protože naše prožitky nás sice formují a zcela zásadně ovlivňují kvalitu našich životů, málokdy ale – nejen podle Brownové – umíme říct něco víc, než že se cítíme dobře, špatně, nebo případně, že jsme naštvaní.

V dalších dílech se pak můžete těšit na debaty o tom, jestli má cenu ze sebe vydolovat jeden pokus navíc – ať už děláte cokoliv – a tím získat náskok před ostatními, čím ženy sabotují svoje kariéry a jak to nedělat nebo jak si skutečně osvojit nové zvyky pomocí atomových návyků.

Průvodkyněmi novým podcastem jsou Silvie Housková a Lucie Černohlávková, nové díly Rosteme budou ve vašich oblíbených aplikacích k dispozici vždy jednou za dva týdny.