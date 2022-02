Budoucnost plánování má modrozelenou barvu. Praha si ho jako první ozkouší na projektu hlavní žižkovské tepny – Seifertovy ulice. Rekonstrukci kolejí chce hlavní město využít k celkové přeměně ulice a hlavně zakomponování šetrného hospodaření s dešťovou vodou a doplnění o stromy, které v místě vytvoří příjemné mikroklima.

Proměna ulice by měla mít širší rozměr a nepůjde tak jen o ní. Veřejný prostor se bude kultivovat od jedné z nejrušnějších křižovatek ve městě U Bulhara, kterou čeká mimo jiné velká proměna, přes Vysokou školu ekonomickou, žižkovský fotbalový stadion, Sladkovského náměstí až po Bezovku na Olšanském náměstí.

Pražský Institut plánování a rozvoje (IPR) využilo plánované rekonstrukce kolejí. Trať je ve špatném technickém stavu, což přispívá k vyššímu hluku. Radní pro dopravu Adam Scheinherr po rekonstrukci slibuje tišší provoz. Až dopravní podnik začne koleje vyměňovat (a to i na Olšanském náměstí a v ulici Jičínská, která vede na Floru), dojde k úpravám v ulici.

Ty proběhnou ve dvou částech. První od Bulhara až po Sladkovského náměstí s kostelem svatého Prokopa. Druhá část odtud až po Bezovku. Rekonstrukcí tak projde i ulice Táboritská. A kdo jiný by za proměnou žižkovské ulice měl stát než žižkovské studio.

Jednu část (horní, tedy od Olšanského náměstí) zpracovalo architektonické studio edit!, které sídlí jen kousek od řešeného území. Tato část už je připravená. Druhou, spodní část bude mít na starosti kancelář Archum – a nyní se připravuje. Hotová by měla být letos v červnu. S pracemi by se mohlo začít v roce 2024.

Bezovka na Olšanském náměstí. Příchod k ní bude součástí rekonstrukce Seifertovy ulice Foto: edit!

Okolí zastávky Lipanská od studia edit! Foto: edit!

„Město již několik let připravuje architektonickou koncepci ulice, která umožní i ve stísněných podmínkách doplnit stromořadí. Nyní se naplno rozjíždí projektová příprava, včetně rekonstrukce tramvajové trati,“ líčí náměstek pro územní rozvoj Petr Hlaváček.

„Dojde také k přesunutí zastávky Viktoria Žižkov blíž k novému podchodu na hlavní nádraží. Cesta ze Žižkova na vlak tak bude o něco pohodlnější,“ doplňuje. Posunutí zastávky navíc poskytne napojení na autobusovou dopravu, která staví na Náměstí Winstona Churchilla. Posunout by se měla i druhá stanice v ulici, Lipanská, která je nyní příliš blízko Olšanskému náměstí.

Důležitou součástí bude ona modrozelená infrastruktura. Společnost Aqua Procon nyní zkoumá, jak srážková voda ze Seifertovy ulice odtéká. Na základě toho navrhne, jak dešťovou vodu využívat pro stromy a jak zabránit zaplavování křižovatky U Bulhara po přívalových deštích. Je to přitom poprvé, kdy město takto řeší hospodaření s dešťovou vodou v husté zástavbě.

V místě by měly kromě jiného vzniknout také nové přechody, které by po dokončení rekonstrukce měly být bezbariérové, pohodlnější by měl být také příchod k Bezovce, kde jsou obchody, a to skrze pozvolné schodiště. A pozornost se upne také k historickým Žižkovským schodům v ulici Rokycanova.

Architekti studia edit! nad nimi navrhují umístit místo k sezení, pod nimi by měl vzniknout nový vodní prvek jako hold někdejší pumpě. A schody by také měly být netradičně doplněny o led diody, které bude možné ovládat na dálku. Pracovat se bude i na několika místech také s úrovněmi chodníků – zejména v okolí zastávky Lipanská je terén nepřehledný.

„Prostor upravujeme s ohledem na to, že prostor zastávky Lipanská slouží jako přístupový bod k městskému úřadu Prahy 3. Pěší trasy vymezujeme pomocí trojúhelníkových zatravněných ploch překonávajících výškové rozdíly, což vychází z existujícího zakončení budovy u zastávky, kde je v malém trávníku umístěn památník Jaroslava Seiferta,“ líčí studio edit. V plánu je v budoucnu i celková rekonstrukce Olšanského náměstí.