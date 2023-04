Zlaté vejce Mitonu. Stovky prodejců Golden Gate vydělávají známé investiční skupině stamiliony

Během covidové pandemie objevili Češi ledacos: že škola i práce můžou běžet na dálku, že je dobré být fit, že dovolená na chatě je taky dovolená… Nebo – s trochou nadsázky – že potřebují mít doma zlatou cihličku. O to se zasloužila především společnost Golden Gate, která má po celé zemi desítky poboček a stovky obchodníků a je největším prodejcem zlata u nás. Investiční matadoři jí sice pohrdají, byznysově je to ale skvěle promazaná mašina. Tržby počítá v miliardách, zisky ve stamilionech.

Cena zlata vyletí vždy, když se objeví nějaký nepředvídaný otřes, právě jako byl koronavirus. Na konci roku 2019 se zlato obchodovalo za 1 350 eur za unci, to je v přepočtu při dnešním kurzu zhruba 32 tisíc korun za 31,103 gramu, do léta 2020 postupně vystoupalo až na 1 727 eur (40 tisíc korun), takže posílilo během pár měsíců o 28 procent. Pro mnoho lidí je zlato něco jako jistota, protože ho fyzicky mohou mít doma a zároveň, aspoň teoreticky, neztrácí na rozdíl od bankovek na hodnotě.

O tom, jak výhodná investice to v dnešní době, kdy je k dispozici opravdu široká paleta investičních produktů i pro retailové klienty, je, se vedou celkem vášnivé debaty (jednu takovou nedávno na LinkedInu rozpoutal spolumajitel poradenské sítě Partners Petr Borkovec). Když se totiž podíváme na zlato v delším horizontu, nijak mimořádný typ investice to není – za posledních deset let jeho hodnota vzrostla o 68 procent, zatímco index S&P 500, který sdružuje akcie největších amerických firem, za stejnou dobu přidal 400 procent.

„My ale nikomu neříkáme, že má do zlata dávat všechno. Naopak to má být jen menší část portfolia, řekněme do dvaceti procent. Diverzifikace je důležitá,“ upozorňuje pětačtyřicetiletý Pavel Ryba. Právě on stál se svým kolegou Pavlem Kupkou u vzniku Golden Gate v roce 2011 a spolu s nimi u toho byla také investiční skupina Miton. „My jsme s Pavlem neměli dost prostředků, abychom firmu rozjeli sami. Pavel se znal s některými jejich partnery a Mitoni peníze na rozdíl od nás měli,“ krčí Ryba rameny s tím, že zpětně ničeho nelituje.

Foto: Golden Gate Pavel Kupka a Pavel Ryba, spoluzakladatelé Golden Gate

Čeho by měl litovat? Třeba toho, že Miton vložil do startu jeho společnosti jen několik milionů, dnes v ní má pohodlnou majoritu přesahující šedesát procent a s ohledem na výsledky z posledních tří let se dá říct, že Golden Gate je jeho pokud ne rovnou nejvýnosnějším, tak rozhodně jedním z nejvýnosnějších aktiv. V roce 2020 vydělal v čistém 205 milionů při tržbách 4,5 miliardy korun, předloni 349 milionů z obratu 5,2 miliardy a loni měl profit opět přes 300 milionů a tržby 6,5 miliardy.

Golden Gate stojí v rámci firemního portfolia Mitonu tak trochu stranou, je totiž součástí skupiny Meriton, kde jsou zaparkované i některé nemovitostní investice, akvaponický projekt Rybí zahrada, pekárna nebo jablonecký minipivovar Volt, což je primárně projekt jednoho ze spoluzakladatelů Mitonu Milana Zemánka.

„Golden Gate patří dlouhodobě mezi úspěšné společnosti v rámci portfolia Meritonu, který je součástí širší skupiny Miton. Výsledky za rok 2022 navazují na velmi silný rok 2021, týmu se nadále daří naplňovat klíčové cíle růstu v počtech zákazníků a uzavřených komoditních produktech. Zároveň společně realizujeme rozvojové projekty v oblasti nových produktů. S výsledky jsme velmi spokojení,“ říká šéf Meritonu Martin Řezáč.

„Je pravda, že jsme takové jejich zlaté vejce,“ směje se Pavel Ryba. V Golden Gate stále působí, na rozdíl od druhého spoluzakladatele Pavla Kupky, kterému patří čtvrtina firmy, už ale není akcionářem. „Podíl jsem postupně prodal, peněz mám vyděláno dost,“ říká Ryba. Kromě školení nových obchodníků a vedení části jejich sítě se věnuje i soukromým aktivitám, patří mu například malé knižní vydavatelství Fish&Rabbit. V něm vyšla i jeho vlastní byznysová biografie Zlatý boss, který chodil bos – jak název napovídá, Ryba je velkým průkopníkem chození bez bot.

Jak se vlastně zrodil nápad prodávat Čechům a Češkám zlaté slitky s pomocí sítě vlastních poradců a obchodníků? „V roce 2009 mi zkrachovala firma, která dodávala zákazníkům ze stavebnictví měď. Měl jsem dluhy a nevěděl jsem, co se sebou,“ vzpomíná Ryba na patnáct let staré události, které byly mimo jiné důsledkem globální ekonomické krize, jež dopadla i na development. Vyučený zahradník Ryba říká, že přemýšlel, jak své dluhy splatit, až se dostal v rámci četby k rakouské ekonomické škole, kde ho zaujalo téma zlata coby investičního nástroje.

„Zjistil jsem, že zatímco na západ od nás si do něj část investic ukládá určitě přes patnáct procent populace, tady to bylo jen kolem procenta. A ucítil jsem šanci,“ vzpomíná. Spojil se proto se svým známým Pavlem Kupkou, který měl zkušenosti z finančního poradenství, a vymysleli projekt, který má dnes přes 60 tisíc klientů a který prodal nebo pro ně drží zlato, stříbro či platinu v hodnotě přes 25 miliard korun.

Slitky si klienti mohou koupit fyzicky rovnou na pobočce, kterých má Golden Gate po Česku více než sedm desítek, nebo se mohou zapojit do takzvaného komoditního spoření a slitek dostanou až tehdy, když si naspoří dost peněz na to, aby si mohli vyzvednout aspoň pár gramů cenného kovu. A komu nestačí obyčejný slitek, nabízí Golden Gate taktéž limitované edice investičních mincí ze zlata či stříbra, které často připomínají třeba historické události.

Ryba s Kupkou a dalšími spolupracovníky budovali firmu naplno od roku 2012, opravdový boom ale zažívají poslední tři roky – šoky, jako byl covid nebo válka na Ukrajině, investicím do zlata svědčí. Jestliže v roce 2019 měla firma obrat 1,9 miliardy a rok předtím „jen“ 1,6 miliardy korun, první covidový rok jí tržby skočily na zmíněné 4,5 miliardy. Násobně se zvýšil i zisk. „Je to tak. Loňský březen stejně jako jaro 2020 byly obchodně extrémně silné měsíce, to nemá cenu zapírat,“ říká Ryba.

Argument, že se svými obchodníky tak trochu parazituje na strachu lidí a nabízí jim investiční nástroj, který je s připočtením provize pro jeho firmu i dražší, než kde se pohybují ceny na komoditní burze, odmítá: „Všichni ve firmě věříme tomu, že zlato je dobrá investice. Určitě nikoho nepřesvědčujeme, aby do něj dal disproporční část svého majetku. A že jsme o něco dražší? Ano, jsme a není na tom nic divného. Nabízíme i další servis.“

Foto: Golden Gate Pavel Ryba, spoluzakladatel Golden Gate

Tím má na mysli robustní síť poboček, stovky obchodníků a poradců nebo výkup zlata, který svým klientům garantuje (byť výkupní ceny nikdy nejsou tak vysoké jako prodejní). „Jsme tu pro lidi, kteří nechtějí řešit, kde si koupí cihličku. My jim cestu zjednodušíme, taková je naše byznysová strategie,“ přiznává Ryba s tím, že z podobných důvodů začal s kolegy během covidu nabízet také investice do bitcoinu: „Jasně, vy, kteří se v tom vyznáte, si ho s naší pomocí nikdy nekoupíte. Ale pár procent našich klientů o to projevilo zájem. Kdykoli si jej můžou převést do své kryptopeněženky, jinak ho mají v naší správě.“

Právě to, že ceny zlata, stříbra nebo i bitcoinu jsou pro ty, kteří si je přes Golden Gate a další české prostředníky koupí, zbytečně vysoké, je častá výtka. V nedávném rozhovoru pro CzechCrunch na to upozornil i investor Vladimír Brůna, který paradoxně Golden Gate několik let vedl a pomáhal ho Rybovi s Kupkou budovat: „Doporučuju lidem nakupovat v cizině, kde mince pořídíte mnohem výhodněji než u českých obchodníků,“ řekl.

Martin Dočekal, který provozuje server Dluhopisář.cz a který detailně sleduje dění na tuzemské scéně finančního poradenství, Golden Gate s výhradami chválí: „Nechávám stranou, zda je fyzické zlato vhodná investice pro babičky a nezkušené investory. Obecně to je ale velmi dobře fungující firma se solidní pověstí, navíc zajišťuje i jakýs takýs sekundární trh, vykupují kovy zpět. Operují na hodně konkurenčním trhu, jednotlivé firmy a finanční zprostředkovatelé si vzájemně přetahují lidi.“

Podle Tomáše Pfeilera, ​​portfolio manažera společnosti Cyrrus, je zlato typ investice, která se hodí do hodně diverzifikovaného portfolia: „Zlato by rozhodně nemělo tvořit podstatnou část portfolia. Z pohledu optimálního řízení portfolia je správné do něj alokovat maximálně jednotky procent celkových prostředků. Není pravdou, že je žlutý kov bezrizikovým aktivem – naopak je poměrně volatilní. Taktéž je mýtem, že zlato funguje jako protiinflační pojistka.“ Navíc je podle něj cena dva tisíce dolarů přirozený strop, který zlato těžko prorazí, protože pak prudce ochabuje zájem šperkařů o jeho nákup.

„Pokud hledáte v investicích hodnotu, investice do zlata smysl nedává. Zlato nic negeneruje, a pokud chcete na zlatu vydělat peníze, spekulujete pouze na růst jeho ceny. Pokud však přistupujete ke zlatu jako k části, která bude defenzivně brzdit propady například koncentrovaného portfolia do akcií, nebo ho chcete držet místo hotovosti, zlato dávat smysl může,“ doplňuje analytik XTB Štěpán Hájek. Místo zlata by však prý do dlouhodobého portfolia volil spíše státní dluhopisy nebo pokladniční poukázky, které generují kupónový výnos.

Od svého vzniku před více než deseti lety v Golden Gate prodali desítkám tisíc Čechů přes 14 tun zlata a 220 tun stříbra. Pro některé švýcarské slévárny, z nichž berou slitky a mince, představují až 80 procent všech objednávek. To prý ale není konec, spíš začátek. „Žádáme o licenci pro investiční společnost. Takže bychom našim klientům kromě fyzického zlata či stříbra a bitcoinu dokázali nabídnout i klasické investice do fondů, které se budou zaměřovat na nemovitosti, akcie nebo dluhopisy,“ neskrývá ambice Pavel Ryba.