Změnil hudbu, teď jde na zastaralé zdravotnictví. Zakladatel Spotify odhalil svou tajemnou firmu

Nelíbilo se mu, jak funguje hudební průmysl, tak založil službu, která jej jednou provždy změnila. Zároveň se mu nelíbí systém veřejného zdravotnictví – a tak se do vylepšení pouští i tady. Daniel Ek, známý hlavně jako spoluzakladatel a šéf streamovací služby Spotify, odhalil svůj nový projekt, na kterém roky v tichosti pracoval. Měl by pomáhat lékařům s preventivní péčí o pacienty.

Jedny z největších plánů na inovacemi ve zdravotnictví měla zakladatelka amerického startupu Theranos Elizabeth Holmesová, hrozí jí však za ně vězení, protože se ukázalo, že jsou nereálné. Do toho ještě podvedla investory i veřejnost. Jedná se však o extrémní případ toho, jak se to dělat nemá. Zefektivnit zdravotnictví chce ale i řada dalších startupů.

O něco takového se teď bude snažit nová firma Daniela Eka, hlavy největší služby na poli hudebního streamingu Spotify. Po zhruba čtyřech letech vývoje a výzkumu totiž Ek oficiálně představil světu firmu Neko Health, na které pracuje se svým kolegou Hjalmarem Nilsonnem. Čeho s ní chce docílit? Především toho, aby lékaři včas zachycovali nebezpečné choroby. Nabídne jim totiž speciální skener.

„Velká část dnešního systému zdravotní péče byla navržena před více než padesáti lety,“ uvádí Ek v oficiálním prohlášení. „Současně se zdravotnictví dlouhodobě vyznačuje neudržitelným trendem nákladů a silně zatíženou lékařskou profesí. Není zvláštní, že od roku 1965 každý rok kontrolujeme svá auta, ale jakmile jde o zdraví, tak čekáme, až se nám tělo rozpadne, než s tím něco uděláme?“ ptá se řečnicky.

Foto: Neko Health Přístroj pro diagnózu od startupu Neko Health

Hlavní problém, který chce Neko řešit, je skutečnost, že dnešní systém primární zdravotní péče neposkytuje lékařům potřebný čas a potřebné zdroje k tomu, aby se na preventivní péči mohli zaměřovat. A podle (nejen) výzkumů Neka je právě včasná detekce a preventivní vyšetření pacientů zásadní k tomu, aby se předcházelo vážným komplikacím. Proto ve švédském Stockholmu průběžně testuje své vlajkové zařízení.

Do kliniky, kterou startup v hlavním městě Švédska založil, umístil speciální skener o sedmdesáti senzorech, který zmapuje desítky milionů datových bodů o kůži, srdci, cévách, dýchání, zánětech a podobně. Jak konkrétně celý proces funguje, si Neko nechává pro sebe, ví se však, že technologie je založena na umělé inteligenci, tudíž by se časem měla zlepšovat, respektive by se její diagnostické schopnosti měly zpřesňovat.

Po zhruba patnáctiminutovém vyšetření, které je podle slov tvůrců neinvazivního typu (a vychází na zhruba tři a půl tisíce korun), má následovat konzultace s ošetřujícím lékařem, který navrhne další kroky. Cílem je v lidech vypěstovat návyk, ať na takové prohlídky chodí pravidelně. Právě proaktivita z obou stran může být v konečném důsledku velmi užitečná. Alespoň tomu Ek a Nilsonne věří.

Neko se tak pouští do rozjetého oboru, kde se vyskytuje široká škála technologických vychytávek pro prevenci a zlepšení zdraví. Ať už jde o takzvanou telemedicínu, která se rozvíjí také v Česku, větší integraci chatbotů, jež zvládnou odpovídat na základní požadavky pacientů (a tím šetřit čas doktorům), nebo třeba služby genetického testování či terapeutické platformy.

Už v roce 2018, kdy Neko vznikalo (tehdy ještě pod názvem HJN Sverige), do něj Ek prostřednictvím své investiční firmy Prima Materia investoval – podílel se na částce okolo 30 milionů eur, v dnešním přepočtu zhruba 710 milionů korun. Magazín Sifted ale dodává, že koncem loňska měl získat dalších přes 4,5 milionu eur (100 milionů korun) – šlo o navýšení většího kola financování ze začátku roku. Až teď je ale Neko dostupné pro veřejnost a čas ukáže, jak se firmě daří.