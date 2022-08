Změří emoce při fandění. Manchester City uvádí chytrou šálu, se kterou chce lépe porozumět fanouškům

Někdo ji má pouze okolo krku. Někdo s ní v oslavných momentech točí ve vzduchu. Jiný pak do ní může utírat slzy, případně jí dávat polibky. Šála se za posledních sto let stala naprosto esenciálním doplňkem každého fotbalového fanouška, což moc dobře ví i Manchester City, který se rozhodl svou klasickou šálu inovovat. Nainstaloval do ní totiž senzory, které mají měřit emoce během fandění.

Na první pohled se nová šála slavného anglického klubu, hrajícího prestižní Premier League, barvami nijak neliší od té původní. Pořád nabízí typické klubové barvy – světle modrou a bílou. Ve vnitřní části uprostřed je ovšem integrován malý senzor, přesněji řečeno snímač EmotiBit, který bývá součástí například chytrých doplňků na fitness. Proč? Aby Manchester City lépe porozuměl chování fanoušků.

Je naprosto běžné, že během sledování fotbalu se v těle zapáleného fanouška odehrávají různé emoce. Od relativního klidu přes vysoké nadšení až po hořké zklamání. Výjimkou nejsou ani slzy, v těch nejhorších případech i – nadsazeně řečeno – psychické zhroucení. Třeba když v nastavení nedá hráč oblíbeného týmu penaltu, která by mu vyhrála veledůležitý zápas.

Žádný fotbalový klub tyto emoce dosud detailněji nezkoumal. Manchester City ale chce znát detaily týkající se emočních reakcí publika, proto bude nová šála pod názvem Connected Scarf, pokud bude správně nasazená tak, aby se snímač dotýkal krku, monitorovat několik biometrických údajů.

Konkrétně půjde o srdeční tep, tělesnou teplotu, stres a pohyby hlavy fanouška. Na základě získaných dat pak má vedení klubu, který na novince pracoval s technologickou firmou Cisco, „hlouběji porozumět potřebám fanoušků“. Co si od toho přesně slibuje, není jasné. Manchester City nicméně uvádí, že balíček dat bude porovnávat se záznamy jednotlivých zápasů.

Foto: Manchester City Popis chytré šály Manchesteru City

„Pomocí biosenzoru EmotiBit, který je diskrétně umístěn na krku, zachycuje Connected Scarf během zápasu biosignály těla a umožňuje nám v budoucnu vytvářet více přizpůsobených zážitků. Šála zaznamená celou řadu fyziologických měření včetně srdečního tepu, tělesné teploty a emočního vzrušení, což nám poskytne konkrétní informace pro analýzu toho, jak se fanoušci cítí v různých okamžicích zápasu,“ píše klub na svém webu.

Vcelku logicky se vyrojily pochybnosti o tom, zda Manchester City nechce jen sbírat data, aby podle nich uzpůsoboval své komerční a marketingové aktivity, tudíž lépe cílil na vybrané sorty fanoušků. Řeší se také to, zda budou získané parametry anonymní, což vedení klubu potvrzuje. A potvrzuje také funkčnost šály – alespoň na vzorku šesti vybraných fanoušků, kteří technologii zkoušeli ke konci minulé sezóny.

Ostatní fanoušci takzvaných Citizens, jak se Manchesteru City přezdívá, mají mít novou šálu k dispozici od této sezóny, která na britských ostrovech odstartovala dnes.