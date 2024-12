Značka Bohéma už pět let propaguje češství a národní hrdost. Nyní doma začala vyrábět i svá trička

Od svého založení Bohéma vyrostla na patnáct lidí a v nabídce má přes 60 motivů, které letos poprvé začala posílat do prodeje v sezonních kolekcích, což si pochvaluje jak Eliška Neubergerová, tak zákazníci, kteří tak mají k dispozici neustále něco nového. Loni firma vykázala tržby v hodnotě zhruba deseti milionů korun a letos má podle Neubergerové povyrůst o další desítky procent.

Přispět k tomu mají právě i trička, která nově místo komplet na objednávku v Bangladéši vznikají v dílně nedaleko Náchoda z látek, které si firma objednává v Řecku.

„Ráda bych měla výrobu kompletně českou, z hlediska toho, co děláme, to je logické a byla to taky nejčastější výtka, kterou jsem od našich zákazníků slýchala, ale bavlník zkrátka a dobře v Česku vypěstovat nejde,“ říká k tomu Eliška Neubergerová s tím, že trička stále tvoří zhruba 40 procent prodejů firmy.

Zbytek sortimentu Bohémy nicméně vzniká v Česku už nějakou dobu, většinou v malých dílnách, které najdete napříč republikou – obaly na retro plakáty se například vyrábí kousek od Olomouce, odznáčky ve tvaru koláčků nebo půllitru piva v kovovýrobě v Uherském Hradišti, hrnečky pak v pražském Karlíně. Výšivky se dělají v Ústeckém kraji, skleničky v Modřanech a sešity ve Kbelích, sirky obchodu dodává známá výrobna Solo Sušice.

Českými tričky ale letošní novinky v Bohémě nekončí, významná změna se odehrávala i ve vedení podniku, ze kterého se po pěti letech stáhnul Oldřich Neuberger a plně ho přenechal své ženě. „On je typ, co věci rád vymýšlí, plánuje a rozjíždí, ve chvíli, když už je něco zajeté, což Bohéma po pěti letech je, pak začíná pracovat na něčem novém,“ vysvětluje Neubergerová, která se naopak Bohémě věnuje naplno. Že je obchod opravdu zaběhnutý, potvrzují nejen údaje o tržbách, ale i odezva dalších aktivit, do kterých se firma pouští.

V říjnu například u příležitosti svých pátých narozenin spustila výroční kolekci pěti triček se vzory, které pro ně vybralo pět patronů, v prodeji je do konce roku a jen za první dva měsíce se na nich pro pět různých neziskových organizací vybralo na 300 tisíc korun. Do konce roku by to pak, jak Eliška Neubergerová věří, mohlo být díky vánoční sezoně kolem půl milionu.

A daří se i kamenné prodejně, kterou si obchod před dvěma a půl lety otevřel v centru Prahy, v Palackého ulici. Příznačně v MacNevenově paláci, kde za národního obrození pobýval i František Palacký. Když ji Neubergerovi rozjížděli, plánovali ji spíše jako showhroom, jehož součástí byla i galerie, ta ale po nějaké době musela ustoupit obchodu, jehož sortiment rychle rostl. Nadále ale jde o velice krásný prostor, kde je radost si zboží Bohémy procházet.

„Máme za rohem Václavské náměstí i Příkopy, kde se dá sehnat spousta triček, když chce ale někdo něco víc, tričko s přesahem, kterým může vyjádřit svůj názor, tak jde k nám,“ je přesvědčená Eliška Neubergerová, která si podle svých slov ráda bere alespoň jednou v měsíci směnu na pokladně v obchodě. „Je to skvělý pocit, když mi architekt vypráví, že si na jednání bere Gočára a večer do hospody triko s pivem, nebo učitelka, že na hodiny češtiny chodí s Němcovou. Přesně pro tohle jsme Bohému zakládali,“ dodává podnikatelka.

Při výběru nových motivů se nebojí sáhnout po ledasčem, jedné zásady se ale drží striktně – a sice toho, že do své nabídky nezařazuje podobizny aktuálně žijících osobností. Důvod je podle Elišky Neubergerové jednoduchý: „Za mě pořád platí, že do minulosti je třeba se dívat, abychom neopakovali její chyby v budoucnu a u žijících lidí nikdy nevíte, jaký skutečně bude jejich odkaz, ten prověří právě až historie,“ uzavírá.