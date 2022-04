Zničte upíry na Staromáku. Vychází krvavá akce Bloodhunt s tou nejhezčí Prahou v herní historii

Až příště půjdete noční Prahou, možná narazíte na velice podezřelá individua. Ale jen málokterá z nich budou tak nebezpečná jako bytosti, které do hlavního města vtrhnou právě dnes – upíři. Vychází totiž akční hra Vampire: The Masquerade – Bloodhunt, jež po životodárné tekutině lačnící hráče zavede do samotného srdce české metropole. A i krví potřísněná Praha vypadá opravdu skvěle. Dost možná nejlépe v herní historii.

Bloodhunt od studia Sharkmob je zástupcem žánru battle royale, tedy akčního boje mnoha hráčů najednou na zmenšující se mapě. Ta v případě upírské hry pokrývá velkou část Starého Města a nabízí tak spoustu zákoutí, střech i uliček k prozkoumání. Smrtící rudý opar ale všechny krvesaje pomalu, ale jistě nutí do stále těsnějšího konfliktu. A to nejen vzájemného, ale i s počítačem řízenými protivníky – mimochodem těžce ozbrojenými zástupci vatikánské inkvizice.

Ke slovu tak v titulu přijdou moderní střelné zbraně, ale také drápy a špičáky, a dokonce i mystické síly, které v příběhovém pozadí hry prokletí potomci biblického Kaina získali spolu s neuhasitelnou žízní po lidské krvi. Její zásoby ve hře naleznete přesně tam, kde byste čekali: v krčních tepnách kolemjdoucích. Ale pozor, slovo The Masquerade, maškaráda, není v názvu hry náhodou. Odhalit masku a ukázat veřejně svou upíří podstatu vám přinese potíže a nevýhody. Jenže každé vysátí je zároveň zdrojem posílení vaší postavy.

Hra doposud běžela v režimu předběžného přístupu. Kdo do ní své špičáky zaboří po dnešním ostrém startu, objeví kromě laviny nových hráčů i novinky v podobě drobných úprav hratelnosti, rozšíření arzenálu nebo dostupných herních módů. Bloodhunt navíc zůstává v základu zdarma s možností mikronákupů kosmetického rázu. Na PlayStation 5 plnokrevný lov začal už v dopoledních hodinách, upíří uživatelé PC se dočkají v 18 hodin našeho času na Steamu. Titul navíc podporuje cross play, tedy současné klání konzolových i počítačových hráčů.

Foto: Sharkmob Dokonalá kopie to není, ale pražštější Praha ve hrách před Bloodhuntem nebyla

Kromě akční hratelnosti, z níž v žilách tuhne – tedy spíš z nich stříká – krev, lákají vývojáři ze Sharkmobu na velice povedené zpracování Prahy. Ta ve hře sice není stoprocentně přesnou kopií stověžatého města, ale mezi videohrami je tou zdaleka nejvěrnější verzí. A především skvěle vypadající, jak bylo už před vydáním hry vidět z trailerů i screenshotů, kde se působivě rozehrával kontrast světel a stínů noční metropole. Ta je laděná do lehce punkově-gotického hávu, který je značce Vampire: The Masquerade vlastní.

Upírské bojiště pokrývá oblouk Starého Města zhruba mezi Karlovým a Štefánikovým mostem až ke Staroměstskému náměstí. Nad ním se tyčí dvě věže Týnského chrámu i orloj, u Vltavy najdete Rudolfinum, okolní architektura a uličky jako by vypadly z pohledu na centrum přes Google Street View. Dokonce nechybí ani (většinou správné!) české nápisy či hlášky, třeba „zmrzlina“ nebo „nadmíru hořký ležák“ či „hovězí gulášek“. A na horizontu se k potemnělému nebi sápe rozhledna na Petříně, Pražský hrad i žižkovský vysílač.

Jistě, přistávací plocha pro helikoptéry se v reálné lokalitě Na Františku prozatím nenachází, rozestavěný parkovací komplex kousek od centra jakbysmet a opravdové pražské hlavní nádraží je také trochu jinde, ale pro rozmanitost herního prostředí jsou podobné ústupky pochopitelné. Českého hráče potěší – a pražskému možná i pomůže – že se stačí podívat na cedule na nárožních domech a vydat se na lov třeba Křížovnickou ulicí. Velice působivý a především autenticky působící vzhled města je výsledkem hned dvou cest vývojářů do Česka.

„Mně samotnému se velice líbí prostor podél řeky, hlavně Rudolfinum a Karlův most,“ prohlásil o virtuální verzi Prahy designér Craig Hubbard v dřívějším rozhovoru pro magazín Wireframe. „Rozhodli jsme se vybrat několik míst, která jsme zpracovali věrně. Třeba právě Karlův most nebo orloj. Ty dramatičtější změny oproti skutečné Praze jsme si nechali spíš na okraj herního prostoru,“ vysvětlil.

„Vytvořit Prahu byl náročný úkol. Je to super město, ale bylo hrozně těžké ho ztvárnit,“ přidal pro Gamesradar art director švédského studia Rodrigo Cortes. „Ulice se různě kroutí, budovy jsou plné ozdob, různě vysoké, každá je jiná. A v Bloodhuntu se navíc můžete vydat kamkoliv, třeba na střechy,“ připomněl Cortes, že nadpřirozeným bytostem jen tak ledajaké pobíhání po ulici nestačí.

Praha s upíry i v Call of Duty

Bloodhunt není prvním titulem s upírskou značkou Vampire: The Masquerade v názvu, který se do hlavního města podíval. Původně stolní hra tak trochu připomínající slavné Dungeons & Dragons se totiž už v roce 2000 dočkala videoherního zpracování s podtitulem Redemption. V roli rytíře Christofa, kterého postihla krutá kletba vampyrismu, hráči strávili první část hry právě ve středověké Praze.

Navštívili tehdy židovskou čtvrť, kde nechyběl Golem, Zlatou uličku s alchymistickým obchodem, Pražský hrad, dokonce nechyběl ani předchůdce Karlova mostu, tedy most Juditin, nebo Vyšehrad a Petřín. Historická přesnost ale v Redemption ustoupila atmosféře a vizuálnímu zážitku, v příběhu z dvanáctého století se totiž objevil na Starém Městě v reálu o nějakých tři sta let starší orloj.

Česká metropole ale přivítala hráče napříč vícero dekádami i žánry. Z nedávných titulů lze připomenout Deus Ex: Mankind Divided, který představil Prahu jako místo, kde se snoubí stará architektura s kyberpunkovou budoucností. Škoda jen, že vizuálně působivé zpracování města nedoplnila alespoň desetinová snaha o lokalizaci, která byla z velké části výsledkem automatického překladače a ruských přízvuků.

Do Prahy zavítaly dokonce i slavné střílečky Call of Duty, v pokračování s podtitulem Modern Warfare 3 zde hráči pomáhali v boji proti ruským okupantům. Druhoválečné Call of Duty: WWII zase hlavní město nabídlo jako jednu z multiplayerových úrovní, navíc pojmenovanou podle výsadku Anthropoid. Úroveň zasazenou do Prahy měla i za pár dní dvacetiletá akce Soldier of Fortune 2.

Matka měst ale poskytla kulisy i méně brutálním záležitostem. Závody Forza do Prahy zajely hned několikrát, ve třetím díle známé adventury Broken Sword se hlavní hrdinové potřebovali dostat přímo na Pražský hrad. A další dnes už retro adventura Still Life strávila polovinu času vyšetřováním zločinu v Praze dvacátých let minulého století. Vampire: The Masquerade – Bloodhunt k tomuto zdaleka ne úplnému výčtu však přidává Prahu zdaleka nejpražštější.